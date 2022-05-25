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В борьбе России и НАТО открылся новый фронт

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Президент США Джо Байден, президент Финляндии Саули Ниистё и примьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в Белом доме
Президент США Джо Байден, президент Финляндии Саули Ниистё и примьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в Белом доме.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Новый фронт борьбы Россия – НАТО: скандинавы

Россия хотела остановить расширение НАТО на восток, но спровоцировала расширение альянса на север, пишет турецкое агентство Anadolu. По мнению автора статьи, новый фронт противостояния России и НАТО заставил экспертов вновь заговорить о вероятности третьей мировой войны.

Ильяс Кемалоглу

С распадом Советского Союза и Восточного блока мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, претерпел большие изменения. На пространстве СССР и Югославии возникло более 20 новых государств. По сравнению с войнами на Балканах разделение республик, которые входили в состав Советского Союза, было относительно "цивилизованным", но, когда мы смотрим на события наших дней, можно сказать, что процесс распада Советов не завершился в полной мере. На это указывает несколько важных индикаторов.

Прежде всего, несмотря на то что в 2021 году республики, входившие в состав СССР, отметили 30-летие своей независимости, некоторые из них не смогли решить проблему сепаратистских регионов в своем составе, требовавших независимости с опорой на Конституцию Советского Союза. Более того, кое-какие регионы провозгласили независимость, а какие-то — были признаны Российской Федерацией.

Во-вторых, окрепшая в начале 2000-х годов Россия в рамках политики ближнего зарубежья, инициированной Владимиром Путиным, вновь усилила свое влияние на бывшие советские республики, которые в меру своих возможностей пытались отдалиться от Москвы во время правления Бориса Ельцина. В этой связи Россия пытается воссоединить распавшиеся части с помощью таких организаций, как Содружество независимых государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз.

Поддержка существующих правящих режимов, развитое сотрудничество в области энергетики и экономики, русское население в республиках и прочие факторы также обеспечили возвращение Кремля в Среднюю Азию, на Кавказ и даже на Ближний Восток, где Советский Союз в свое время имел сильное влияние. В этом контексте особое беспокойство вызвало то, что Грузия и Украина, которые с 1991 года пытались дистанцироваться от России больше, чем другие республики, упрочить свою независимость и даже вступали в антироссийские блоки (такие как Организация за демократию и экономическое развитие, или ГУАМ), устремились к членству в НАТО. Российские официальные лица утверждают, что НАТО должна была быть упразднена после 1991 года подобно Восточному блоку, при этом причиной существования НАТО и целью его расширения является Россия.

Расширение НАТО на территории бывшего Восточного блока

Хотя Кремль с самого начала отстаивал эту точку зрения, после 1991 года расширение границ НАТО не вызвало такой напряженности между сторонами, как в наши дни. Так, в 1999 году Польша, Венгрия и Чехия, бывшие союзники Москвы по Восточному блоку, стали членами НАТО. Россия в этот период даже находилась в тесном сотрудничестве с Североатлантическим альянсом. В 1997 году между сторонами было подписано соглашение, предусматривавшее обещание не размещать войска и вооружения НАТО на границе с Россией. Стороны открывали представительства на взаимной основе, говорилось даже о членстве России в альянсе. В этих условиях был создан Совет Россия — НАТО, проводились совместные учения. Однако сближение длилось недолго. В 2004 году Эстония, Литва и Латвия из числа бывших республик Советского Союза наряду с некоторыми другими участниками бывшего Восточного блока (Болгарией, Румынией, Словенией, Словакией) стали членами НАТО. В этой ситуации российские официальные лица утверждали, что в процессе объединения Германии в 1990 году США обещали СССР, что НАТО не будет расширяться в странах Восточной Европы, а представители НАТО категорически отрицали это.

Реакция России

Существуют и другие причины повышенной реакции России в этот период. Первая из них — приближение НАТО к границам РФ. Город Калининград, троянский конь России в Европе, также был окружен странами альянса.

Вторая — Россия начала более рьяно выражать свое беспокойство, особенно с 2004 года, в силу того, что стала значительно сильнее, чем в 1999 году, когда произошло предыдущее расширение. Страна покрыла внутренние и внешние долги за счет доходов, полученных от энергоресурсов, начала проводить более активную внешнюю политику.

Приближение НАТО к российским границам пришлось на тот же период времени, что и цветные революции в Грузии и на Украине, к тому же эти две страны заговорили о процессах интеграции с НАТО, что привело к ухудшению отношений России не только с НАТО, но и с западным миром в целом. С этого момента Москва, с одной стороны, выступает против расширения НАТО, с другой — используя свои козыри в отношении республик, стремящихся к членству в НАТО, пытается подорвать эти процессы. Ее важнейшим оружием в этой связи являются сепаратистские регионы. В частности, в Грузии Южная Осетия и Абхазия провели референдумы и провозгласили независимость, а на Украине по этому пути пошли Луганская и Донецкая Республики. Между тем в наши дни уже даже говорится о присоединении непризнанных республик к России.

