Власти ФРГ не подтвердили планы обмена ракетами с партнерами для их передачи ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что не знает о предложении Лондона совершить так называемый круговой обмен дальнобойными крылатыми ракетами

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Правительство Германии не подтвердило сообщения об обсуждении с Великобританией и другими странами - партнерами по НАТО так называемого кругового обмена дальнобойными крылатыми ракетами, в рамках которого Берлин передаст Лондону Taurus, а Киев получит взамен британские системы Storm Shadow. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"Нет, я не могу это подтвердить", - сказала Хофман, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не знает о предложении Лондона совершить так называемый круговой обмен дальнобойными крылатыми ракетами. Ракеты Taurus, по мнению министра, значительно превосходят Storm Shadow. Глава Минобороны ФРГ в очередной раз подчеркнул, что вопрос поставки Taurus Киеву требует тщательного рассмотрения. Пока, по его словам, ничего нового здесь не появилось.

Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщала, что Великобритания предложила Германии вариант, при котором можно было бы положить конец дискуссиям о поставках ракет Taurus Украине. Лондон хочет купить вооружение такого типа у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow. По данным издания, предложение королевства поступило несколько недель назад. Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца изучает его. Для Шольца сделка с Великобританией стала бы возможностью решить актуальную проблему споров вокруг Taurus, которые уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину, говорится в статье.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. При этом против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву. В их числе главы парламентских комитетов по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) и по европейским делам Антон Хофрайтер ("Союз-90"/"зеленые"), эксперт по вопросам политики безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" Сара Нанни.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.