Украина анонсировала получение оружия, которого "еще не было". Чем оно грозит России?

МО Украины: в 2024 году Киев получит оружие для ударов по логистическим узлам

Украина в 2024 году получит от западных партнеров оружие, которого еще нет на оснащении ВСУ, заявил начальник управления прессы и информации Минобороны страны Илларион Павлюк. Какое оружие могут получить украинские военные и чем оно опасно для России - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По словам Павлюка, в рамках очередной встречи контактной группы по обороне Украины (известной как формат «Рамштайн») отдельно обсуждались вопросы увеличения поставок Киеву дальнобойного оружия. Как заявил Павлюк, «есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно».

Стороны обсудили адаптацию зенитных управляемых ракет западных образцов к ЗРК/ЗРС (зенитным ракетным комплексам и системам), изготовленным еще в советское время и состоящим на вооружении Воздушных сил Украины. В ходе встречи также рассматривались вопросы наращивания производства боеприпасов и артиллерийских систем.

Наконец, Павлюк анонсировал поставки принципиально «нового оружия, которое поможет поражать логистические узлы». Подробностей он не привел. Под логистическими узлами Илларион Павлюк, скорее всего, имеет в виду объекты тыла и технического обеспечения ВС РФ, распорядительные и выгрузочные станции, коммуникации, мостовые переходы и объекты оборонно-промышленного комплекса.

На какие ракеты рассчитывает Киев?

Есть основания полагать, что ВСУ продолжат получать тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACMS, причем в варианте с дальностью стрельбы в 300 км. Скорее всего, будут продолжены и увеличены поставки малозаметных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG. Основное предназначение этих изделий - поражение особо важных целей (штабы, склады боеприпасов и горючего, объекты инфраструктуры).

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Что касается «оружия, которого еще нет на оснащении ВСУ», то вполне возможно, что Украина может получить от США высокоточные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-158AJASSM и AGM-158B JASSM-ER, разработанные корпорацией Lockheed Martin.

AGM-158A JASSM сопоставима по своим характеристикам с крылатой ракетой воздушного базирования (КРВБ) Storm Shadow.

У AGM-158B JASSM-ER дальность полета достигает уже 1000 км. Это позволит ВСУ наносить удары по объектам на всей европейской части России.

До начала поставок Воздушным силам Украины этих боевых машин времени осталось совсем немного. А именно F-16 в модификации F-16C/D способны нести КРВБ AGM-158A JASSM/AGM-158B JASSM-ER (на внешних узлах самолета подвешивается две КРВБ подобного типа).

Западные страны рассчитывают передать Украине первые американские истребители F-16 и технику для их обслуживания уже в этом году, сообщала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на специальном брифинге по итогам заседания контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, а также инфраструктуру и запасные части, боеприпасы - все составляющие, за которые ответственна коалиция», - заявила Селест Уолландер.

Не исключено, что рано или поздно Германия все же примет решение о поставке ВСУ крылатых ракет класса «воздух-поверхность» TAURUS KEPD 350/150 с дальностью стрельбы в 500 км. Это изделие предназначено для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные объекты, без захода самолета-носителя в зоны поражения ЗРК/ЗРС противника.

В предвыборном году для военно-политического руководства США весьма важно добиться на Украине убедительных успехов оперативно-стратегического плана. Поэтому вполне возможно, что надежды Киева на поставку крылатых ракет большой дальности имеют под собой определенные основания.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок