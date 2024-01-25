Турция одобрила заявку Швеции в НАТО. Но это еще ничего не значит (The New York Times, США)

NYT: согласие Турции не гарантирует быстрое вступление Швеции в НАТО

После долгих дебатов Турция все же одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает NYT. Однако это не значит, что Стокгольм вот-вот станет полноправным членом альянса. Анкара еще не подготовила официальный документ о ратификации, а Будапешт продолжает препятствовать всеобщему консенсусу в НАТО.

Голосование в турецком парламенте приблизило эту скандинавскую страну к вступлению в Североатлантический альянс, ослабив продолжительные трения, мешавшие попыткам Запада изолировать Россию из-за ее спецоперации на Украине.

Во вторник турецкий парламент проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. Таким образом, эта скандинавская страна еще на шаг приблизилась к членству в Североатлантическом альянсе, а Турция нашла выход из дипломатического тупика, который омрачал ее отношения с Соединенными Штатами и препятствовал попыткам Запада изолировать Россию из-за ее спецоперации на Украине.

Соотношение голосов в парламенте, состоящем из 600 депутатов, было 287 к 55. Четыре человека воздержались. Решение вступит в силу после его публикации в официальной газете Турции, что обычно является простой формальностью. Таким образом, Венгрия после этого будет единственной страной — членом НАТО, не утвердившей вступление Швеции. Из-за нее у альянса нет консенсуса, необходимого для принятия нового участника.

Принятое Турцией решение — это важный для НАТО момент. Оно позволит усилить меры сдерживания и устрашения России в тот период, когда некоторые члены блока не могут предоставить Украине достаточное количество вооружений для отражения российских атак.

Вечером во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, в котором приветствовал принятое Турцией решение. Вместе с тем, как сообщает Reuters, он заявил: "Я также рассчитываю на то, что и Венгрия в ближайшее время проголосует за ратификацию [протокола о вступлении Швеции в НАТО]".

Столтенберг продолжил: "Швеция выполнила свои обязательства. С ее вступлением НАТО станет сильнее, а наша общая безопасность укрепится".

С присоединением Швеции альянс получил обширный участок скандинавской территории для проведения возможных военных операций, а сама страна, как и другие члены блока, автоматически подлежит коллективной защите в случае нападения на нее.

"Полноправное членство означает, что, если Швеция подвергнется давлению или нападению, не будет никаких дебатов" о том, должна ли НАТО ее защищать, сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гран (Camille Grand).

"Пример Украины наглядно показал, что можно быть ближайшим партнером альянса, но, если ты не являешься его членом, дискуссии пойдут по-другому", — добавил он.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал в соцсети Х, что утверждение шведской заявки Турцией было приоритетом для Байдена. "Швеция сильный, дееспособный военный партнер, и благодаря ее вступлению в НАТО США и сам альянс станут еще сильнее и защищеннее", — заявил он.

Несмотря на прошедшее во вторник голосование, быстрое вступление Швеции в НАТО не гарантировано. Турция может отложить представление альянсу официального документа о ратификации. Более того, по-прежнему непонятно, когда свое согласие даст Венгрия, чей парламент находится на каникулах до 15 февраля.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон (Ulf Kristersson) высоко оценил "позитивные события" в Турции, написав в социальной сети Х: "Сегодня мы еще на один шаг приблизились к полноправному членству в НАТО".

Перед состоявшимся во вторник голосованием премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил шведского премьер-министра в Будапешт для обсуждения натовской повестки. Можно предположить, что Венгрия будет добиваться каких-то уступок в ответ на свою поддержку.

"Я убежден, что в основе любых политических и военных договоренностей между Швецией и Венгрией должно лежать прочное взаимное доверие", — написал Орбан в письме на имя премьера Кристерссона, о котором первой сообщила шведская газета Aftonbladet. Затем получение этого послания подтвердили шведские официальные лица.

Орбан выразил мнение, что "более интенсивный политический диалог поможет укрепить взаимное доверие" между Будапештом и Стокгольмом.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём (Tobias Billstrom) ответил, что не видит никаких оснований для переговоров, однако две страны могут вести диалог и обсуждать различные вопросы. Об этом сообщило шведское информационное агентство ТТ.

Голосование в Турции состоялось спустя почти два года после того, как Россия начала полномасштабную военную операцию на Украине. В то время Швеция и Финляндия, на протяжении многих лет не вступавшие в военные блоки, подали официальные заявки на присоединение к НАТО. Для этого требуется единогласная поддержка всех членов альянса (сейчас их 31), и они очень быстро ее предоставили.

Однако Турция и Венгрия, чьи руководители на всем протяжении вооруженного конфликта между Россией и Украиной поддерживают теплые отношения с президентом Владимиром Путиным, выступили против. Будапешт таким способом ответил на критику венгерской демократии со стороны Стокгольма, а глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил эти скандинавские страны в том, что они пренебрегают безопасностью его страны, отказываясь от преследования диссидентов, которых Турция считает террористами.

