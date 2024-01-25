Представитель Минобороны США: Вашингтон не смог предложить конкретную помощь Украине на встрече стран-«доноров»

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Американская администрация так и не предложила конкретной военной помощи Украине на состоявшейся встрече стран, оказывающих поддержку Киеву. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

Встреча на уровне глав военных ведомств поддерживающих Украину западных стран состоялась во вторник. Председательствовал на встрече министр обороны США Ллойд Остин. Однако каких-либо решений на мероприятии так и не было принято.

Представитель Минобороны США заявил, что Вашингтон не смог предложить конкретную помощь Украине на встрече стран-«доноров». Никакой непосредственной материальной помощи Украине пока не окажут, поскольку возможности американской администрации, судя по всему, исчерпаны.

Проблемы с дальнейшим финансированием и оказанием военной помощи Украины у властей США возникли вследствие позиции республиканского большинства в конгрессе. Республиканцы отказываются согласовать новый пакет военной помощи Украине, по крайней мере – до тех пор, пока администрация президента Джо Байдена не пойдет на уступки по вопросу усиления контроля над ситуацией на мексиканской границе.

Но для Байдена и его окружения почему-то вопрос с мексиканской границей тоже является «принципиальным» - они упорно не хотят удовлетворять требования республиканцев. Тем самым, сложилась критическая для поддержки Украины ситуация, поскольку Пентагон более не может получать денежные средства для оказания военной помощи Киеву. Эти события вызывают большое беспокойство украинского руководства, которое понимает всю серьезность своего положения на фоне сокращения или полного прекращения финансирования и военных поставок.