Новый фронт: скандинавы

В последние дни в борьбе России и НАТО открылся новый фронт. Швеция и Финляндия, много лет сохранявшие нейтралитет и даже во времена Советского Союза не чувствовавшие необходимости укрыться под зонтом НАТО, одновременно подали заявки на членство в альянсе. Примечательно, что обе страны на протяжении истории много раз конфликтовали с русскими, поскольку являются соседями России, а финские земли много лет входили в состав Российской империи и стали независимым государством только в 1917 году.

Швеция же вместе с Польшей была одним из важнейших соперников России в Европе. С одной стороны, заявки этих двух стран на членство в НАТО, несмотря на наличие столь проблемных отношений с Россией, могут показаться неожиданностью, с другой — оба государства и так с давних пор находятся в тесном сотрудничестве с НАТО. Поскольку Швеция и Финляндия в 1994 году присоединились к программе "Партнерство во имя мира", обе страны располагают сильными армиями и серьезными вооружениями. Финляндия в этом отношении на шаг опережает соседнюю Швецию. Большую роль в этом, вне всякого сомнения, играет граница с Россией протяженностью 1325 километров.

Обратный эффект российской политики

Так почему же две скандинавские страны, сохранявшие нейтралитет все это время, решили стать членами НАТО? В обеих в последние годы увеличилась доля сторонников такого пути развития. События на Украине во многом способствовали этому. Более того, Кремль в последние годы особенно часто заявляет о принадлежности России некоторых земель, находящихся в других странах.

Финляндия, которая в период с 1809 по 1917 год оставалась провинцией с широкими полномочиями в составе Российской империи, вероятно, тоже относит такого рода заявления на свой счет. Более того, Финляндия и Швеция извлекли уроки из того, что поддержка Украины со стороны Запада ограничивается поставками оружия, и НАТО не станет воевать напрямую с Россией за страну, которая не является ее членом, и поэтому хотят на всякий случай гарантировать свою безопасность. На самом деле Россия, пожелавшая остановить расширение НАТО на восток, спровоцировала расширение альянса на север.

С другой стороны, США поддерживают членство двух стран в Североатлантическом альянсе. С присоединением Швеции и Финляндии к НАТО в составе блока будут находиться все скандинавские страны, и граница России с НАТО расширится. Таким образом НАТО приблизится к бывшей столице России – Санкт-Петербургу. Кроме того, членами НАТО будут все страны, имеющие выход к Балтийскому морю, кроме России. Это укрепит присутствие НАТО в регионе.

Ответ России

Российские официальные лица уже выразили свое беспокойство и заявили, что отреагируют должным образом, если членство двух стран состоится. Этот ответ, вне всякого сомнения, будет зависеть от контингента и вооружений НАТО, развернутых в этих государствах. На данный момент Стокгольм объявил, что не допустит размещения военных баз и ядерных вооружений на своей территории после вступления в альянс. Вместе с тем Россия, несомненно, уже сейчас укрепит свою границу с Финляндией и в ближайшие дни увеличит количество военнослужащих и вооружений на этом направлении. Этот потенциал будет зависеть в том числе от шагов НАТО. Кроме того, Москва может пойти по пути наращивания своих вооружений в Калининграде и Белоруссии. Как отмечают финские эксперты, на российско-финской границе может возникнуть кризис, аналогичный миграционному на белорусско-польской границе несколько месяцев назад.

В то же время события последних дней, прежде всего позиция Турции, показывают, что присоединение этих двух стран к НАТО будет не таким простым процессом, как ожидалось. Помимо Турции, некоторые возражения на этот счет также есть у Хорватии и других стран. С одной стороны, данный вопрос вызвал новые споры в организации, а с другой — вдохнул в нее новую жизнь. Примечательно, что Россия и Запад рассматривают свою политику как ответ на шаг противоположной стороны и, судя по всему, их это устраивает.

Расширение НАТО на север в очередной раз подняло вопрос вероятности третьей мировой войны. Возможно, это и преувеличение, но расширение НАТО и ответ России на него, вне всякого сомнения, не ослабят нестабильность и напряженность в регионе. Кроме того, эти обстоятельства заставят страны больше вкладывать в оборонную промышленность и, возможно, повлекут за собой появление альтернативных организаций военной направленности, таких как ШОС.

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