В США поняли, что Украине не поможет ни Байден, ни Трамп (Foreign Policy, США)

FP: выборы в США больше повлияют на ситуацию в стране, чем на внешнюю политику

Политика США на Украине не изменится, чем бы ни закончились ноябрьские выборы, пишет FP. Несмотря на различия между Байденом и Трампом, каждый из них попытается договориться о прекращении боевых действий, и результат будет ближе к целям России, чем Киева, считает автор.

Стивен Уолт

Опасения мировой общественности сильно преувеличены.

Если не случится ничего непредвиденного, президентские выборы в США 2024 года станут матчем-реваншем между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Хотя большинство американцев предпочли бы, чтобы ни тот, ни другой не баллотировались, скорее всего, в ноябре им предстоит именно такой расклад. Выборы загодя преподносятся как судьбоносный момент с далеко идущими последствиями как для американской демократии, так и для подхода Соединенных Штатов к остальному миру.

По первому вопросу — ожидаемым внутриполитическим последствиям — все ясно. Трамп — не просто осужденный мошенник, обвиняемый к тому же в сексуальных домогательствах, но и в ходе прошлого срока неоднократно расписывался в собственной профнепригодности. Верность демократическим принципам и верховенству закона у него отсутствует как таковая, и есть тревожные признаки, что он лично и Республиканская партия намерены воспользоваться его вторым сроком, чтобы расправиться с политическими противниками и подтолкнуть США к настоящей автократии. Права женщин урежут еще сильнее, попытки побороться с переменой климата пресекут, а богатые американцы и корпорации смогут вольготно преследовать своекорыстные интересы, не считаясь с обществом. Что бы вы там ни думали о Байдене и его политике, он на такое вряд ли пойдет. И для меня это достаточно веская причина с большим энтузиазмом голосовать против Трампа.

Но если обратиться к внешней политике, то различия значительно сгладятся. Хотя многих сейчас тревожит, что второй срок Трампа перевернет всю внешнюю политику Соединенных Штатов с ног на голову, я все же подозреваю, что разница будет гораздо скромнее, чем может показаться. Да, Трамп окажется все тем же непредсказуемым и ветреным грубияном, который ищет склок даже с союзниками Америки по НАТО — как и на первом сроке. Но в других моментах второй срок Трампа почти не будет отличаться от того, что сделает Байден, останься он у власти еще на четыре года. Чтобы убедиться в этом, попытайтесь себе представить, как они будут решать три, пожалуй, важнейших вопроса сегодняшней внешнеполитической повестки: украинский, китайский и ближневосточный.

Украина

Администрация Байдена безоговорочно поддерживает Украину с самого начала боевых действий, несмотря на противодействие ряда республиканцев и крепнущий пессимизм насчет шансов Киева одержать военную победу или вернуть утраченные территории. Украинцы и их западные сторонники тревожатся, что Трамп свернет американскую поддержку, бросив Киев на милость европейской помощи и российской армии. С привычным для себя пафосом Трамп хвастался, что завершит боевые действия “за один день”, после чего заколебался, когда его спросили, желает ли он Украине победы. Соответственно, может показаться, что победа Трампа приведет к кардинальным переменам в политике Соединенных Штатов.

Но вот в чем соль: Байден наверняка будет добиваться того же самого, если выиграет еще один срок, пусть и слегка иными методами. В 2023 году ситуация на фронте обернулась против Украины, и хотя ее сторонники продолжают строить радужные планы о том, как переломить ее судьбу и получить перешедшие к России территории, их надежды, скорее всего, иллюзорны, и Министерство обороны наверняка это понимает. Байден и компания не намерены признавать этого до выборов, потому что это поставит под сомнение курс, которого они сами столь решительно придерживались. Но если они вернутся к власти, то наверняка надавят на Киев, чтобы тот задался более реалистичными целями и перешел к урегулированию конфликта.