В кулуарах официальные лица из других натовских стран обвиняют Эрдогана в использовании правил альянса в собственных внутриполитических целях, а публично —призывают Турцию изменить свою позицию.

Швеция приложила немалые усилия, чтобы снять турецкие возражения. Среди прочего, она внесла поправки в конституцию, чтобы ужесточить законы о борьбе с терроризмом.

В марте Венгрия и Турция изменили свои позиции в отношении Финляндии, а их парламенты одобрили вступление этой страны в Североатлантический альянс. Вскоре после этого она стала членом НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинистё написал во вторник в соцсетях, что он "очень доволен решением турецкого парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО". Он добавил: "Членство Швеции приведет к укреплению безопасности в районе Балтийского моря и усилит весь альянс. Когда Швеция присоединится [к НАТО], членство Финляндии также будет полным".

Его оценку поддержали лидеры Эстонии, Литвы и Латвии.

Эрдоган продолжал блокировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс даже после принятия в него Финляндии. Он выдвигал разные причины, которые со временем менялись, спровоцировав настоящую дипломатическую игру в загадки о том, какую же новую проблему поднимет турецкий президент во время очередных дебатов.

Перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе Столтенберг объявил, что Турция согласилась поддержать заявку Швеции на вступление в блок. Спустя несколько дней Эрдоган рассказал турецким средствам массовой информации, что Стокгольм пока сделал недостаточно для присоединения к НАТО и что вопрос одобрения этого членства решает не он, а парламент.

Переговорам по этому вопросу также помешало публичное сожжение и осквернение Корана шведскими протестующими. Анкара обвинила Стокгольм в нежелании бороться с исламофобией.

Эрдоган также увязал вопрос о членстве Швеции с турецкими требованиями к другим членам НАТО. Он заявил, что одновременно с решением Анкары поддержать вступление Швеции в альянс Соединенные Штаты должны утвердить поставку истребителей F-16 американского производства и комплектов для модернизации уже имеющихся у Турции истребителей на общую сумму 20 миллиардов долларов. Администрация Байдена заявила о своей поддержке сделки, однако конгресс выступил против. Американские политики сослались на нарушения прав человека в Турции и на ее позицию по Швеции, что вызвало недовольство Анкары.

В декабре возникло ощущение, что вопрос об утверждении членства Швеции в НАТО сдвинулся с мертвой точки. Тогда комитет турецкого парламента по иностранным делам принял решение ратифицировать протокол о вступлении Швеции и направил его на рассмотрение парламента, где партия Эрдогана и ее союзники обладают большинством. Но голосование назначили только на эту неделю.

Научный сотрудник берлинского Центра прикладных турецких исследований Синем Адар (Sinem Adar) рассказала, что пока непонятно, чего добился Эрдоган, поддержав заявку Швеции. По ее словам, Турции это решение обошлось дорого, так как в глазах членов альянса она стала непредсказуемой и ненадежной страной.

"Налицо существенное ослабление доверия между Турцией и ее союзниками по НАТО, потому что в очень важный геополитический момент Анкара поставила собственные интересы превыше интересов альянса", — сказала Адар.

Венгерские официальные лица заявляют, что не станут блокировать заявку Швеции, если ее одобрит Турция. Однако неясно, когда именно Будапешт примет решение, как непонятны и причины его проволочек.

В прошлом году Венгрия по-разному объясняла свою медлительность. Сначала она ссылалась на технические причины, связанные с графиком работы парламента, а потом начала жаловаться на показанное в шведских школах видео, где правительство Орбана представлено в дурном свете

Бывший заместитель генсека НАТО Гран, ныне работающий экспертом по военным вопросам в Европейском совете по международным отношениям, рассказал, что, по его оценке, Будапешт и Анкара координируют свои действия. По его словам, он стал осторожнее высказываться о скором вступлении Швеции в альянс.

Но прошло почти два года. "Думаю, сейчас мы подошли к такой точке, когда дальнейшие проволочки кажутся несколько нелепыми и смехотворными", — добавил он.

Авторы: Бен Хаббард (Ben Hubbard) — шеф стамбульского бюро, освещает события в Турции и ближневосточном регионе. Лара Джейкс (Lara Jakes) работает в Риме, освещает дипломатические и военные усилия Запада по поддержке Украины в ее вооруженном конфликте с Россией. В сфере журналистики работает почти 30 лет.

Свой материал для статьи предоставили Эндрю Хиггинс (Andrew Higgins), Сафак Тимур (Safak Timur), Кристина Андерсон (Christina Anderson) и Кейли Сото (Kaly Soto).