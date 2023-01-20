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Военное обозрение

Назван радиус поражения боеприпасов GLSDB для РСЗО HIMARS, которые могут передать Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В новый пакет военной помощи США Украине могут войти боеприпасов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) для М142 «HIMARS» и М270. Как утверждают военные эксперты, GLSDB представляет собой определенный симбиоз бомбы и реактивного снаряда, совместимый с реактивными системами залпового огня. Снаряды могут облетать сектор положения целей, а также лететь по любой траектории.

Боевая часть боеприпаса весит 93 килограмма, содержит 16 килограммов взрывчатого вещества. Подрыв боеприпаса может быть осуществлен при контакте с целью, в воздухе, с задержкой. Дальность поражения объектов составляет до 150 километров.

Таким образом, речь идет об эффективном и опасном боеприпасе, который может привести к большим жертвам и разрушениям в случае его использования против объектов военного и гражданского назначения.

Но еще хуже то, что эти боеприпасы имеют больший радиус действия, чем все предыдущие боеприпасы, находившиеся на вооружении украинской армии. Так, эти боеприпасы будут покрывать всю территорию освобожденных районов, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, и освобожденные районы Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, снарядами можно будет обстреливать северную часть Крыма с Армянском, они достанут до западных районов Воронежской и Ростовской областей, причем под угрозой окажется и достаточно крупный Таганрог. К северу от Украины в радиус действия боеприпаса войдут территории Белгородской, Брянской, Курской областей. В конечном итоге, все будет зависеть от того, где именно разместят установки со снарядами.

Повышение рисков для российских территорий требует более оперативной и жесткой реакции руководства страны по недопущению поставок данных видов боеприпасов. Оптимальный вариант – их уничтожение, как только они окажутся на территории Украины.

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Страны
Армения
США
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
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