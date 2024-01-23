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ТАСС

СМИ: ЕС накопил более €7 млрд евро долга перед членами, поставившими оружие Киеву

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Источник изображения: topwar.ru

Газета El País отмечает, что зависимость Украины от западного оружия становится все более острой

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз накопил долг по компенсациям для стран - членов сообщества, поставлявших вооружения Украине, в размере €7,16 млрд. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на документ Службы внешних связей сообщества.

По ее версии, зависимость Украины от западного оружия становится все более острой. Брюссель завершает работу над созданием фонда помощи Украине - специального инструмента, предназначенного для обеспечения этой страны оружием и обучения ее солдат. Речь идет о выделении €5 млрд в год.

Отмечается, что инициатива также установит ставки по компенсации для членов сообщества за поставляемые на Украину материалы. В документе, на который ссылается газета, устанавливаются рамки для запуска фонда и говорится, что эти возмещения должны осуществляться на более строгих условиях. Задержки с компенсациями могут затруднить поставки через эту систему, отметил дипломатический источник издания. "Неопределенность вокруг предсказуемого и структурированного предоставления военной помощи Украине будет иметь важные последствия", - уточняется в документе.

Как пишет газета, Киев и Запад готовятся к длительному конфликту после провала украинского контрнаступления. Ситуация на фронте сложная, поскольку солдаты Вооруженных сил Украины истощены на фоне отсутствия ротации, уточняет издание.

Как передавала газета The Wall Street Journal, ЕС разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить киевским властям военную поддержку более чем на €20 млрд. Новое предложение предполагает создание фонда, который задействует €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира, помимо этого, с 2024 по 2027 год в него будет зачисляться по €5 млрд.

Новый фонд будет компенсировать странам ЕС их затраты на предоставление военной помощи киевским властям в том числе на закупки боеприпасов, беспилотников и средства противовоздушной обороны. Оставшаяся часть средств из фонда будет покрывать расходы на программы боевой подготовки для украинских войск. Инициатива предусматривает компенсацию до €7,5 млрд для стран ЕС в этом году. 

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