Войти
ТАСС

Власти ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами с партнерами для их передачи ВСУ

591
0
0
Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Stephanie Scarbrough

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что не знает о предложении Лондона совершить так называемый круговой обмен дальнобойными крылатыми ракетами

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Правительство Германии не подтвердило сообщения об обсуждении с Великобританией и другими странами - партнерами по НАТО так называемого кругового обмена дальнобойными крылатыми ракетами, в рамках которого Берлин передаст Лондону Taurus, а Киев получит взамен британские системы Storm Shadow. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"Нет, я не могу это подтвердить", - сказала Хофман, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не знает о предложении Лондона совершить так называемый круговой обмен дальнобойными крылатыми ракетами. Ракеты Taurus, по мнению министра, значительно превосходят Storm Shadow. Глава Минобороны ФРГ в очередной раз подчеркнул, что вопрос поставки Taurus Киеву требует тщательного рассмотрения. Пока, по его словам, ничего нового здесь не появилось.

Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщала, что Великобритания предложила Германии вариант, при котором можно было бы положить конец дискуссиям о поставках ракет Taurus Украине. Лондон хочет купить вооружение такого типа у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow. По данным издания, предложение королевства поступило несколько недель назад. Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца изучает его. Для Шольца сделка с Великобританией стала бы возможностью решить актуальную проблему споров вокруг Taurus, которые уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину, говорится в статье.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. При этом против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву. В их числе главы парламентских комитетов по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) и по европейским делам Антон Хофрайтер ("Союз-90"/"зеленые"), эксперт по вопросам политики безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" Сара Нанни.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
Похожие новости
22.01.2024
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
19.01.2024
Макрон захотел перевооружить Украину: план есть, снарядов нет (Le Figaro, Франция)
15.12.2023
Распространение ядерного оружия: страшное табу или меньшее зло
16.11.2023
"Прорывов не будет". На Западе дали Украине мрачный прогноз
04.10.2023
НАТО не стоит продолжать агрессию против России, и вот почему
11.08.2023
Контрнаступление ВСУ приносит только жертвы
17.05.2023
"Война — это мир": Зеленский съездил в Европу за премией и оружием - Мнения ТАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 00:36
  • 58847
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»