Я считаю, что Байден подойдет к этому вопросу более взвешенно и постарается обеспечить Киеву наилучшую сделку из возможных. Трамп же наверняка проявит те же дипломатические таланты, что и в своих дилетантских заигрываниях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном (то есть вообще никакие), и захочет поскорее со всем разделаться и уйти. Однако в принципе обе администрации попытаются прекратить боевые действия после января 2025 года, и итоговая договоренность наверняка окажется намного ближе к заявленным военным целям России, чем Киева.

Китай

На своем первом сроке Трамп решительно порвал с прежней политикой экономического взаимодействия с Китаем и опрометчиво развязал торговую войну, которая навредила экономике США и практически не повлияла на двусторонний торговый дефицит, который по идее должна была исправить. Байден не только не отказался от этого подхода, но и настойчиво продолжил, ужесточив экспортный контроль с прицелом на то, чтобы не дать Китаю освоить ряд передовых технологий. Отвергнув откровенный протекционизм, представители администрации тем не менее оправдывают этот подход соображениями национальной безопасности (рассуждая о “маленьком дворике с высоким забором”). Однако размеры “дворика” продолжают расти, и стремление к соперничеству с Китаем — один из немногих вопросов, по которому назрел мощный двухпартийный консенсус.

По этой причине политика США в отношении Китая не сильно изменится, чем бы ни закончились ноябрьские выборы. В официальных заявлениях администрации Байдена и предыдущей администрации Трампа Китай назывался одним из главных вызовов глобальному первенству Соединенных Штатов, и сегодня эта точка зрения звучит, пожалуй, даже громче. Трамп может занять более конфликтную позицию по отношению к азиатским союзникам Америки (коих он не раз винил в зависимости от гарантий безопасности США), но напрочь от них отказаться он не сможет, если всерьез настроен на противостояние с Пекином.

Вывод: что касается отношений с Китаем, то и Байден, и Трамп на втором сроке будут петь по одним и тем же нотам.

Ближний Восток

Учитывая провал политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в теории резонно предположить, что и Байден, и Трамп захотят сменить курс в 2025 году. Увы, в действительности ничто этого не предвещает. Просто поразительно, насколько одинаково столь несхожие друг с другом президенты действовали в этом нестабильным регионе!

Став президентом, Трамп вышел из сделки, ограничивавшей ядерную программу Ирана, перенес посольство США в Израиле в Иерусалим и закрыл в Вашингтоне консульство по палестинским вопросам. Кроме того, он назначил послом в Израиле ярого сторонника поселенцев на Западном Берегу. Его мирный план презрел давнюю цель Соединенных Штатов о создании двух государств. Вместо него Трамп поддержал схему арабо-израильского примирения своего зятя и (дипломата на полставки) Джареда Кушнера (Jared Kushner). В итоге Авраамские соглашения установили дипломатические отношения между Израилем и Бахрейном, Марокко, Объединенными Арабскими Эмиратами и Суданом (в последнем сейчас разразилась гражданская война), но никак не улучшили горькую участь пяти миллионов палестинцев, живущих под железной израильской пятой на Западном Берегу и в секторе Газа.

Что же сделал Байден, унаследовав такое положение дел? Испортил все еще больше. Несмотря на предвыборное обещание вернуться к ядерной сделке с Ираном, он колебался до тех пор, пока после к выборов к власти в Тегеране не пришли “ястребы”, после чего возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий осложнилось еще больше. И вот результат: Иран никогда не был так близок к бомбе. С палестинцами Байден и его госсекретарь Энтони Блинкен обошлись вполне "по-трамповски": отложили открытие консульства в Иерусалиме, пренебрегли возобновлением мирного процесса и закрывали глаза на провокации израильских поселенцев на Западном Берегу — при полном попустительстве (не сказать — поддержке) самого правого правительства в истории Израиля.

