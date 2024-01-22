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ТАСС

Экс-генсек НАТО: КНР и РФ будут определять мировой порядок в случае поражения Украины

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Джордж Робертсон
Джордж Робертсон.
Источник изображения: AFP 2019, ETIENNE ANSOTTE / BELGA

Джордж Робертсон отметил, что нынешняя ситуация представляет собой "практически противостояние альянсов"

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Москва, Пекин и Тегеран будут определять мировой порядок, если Запад допустит поражение Украины в конфликте с Россией. Такое мнение в интервью газете The Daily Telegraph высказал бывший генсек НАТО (1999-2003 годы) и член Палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон.

"Если они проиграют, проиграем и мы, <...> потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы. И моим внукам будет крайне некомфортно жить в таком мире", - сказал Робертсон, заявив, что нынешняя ситуация представляет собой "практически противостояние альянсов". "Страны глобального Юга определяются с тем, на чьей они стороне, но, похоже, не понимают, что происходящее затрагивает и их интересы", - добавил Робертсон.

77-летний политик выразил беспокойство по поводу отсутствия у нынешних лидеров западных стран достаточной политической воли для того, чтобы эффективно противостоять России, Китаю и их союзникам. По его словам, Великобритания, ЕС и США должны принять планы по оказанию многолетней помощи Украине. Только такая демонстрация решимости может оказать влияние на политику Москвы, считает он.

"И в Белом доме, и на Даунинг-стрит, и в других европейских столицах царит робость. Никто не хочет эскалации. <...> Мы не можем передавать им (украинцам - прим. ТАСС) дальнобойные вооружения, потому что они могут использовать их для ударов по территории России, и тогда мы получим третью мировую войну. Вот этот страх эскалации отодвигает на задний план цель, которая состоит в том, чтобы добиться победы Украины", - отметил Робертсон, комментируя логику западных столиц.

Сам экс-генсек считает, что Западу следует "внушить российскому высшему командованию мысль о том, что оно может спровоцировать эскалацию и конфликт [с НАТО]", в котором, как утверждает Робертсон, Россию ждало бы поражение. "Мне представляется, что мы должны закрепить в их сознании мысль о том, что они не могут победить, что мы не позволим им победить, и тогда, возможно, они изменят свой подход", - сказал он.

Предлагаемую им стратегию взаимодействия с Россией The Daily Telegraph называет рискованной. Со своей стороны бывший глава альянса называет "опасными разговорами" упоминания в западных СМИ возможности заморозки конфликта на Украине. 

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