Контрнаступление ВСУ приносит только жертвы

Минобороны РФ подсчитало потери украинских военнослужащих и техники

Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ), за первую пару месяцев «летнего контрнаступления» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 43 тыс. военнослужащих. Поясняется, что приведенная цифра не берет в расчет солдат и офицеров ВСУ, а также иностранных наемников, погибших в тыловых районах Украины от ударов российским высокоточным оружием большой дальности.

За рассматриваемый период потери ВСУ превысили 4 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Военно-воздушные силы Украины (ВВСУ) лишились 35 пилотируемых летательных аппаратов, а Сухопутные войска, националистические батальоны и военизированные подразделения Министерства внутренних дел (МВД) – 1831 бронемашины, включая 25 немецких танков Leopard, 7 французских колесных AMX-10RC и 21 американской боевой машины пехоты (БМП) M-2 Bradley.

Суммирование данных из ежедневных сводок МО РФ из зоны проведения специальной военной операции (СВО) дает представление о масштабах утрат ВСУ по части артиллерии: в период с 1 июня по 2 августа 2023 года уничтожено 802 единицы ствольных и реактивных систем.

Только в течение июля потери противника составили 20 824 человека и 2227 единиц ВВСТ, в том числе 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley, 40 американских артиллерийских буксируемых гаубиц М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Подавляющее число вышеперечисленных образцов бронетехники были подбиты на южном участке фронта. Только за два июльских дня у населенного пункта Работино ВСУ лишились более 400 военнослужащих, 31 танка, из них 5 немецкого и французского изготовления, а также 32 других бронированных машин. При этом проявили стойкость и самоотверженность держащие здесь оборону бойцы 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

Недавно данный участок фронта посетил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Генерал армии проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства за первый день последнего летнего месяца. Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении. Валерий Васильевич обратил внимание офицеров на необходимость своевременного выявления противника, нанесения по нему превентивных ударов и ведения контрбатарейной борьбы.

С аналогичным призывом к офицерскому составу обратился и министр обороны. Сергей Шойгу побывал на северном участке фронта, в полосе ответственности группы «Центр». Встречаясь с командным составом на передовом пункте управления, глава военного ведомства заявил, что по частям украинской армии необходимо наносить упреждающие удары во время выбивания с удерживаемых позиций. «Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих», – отметили в министерстве. Шойгу наградил отличившихся бойцов и поблагодарил их за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении.

Попытки противника восстановить контроль над утраченными позициями оказались напрасными. Однако, по словам министра, командование ВСУ, не считаясь с потерями, «отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций». «Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», – отметил Шойгу.

На фоне неудачного контрнаступления, киевский режим «сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах РФ», – отметил Шойгу. Для их предотвращения «в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты».

Особое внимание уделяется прореживанию вражеской авиации ввиду того, что при помощи специалистов стран НАТО боевые самолеты ВВСУ приспособлены для пуска крылатых ракет Storm Shadow (переданных киевскому режиму Великобританией) и SCALP (аналогичная система от Франции). Залпом из 12 таких дальнобойных снарядов 7 августа выведены из строя два моста, связывающие Херсонскую область с полуостровом Крым. Первыми прошли соответствующую модернизацию фронтовые бомбардировщики Су-24М и разведчики Су-24МР. Однако в ходе специальной военной операции практически все такие машины были выбиты. Суммирование данных из ежедневных сводок МО РФ дает следующую картину. За прошлый год было уничтожено 39 самолетов данного типа, за первые семь месяцев текущего – еще 14. Возможно, еще какое-то число фронтовых бомбардировщиков сгорело в результате авиационных налетов ВКС России на аэродром в Староконстантинове.

Заметим, что Су-24 не поставлялись восточноевропейским странам, некогда подписавшим Варшавский договор, а ныне входящим в состав НАТО. Поэтому восполнить потери ВВСУ по данной линии из собственных арсеналов Североатлантический альянс не может, а другие страны – обладатели подобной авиатехники поделиться ею не спешат. H

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.