Точно так же, как Трамп, Байден и Блинкен попытались снискать расположение Саудовской Аравии, забыв про предвыборное обещание Байдена превратить наследного принца Мухаммеду ибн Салмана “изгоя” за его причастность к убийству изгнанного из страны журналиста Джамаля Хашогги. Под руководством Бретта Макгёрка (Brett McGurk), ставшего при республиканцах и демократах, пожалуй, влиятельнейшим архитектором американской политики за последние годы, США весь последний год пытались заключить сделку, суля Саудовской Аравии гарантии безопасности (и какие-то еще “плюшки”) в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Палестинский вопрос снова отодвинулся в долгий ящик, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан прошлой осенью хвастался, что на Ближнем Востоке “уже несколько десятилетий не было так спокойно”.

Эти ошибки — от Трампа и до Байдена — аукнулись Америке и прокатились по всему миру. Осознав перспективу вечного подчинения и медленного вымирания, боевики ХАМАС 7 октября вырвались из своей тюрьмы под открытым небом под названием сектор Газа и жестоко напали на приграничные поселения в Израиле. Их неоправданные зверства против мирных израильтян стали серьезным преступлением, но свирепая и непропорциональная реакция Израиля (возможно, на грани геноцида) стала еще бóльшим пятном на репутации еврейского государства и Америки и всей мировой совести.

И как, спрашивается, отреагировали на эту дипломатическую и гуманитарную катастрофу США, чей госсекретарь поставить во главу угла внешней политики “права человека”? Направили стране, чьи бомбы уже убили более 23 тысячи палестинцев в секторе Газа, военную помощь на миллиарды долларов (причем, как утверждают некоторые, в обход американских законов), заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня и лишь отмахнулись от подробного иска ЮАР в Международный суд насчет геноцида палестинского народа, назвав его “беспочвенным”. Утверждается, что представители администрации попросили Израиль поумерить свой пыл, но даже не грозили свернуть поддержку США. Как и следовало ожидать, правительство Нетаньяху американскую просьбу проигнорировало.

Нет никаких оснований ожидать иного исхода, кто бы ни победил в следующем году. Ни Байден, ни Блинкен не скрывают своих сионистских взглядов, и ни тот, ни другой не будет давить на Израиль, чтобы тот сменил выбранный курс. Трамп, похоже, никогда особо не сочувствовал ни тем, ни другим, но он чутко понимает политическое равновесие в Америке, и его предрассудки против мусульман ни для кого не секрет. Второй срок Байдена может стать попыткой возродить своего рода мирный процесс, но не стоит рассчитывать, что он достигнет большего, чем предыдущие усилия Америки. В конце концов, человек, которого винят в подрыве попыток бывшего президента Барака Обамы добиться создания двух государств для двух народов, вряд ли будет в этом усердствовать, даже если пойдет на второй срок. Трамп же, как и его зять, будет поступать так, как выгоднее. Как и в случае с Украиной и Китаем, сходства в подходах двух кандидатов перевешивают все мировоззренческие и дипломатические различия.

Оговорюсь: я не утверждаю, что выборы вообще никак не скажутся на внешней политике США. Например, Трамп может попытаться вывести Америку из НАТО, хотя такой шаг наверняка встретит яростное сопротивление внешнеполитической элиты и военных. Он может сосредоточиться в первую очередь на внутренней повестке (и собственных затянувшихся тяжбах). Это еще окончательно лишит его интереса к международным делам и лишь зафиксирует существующий статус-кво. Еще в первый срок выяснилось, что Трамп плохо разбирается во внешнеполитических кадрах (этим отчасти и объясняется беспрецедентная текучка), и это затруднит государственную политику еще больше — иностранные правительства будут осторожничать и перестраховываться. Между Байденом-2 и Трампом-2, безусловно, будут незначительные различия, но на радикальную перемену я бы не поставил.

Вообще, предстоящие выборы гораздо сильнее скажутся на внутренней политике США, чем на ключевых внешнеполитических вопросах. Как я уже отметил, ставки внутри страны и без того велики, а ситуация весьма тревожна, поэтому у меня не возникнет особых сомнений в том, как голосовать. А поскольку мне нравится жить при демократии, мне остается лишь надеяться, что в ноябре большинство избирателей в ключевых штатах со мной согласятся.