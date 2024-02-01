Politico: Пентагон завершил испытания боеприпасов GLSDB, поставка на Украину будет произведена в ближайшие дни

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Анонсированные к поставке на Украину еще в прошлом году малогабаритные высокоточные бомбы, так называемые "бомбы малого калибра, запускаемые с земли" - GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), завершили испытания и в ближайшее время могут быть переданы Киеву. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Пентагон завершил затянувшиеся испытания малогабаритных бомб наземного базирования GLSDB и готов начать поставки этого боеприпаса на Украину, чтобы протестировать их в боевых условиях. Наличие этого боеприпаса у ВСУ позволит украинским войскам наносить удары на дальность до 150 км, не применяя авиацию.

Это даст им более глубокие возможности для нанесения ударов, которых у них не было, и дополнит их огневой арсенал дальнего действия

- заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, пожелавший остаться неизвестным.

Предложение отправить GLSDB на Украину поступило еще в 2022 году, но осуществлено не было, поскольку разработка этого оружия затянулась. Тем не менее контракт на поставку GLSDB Киеву был подписан в марте прошлого года, средства на это были выделены в рамках одного из пакетов военной помощи.

GLSDB – это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. При этом задокументированная дальность не превышает 119 км. Благодаря GPS-наведению и оснащению инерционной навигационной системой боеприпас может поражать цель гораздо точнее стандартных ракет М142 HIMARS и М270.