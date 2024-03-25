Зачем страны НАТО создали авиационную и ракетную коалицию.

Все помнят февральский саммит в Париже, на котором был принят проект резолюции о поставке ВСУ дальнобойного оружия. Тогда была сформирована так называемая «ракетная коалиция» стран НАТО. Также немецкие СМИ сообщили о скорой передаче Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями.

Одновременно влиятельные представители бундесвера начали планировать ракетный удар по Крымскому мосту. При этом, немецкие генералы озвучили идею использовать для этой атаки немецкие истребители Dassault Rafale и порядка 20 ракет.

Между тем «ракетная коалиция» гармонично дополняет «авиационную коалицию», созданную после саммита НАТО в июле 2023 года. В её состав входят 11 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция. Эти страны намерены выделить, по меньшей мере, 125 истребителей 4-го поколения для ударов по России. Вероятно к ней присоединяться и США, которые являются производителем истребителей F-16.

Конечно, сами по себе самолеты не имеют большой ценности. Основное значение имеет вооружение, которое они могут применять. Наиболее эффективными в настоящее время считаются крылатые ракеты.

По нашим оценкам, «ракетная коалиция» может передать Украине порядка 5000 крылатых ракет, включая 2500 AGM-158A/B от США, 800 Storm Shadow от Великобритании, 600 Taurus от Германии, 80 AGM-158A от Финляндии, до 100 AGM-158A/B от Польши, 600 Scalp-EG от Франции, 40 Taurus от Испании, до 200 Storm Shadow от Италии и до 100 Scalp-EG от Греции. Первые партии Украина уже получила: 200 американских AGM-158 в версии Black Shaheen, 100 французских Scalp-EG и неустановленное количество британских Storm Shadow. Кроме того, судя по контрактам, заключаемым странами-участницами коалиций, количество крылатых ракет, которые вскоре будут применяться против ВС РФ, может существенно возрасти.

К осени 2024 года Германия получит часть ракетного вооружения для своих ВВС, закупленного в США. Кроме ракет, Luftwaffe пополнит свой арсенал 35 истребителями F-35A. В рамках контракта на 7,7 миллиарда евро. Помимо самолетов, будет приобретено 105 ракет AIM-120C-8 AMRAAM и 770 бомб различных типов. Примечательно, что эта новость появилась в контексте обсуждения возможности предоставления Германией Украине крылатых ракет Taurus.

Позже, 19 марта, появилась информация о том, что немецкая сторона заключила контракт на приобретение 75 авиационных крылатых ракет большой дальности Lockheed Martin AGM-158B/B-2 JASSM-ER. Сумма заказа оценивается примерно в 605 миллионов евро.

Кроме того, 12 марта было объявлено о заключении контракта на сумму 3,4 млрд евро между США и Польше.В рамках него поляки получат 821 AGM-158B JASSM, 745 AIM-120C-8 и 232 AIM-9X Sidewinder Block II. При этом, JASSM и JASSM-ER бубут интегрированы в состав вооружения истребителей Lockheed Martin F-16C/D ВВС Польши. Также в текущем году польские ВВС получат часть из 32 закупаемых истребителей F-35A Lightning II.

Нидерланды, в свою очередь, закупают 120 ракет AGM-158B/B-2 JASSM-ER за 840 миллионов евро.

Между тем, для обеспечения эксплуатации 125 истребителей необходимо иметь около 400 пилотов, способных управлять западными истребителями, а также порядка 2 тыс. технического персонала, обеспечивающего их обслуживание. Кроме того, требуется наличие сети аэродромов, командных пунктов и другой инфраструктуры.

Для хранения 5 тыс. ракет необходимы склады, инфраструктура и охрана. Также для использования всех выделенных ракет пилотам потребуется совершить минимум по 20 боевых вылетов в зону боевых действий. Однако на Украине, способных выполнить такое количество боевых вылетов, почти не осталось.

Поэтому хранить самолеты и ракеты будут в Польше и Румынии. Там же будут и хоронить натовских пилотов, рискнувших посетить воздушное пространство Украины.

Павел Ковалев