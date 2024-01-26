«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками

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После начала СВО украинские военные начали активно использовать надводные беспилотники, пытаясь атаковать российские боевые корабли, торговые суда и береговую инфраструктуру. Однако ВМФ РФ постепенно улучшал методы борьбы с БПА, выстроив в итоге глубокоэшелонированную морскую оборону. В итоге бесполезность надводных беспилотников вынуждены были признать в украинском командовании.
- заявил 11 января командующий ВМСУ Алексей Неижпапа.
Как указывается во французском издании Naval News, в настоящее время ВСУ реализуют программу FURY («Первый украинский роботизированный флот»), в рамках которой командование готовится сражаться с российским флотом посредством подводных дронов западного происхождения.
- говорится в издании.
Отмечается, что в отличие от надводных БПА подводные дроны обладают преимуществами внезапности, скрытности и живучести. И хотя они, вероятно, обойдутся дороже, их можно будет использовать повторно, а значит, в долгосрочной перспективе они окажутся дешевле. В то же время они не требуют личного состава, необходимого для обычных ПЛ.
- поясняет автор.
Создаваемый в настоящее время подводный аппарат сможет выполнять целый ряд задач: расставлять мины, атаковать торпедами или ракетами, вести разведку.
- делается вывод в издании.