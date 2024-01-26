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Военное обозрение

«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками

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Источник изображения: topwar.ru

После начала СВО украинские военные начали активно использовать надводные беспилотники, пытаясь атаковать российские боевые корабли, торговые суда и береговую инфраструктуру. Однако ВМФ РФ постепенно улучшал методы борьбы с БПА, выстроив в итоге глубокоэшелонированную морскую оборону. В итоге бесполезность надводных беспилотников вынуждены были признать в украинском командовании.

Некоторые наши приемы и тактики, которые были отработаны в 2022 и 2023 годах, не будут работать в 2024 году. Поэтому нужно менять тактику, менять технические подходы

- заявил 11 января командующий ВМСУ Алексей Неижпапа.

Как указывается во французском издании Naval News, в настоящее время ВСУ реализуют программу FURY («Первый украинский роботизированный флот»), в рамках которой командование готовится сражаться с российским флотом посредством подводных дронов западного происхождения.

Украинские подводные беспилотники будут доминировать на Черном море

- говорится в издании.

Отмечается, что в отличие от надводных БПА подводные дроны обладают преимуществами внезапности, скрытности и живучести. И хотя они, вероятно, обойдутся дороже, их можно будет использовать повторно, а значит, в долгосрочной перспективе они окажутся дешевле. В то же время они не требуют личного состава, необходимого для обычных ПЛ.

Проект FURY разрабатывается в партнерстве с опытным производителем подводных дронов на Западе и состоит, по сути, в вооружении уже существующей платформы. Это значительно снижает риск разработки и должно привести к созданию гораздо более функциональной системы, чем если бы они [украинцы] начинали с нуля

- поясняет автор.

Создаваемый в настоящее время подводный аппарат сможет выполнять целый ряд задач: расставлять мины, атаковать торпедами или ракетами, вести разведку.

Украине необходимо оставаться на два шага впереди. Иначе Россия может легко вернуть себе полное доминирование на Черном море и действовать безнаказанно. Эти подводные аппараты могут стать ответом

- делается вывод в издании.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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