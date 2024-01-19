Войти
ЦАМТО

Globe and Mail: Украина не получила обещанные Канадой ЗРК NASAMS из-за отсутствия договора с США

292
0
0
Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 18 января. Задержка с отправкой ЗРК NASAMS, обещанного Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины, переговоры по которому еще ведутся.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников.

Ранее телеканал CTV сообщал, что Канада в марте минувшего года заплатила США 406 млн. долл. за ЗРК NASAMS, однако комплекс пока все еще не передан Киеву.

"Канадские чиновники заявили, что за NASAMS заплатили в прошлом марте, но доставка задерживается из-за требования соглашения о продаже вооружения между американским и украинским правительствами, переговоры по которому все еще продолжаются", – пишет издание.

Как отмечается, глава Минобороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, предположительно, встречался с американским послом в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить его ускорить процесс.

Ранее Пентагон сообщал о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 млрд. долл. на закупку этих систем ПВО для Украины. Стоимость оплаченного Канадой ЗРК NASAMS, который Оттава планировала передать Киеву, а также боеприпасов к нему оценивалась в 406 млн. долл. Канадский министр обороны Анита Ананд в январе минувшего года подтверждала закупку у США комплекса и отмечала, что она будет реализована "так быстро, как это возможно".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
NASAMS
Компании
Raytheon
Похожие новости
10.01.2024
СМИ: закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS так и не прибыл на Украину
29.05.2023
США поставят Украине еще один зенитный ракетный комплекс NASAMS
15.03.2023
Норвегия поставит ВС Украины две батареи ЗРК NASAMS
20.01.2023
Великобритания поставит на Украину более 200 единиц бронетехники
13.01.2023
Канада закупит в США ЗРК NASAMS для ВС Украины
02.09.2022
В Пентагоне открестились от передачи Украине NASAMS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.01 07:49
  • 58444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 05:27
  • 88
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 19.01 00:48
  • 8
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 18.01 16:55
  • 1231
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.01 11:46
  • 0
Украина – экзистенциальная угроза для Европейского союза
  • 18.01 11:21
  • 356
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.01 07:07
  • 1
Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-7" к орбитальной станции "Тяньгун"
  • 18.01 07:04
  • 1
Илон Маск собрался использовать первую ступень ракеты Falcon 9 до 40 раз
  • 18.01 06:03
  • 2
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом