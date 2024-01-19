Globe and Mail: Украина не получила обещанные Канадой ЗРК NASAMS из-за отсутствия договора с США

ЦАМТО, 18 января. Задержка с отправкой ЗРК NASAMS, обещанного Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины, переговоры по которому еще ведутся.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников.

Ранее телеканал CTV сообщал, что Канада в марте минувшего года заплатила США 406 млн. долл. за ЗРК NASAMS, однако комплекс пока все еще не передан Киеву.

"Канадские чиновники заявили, что за NASAMS заплатили в прошлом марте, но доставка задерживается из-за требования соглашения о продаже вооружения между американским и украинским правительствами, переговоры по которому все еще продолжаются", – пишет издание.

Как отмечается, глава Минобороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, предположительно, встречался с американским послом в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить его ускорить процесс.

Ранее Пентагон сообщал о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 млрд. долл. на закупку этих систем ПВО для Украины. Стоимость оплаченного Канадой ЗРК NASAMS, который Оттава планировала передать Киеву, а также боеприпасов к нему оценивалась в 406 млн. долл. Канадский министр обороны Анита Ананд в январе минувшего года подтверждала закупку у США комплекса и отмечала, что она будет реализована "так быстро, как это возможно".