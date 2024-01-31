Американское одобрение продажи истребителей F-16V Block 70 Турции

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 26 января 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Турции по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 40 истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70 (Viper) новой постройки, включая 32 одноместных F-16С Block 70 и восемь двухместных F-16D Block 70, а также 79 комплектов для модернизации наличных истребителей F-16 ВВС Турции до уровня F-16V Block 70. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой продажи оценена в 23 млрд долл, включая вооружение, пакеты обучения и технической поддержки, и модернизационные работы.

Истребитель Lockheed Martin F-16C Advanced Block 50+ (номер ВВС США и Турции 07-1009) ВВС Турции, 2021 год (с) министерство национальной обороны Турции

Согласно уведомлению, в поставку Турции войдут 16 подвесных контейнеров целеуказания AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP), 952 управляемые ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" средней и большой дальности, 401 управляемая ракета AIM-9X Block II Sidewinder класса "воздух-воздух" малой дальности, 96 противорадиолокационных ракет AGM-88B HARM, 96 противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM, 2298 управляемых авиационных бомб (864 GBU-39/B SDB-1, 850 GBU-31 JDAM, 200 GBU-31v.3 JDAM и 384 GBU-32 JDAM), и другие средства и имущество.

Данное уведомление последовало со стороны американского правительства сразу после того, как Турция после долгих политических препирательств ратифицировала вступление Швеции в НАТО.

Напомним, что еще 30 cентября 2021 года правительство Турции направило официальный запрос Соединенным Штатам о приобретении по линии американской программы FMS 40 истребителей Lockheed Martin F-16C/D (F-16V) Block 70 Viper новой постройки, а также 80 модернизационных комплектов для модернизации в этот вариант Block 70 наличных истребителей ВВС Турции. Общая предполагаемая стоимость возможного соглашения тогда оценивалась в 6 млрд долл (без стоимости вооружения, и, видимо, модернизационных работ). Однако ввиду усилившихся политических разногласий между США и Турцикй американское правительство затягивало одобрение этого запроса.

Само приобретение истребителей F-16V Block 70 для ВВС Турции должно стать своего рода компенсацией после отказа США от поставок Турции уже законтрактованных турецкой стороной истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II и последовавшего в апреле 2021 года официального исключения американцами Турции из программы самолета F-35 (JSF). Как известно, данные меры американской стороны стали частью санкций, введенных США за приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

ВВС Турции с 1987 по 2012 годы получили 278 истребителей F-16C/D Fighting Falcon различных модификаций (43 Block 30, 117 Block 40, 88 Block 50 и 30 Advanced Block 50+) в рамках четырех программ под шифром Peace Onyx по линии FMS, со сборкой большей части этих самолетов предприятием турецкого авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI) в Акынджы близ Анкары. C 2012 года 210 этих самолетов (37 Block 30, 101 Block 40 и 72 Block 50) прошли в Турции совместно с корпорацией Lоckheed Martin модернизацию по программе Common Configuration Implementation Program (CCIP) c примерным доведением до уровня аналогов версии Advanced Block 50+. Сейчас в составе ВВС Турции остается 243 cамолета F-16C/D (157 F-16C и 86 F-16D).

Планируемые к закупке 40 новых истребителей F-16C/D (F-16V) Block 70 должны были пойти на замену 48 все еще эксплуатируемых в ВВС Турции истребителей McDonnell Douglas F-4Е Phantom II.

Модификация F-16V Block 70/72 сейчас является самым продвинутым вариантом семейства истребителей F-16 и оснащается новой бортовой РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР. К настоящему времени F-16V новой постройки заказали Тайвань (66 самолетов), Марокко (24 самолета), Бахрейн (16 самолетов), Словакия (14 самолетов), Болгария (16 самолетов) и Иордания (12 самолетов). Серийное производство F-16V было начато в 2023 году на предприятии Lockheed Martin в Гринвилл (штат Южная Каролина), куда американская корпорация переносит производство F-16 с завода в Форт-Уорт (штат Техас).

Кроме того, к настоящему времени Тайвань, Греция, Марокко и Бахрейн заключили соглашения на модернизацию в вариант F-16V Block 70/72 своих наличных истребителей (141 cамолет F-16A/B Block 20 ВВС Тайваня, 84 F-16C/D Block 52+ и Advanced Block 52+ ВВС Греции, 23 F-16C/D Block 52+ ВВС Марокко и 19 F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна). Тайвань стал первым фактическим эксплутантом модификации F-16V - первый закончивший модернизацию до уровня F-16V Block 70 тайваньский истребитель F-16A начал летные испытания в августе 2018 года, а 19 октября 2018 года был формально передан ВВС Тайваня. Сдача модернизированных самолетов ВВС Греции ведется с сентября 2022 года,