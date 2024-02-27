Далеко не вундерваффе. Какое западное оружие самое опасное в зоне СВО

Полковник Ходаренок: самым эффективным оружием Запада в зоне СВО стали HIMARS и MRLS

С началом военной операции России на Украине коллективный Запад поставил Вооруженным силам Украины свое вооружение, военную и специальную техники. Какое из оружия НАТО оказалось самым эффективным, как оно повлияло на ход боевых действий и есть ли в запасе у Запада какое-то еще "чудо-оружие" - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Неожиданные HIMARS

Самыми эффективными образцами западного вооружения и техники, переданными Вооруженным силам Украины, оказались М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс) и M270 MRLS (Multiple Launch Rocket System).

Несмотря на то, что М142 HIMARS к моменту поставки ВСУ состояла на вооружении американской армии уже более 15 лет, боевое применение этой системы на полях сражений на Украине оказалось во многом неожиданным для ВС РФ.

Почему-то у нас ошибочно считалось, что М142 представляет собой реактивную систему залпового огня (многие так и переводят до сих пор аббревиатуру HIMARS), подобную нашим «Ураганам» и «Смерчам», и в основном она будет применять неуправляемые снаряды типа М26.

Американская РСЗО HIMARS Источник изображения: Bill Boecker/U.S. Army

На деле же М142 оказалась высокоточным оружием с промахом ракет (типа M30A1 GMLRS и М31) всего несколько метров, а детальное ознакомление с эффективными боевыми частями этой системы нашими специалистами происходило уже после их разрыва в районе цели.

Можно без большого преувеличения сказать, что на ход боевых действий в СВО система HIMARS оказала наибольшее влияние и во многом заставила российскую армию пересматривать и группировки войск, и размещение пунктов управления и запасов материальных средств в прифронтовой полосе.

Достаточно внезапным на первых порах оказалось и применение высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile). Поначалу ошибочно считалось, что полноценно интегрировать это изделие в самолеты советского производства вряд ли удастся. Поэтому у нас и не обратили особого внимания на то, что на Украине переоборудуют балочные держатели истребителей и бомбардировщиков для боевого применения ракет этого типа.

Тем не менее, после первых успешных пусков AGM-88 HARM против ракет этого типа было быстро найдено достаточно эффективное противоядие. Да и сказать, что HARM представляет собой современное средство поражения, было бы большим преувеличением. Все-таки это изделие разрабатывалось на рубеже 1970-1980 годов.

Проблемы артиллерии и танков

Что касается образцов западной артиллерии, переданной ВСУ (к ним, в частности, относятся самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства Германии, буксируемая гаубица калибра 155-мм М777 американского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter, а также ряд других систем), то они показали определенные преимущества в контрбатарейной борьбе по сравнению с отечественными САУ типа 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С». И было бы большой ошибкой игнорировать весьма высокие тактико-технические характеристики западных орудий.

Вместе с тем гаубицы США и стран НАТО оказались не вполне готовы к столь интенсивной эксплуатации в условиях масштабной континентальной войны. К тому же на эффективности боевого применения украинской артиллерии сказывается сегодня как большая разнотипность парка, так и нерешенные вопросы артиллерийско-технического обеспечения, которое, как известно, осуществляется в целях поддержания артиллерийского вооружения в постоянной готовности к боевому применению.

С быстрым восстановлением поврежденных и неисправных западных гаубиц и возвращения их в строй в ходе боевых действий на Украине возникли существенные проблемы. В прифронтовой полосе так и не были развернуты необходимые ремонтные мощности, не были созданы и запасы боевых частей.

С похожими проблемами столкнулось и боевое применение западных боевых бронированных машин. Поддерживать в постоянной боевой готовности к боевому применению бронетанкового вооружения и техники, переданных ВСУ Соединенными Штатами и их союзниками, и сегодня тяжело во время боевых действий.

Источник изображения: Телеграм-канал "Военндело"

По многим причинам не всегда возможно быстро восстановить поврежденные и неисправные боевые бронированные машины, вернуть их в строй, обеспечить войска бронетанковым вооружением, техникой и имуществом.

Для этого в прифронтовой полосе надо в полном объеме развертывать отдельные эвакуационные батальоны, ремонтно-восстановительные полки бронетанкового вооружения, подвижные ремонтные заводы агрегатов бронетехники, склады бронетанкового имущества.

К этому ВСУ оказались не готовы. Просто всего необходимого и в полном объеме Запад так и не доставил (и специалистов требуемой квалификации в первую очередь).

Поэтому каких-либо убедительных примеров успешного боевого применения западной бронетехники во время спецоперации так и не было явлено. Да и, надо прямо сказать, Запад поставил Украине не так уж много своих танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. И тем более, без всякого преувеличения, халатно отнесся к вопросам организации полноценного технического обеспечения.

В качестве вывода можно сказать следующее.

Имеющиеся сейчас в распоряжении ВСУ оружие и боевая техника позволят украинской армии в ближайшее время только удержать фронт, да и то это возможно при самом благоприятном варианте развития обстановки.

Тогда возникает вопрос - а поставки какого вооружения и военной техники Вооруженным силам Украины могут оказать самое существенное влияние на ход боевых действий в обозримой перспективе?

Ждать ли "чудо-оружия»

По всей видимости, к таковым следует отнести возможную передачу ВСУ тактических баллистических ракет MGM-140A ATACMS (Army TACtical Missile System, армейский тактический ракетный комплекс») и немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности TAURUS KEPD 350/150.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Если счет поставленных ракет MGM-140A и TAURUS пойдет на многие сотни, то это, надо полагать, не приведет к победе украинской армии, но создаст весьма и весьма серьезные проблемы для Вооруженных сил России.

Наконец, в ближайшей время ожидается передача Украине первых многофункциональных истребителей F-16. Вряд ли эти поставки примут массированный характер, тем не менее, истребители серьезно усилят боевые возможности Воздушных сил Украины, поскольку вместе с боевыми машинами могут быть переданы крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM с дальностью стрельбы до 370 км и AGM-158B JASSM-ER с дальностью стрельбы до 980 км.

Таким образом, ситуация на фронтах находится, что называется, в развитии, и шампанское открывать по поводу успешного завершения конфликта еще рано (а приподнятые настроения у представителей российского экспертного сообщества уже появились).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок