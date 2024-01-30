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Военное обозрение

Украинский генерал: Сегодня мы по боевому опыту уже на годы опережаем тех, кто нас учит за границей

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © GENYA SAVILOV

Украинские военные и политические деятели всё чаще, кто-то открыто, кто-то завуалировано, критикуют Запад за то, что «помощи для победы над Россией на поле боя оказано недостаточно». Основные претензии направлены на то, что Запад не поставил Киеву тех вооружений и в тех количествах, которые «требовались для перемоги».

Однако появляются претензии и несколько иного характера. Например, командующий подготовкой командования сухопутных сил ВСУ генерал-майор Виктор Николюк заявил, что за пределами Украины было подготовлено «всего» 20 процентов от личного состава, участвующего в боевых действиях. Николюк:

Всех остальных мы готовили на территории Украины.

Тот же генерал-майор допустил ещё один фактический выпад в адрес западных «партнёров», заявив, что тем самим есть чему поучиться у Украины.

Генерал Николюк:

Сегодня мы по боевому опыту уже на годы опережаем тех, кто нас учит за границей. Мы сами можем подготовить любое количество военных – и 500 тысяч, если такое количество определит закон о мобилизации.

Украинский генерал заявил, что сейчас ВСУ не хватает пехоты, штурмовиков, «которые закрепляются в окопах, отражают атаки противника». Также, по его словам, нужно много операторов беспилотников, плюс танкистов, миномётчиков – да, в принципе, Украине как всегда нужно много всего и всех, причём сразу. И денег, конечно, в первую очередь… для генералов.

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Россия
Украина
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БПЛА
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