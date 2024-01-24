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Военное обозрение

Американский эксперт заявил об отсутствии возможностей у ВСУ «эффективно» применять западные танки на фронте

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия не может эффективно использовать поставленные западом танки, в том числе немецкие Leopard 2, в составе ВСУ осталось очень мало исправных машин. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Западные танки, на которые в Киеве делали определенную ставку, оказались фактически бесполезными на поле боя. Мало того, что российские войска в самом начале украинского контрнаступления выбили большое количество немецких Leopard 2, так еще и нет запчастей для ремонта оставшихся. В сложившейся ситуации ВСУ не могут эффективно использовать западные танки, поскольку большая часть из них находится в ремонте. В связи с этим все разработанные тактики оказались не нужными.

Украинцы испытывают серьезные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй. (...) Для украинских танков Leopard 2 найти запчасти было сложно

- пишет Экс.

Ранее немцы заявили, что большинство из переданных Украине танков находится в ремонте, причем по причинам, не связанным с участием в боях. Как оказалось, немецкие танки хороши для парадов и учений, но не для боевых действий. Из-за своей сложности они подвержены постоянным поломкам, особенно страдает электроника. А вот отремонтировать их очень трудно. Во-первых, для этого необходимо доставлять танки на завод. Во-вторых, для них нет запчастей.

В ноябре американский журнал Forbes предрек Украине потерю всех западных танков из-за "неправильной" эксплуатации. Как оказалось, те же немецкие ОБТ Leopard нельзя подводить близко к позициям ВС России и использовать небольшими группами без пехоты, потому что это приводит к поражению. А запчастей для ремонта нет.

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