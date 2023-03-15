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ЦАМТО

Норвегия поставит ВС Украины две батареи ЗРК NASAMS

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Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Источник изображения: © Kongsberg

ЦАМТО, 14 марта. Норвегия предоставит Украине две полностью укомплектованные батареи ЗРК NASAMS в сотрудничестве с США.

По заявлению министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, Украина остро нуждается в защите от ракетных атак, и Норвегия окажет ей помощь.

Передаваемые Украине Норвегией комплексы дополнят два ЗРК, переданные США ВС Украины осенью прошлого года. Их поставка должна расширить возможности ВС Украины по защите важных объектов инфраструктуры от ракетных атак. Норвегия также проведет подготовку украинских военнослужащих обслуживанию и эксплуатации систем.

Как заявил министр обороны, Норвегия ранее предоставила оборудование и провела обучение личного состава ВСУ для работы на ЗРК NASAMS, переданных Украине США.

На прошлой неделе А.Грам посетил Киев, где встретился с президентом В.Зеленским и министром обороны А.Резниковым.

Норвежский парламент недавно одобрил долгосрочную программу, названную в честь Фритьофа Нансена. В рамках данной программы Норвегия намерена ежегодно в период с 2023 по 2027 гг. выделять 15 млрд. норв. крон (1,6 млрд. долл.) в качестве помощи Украине. В 2023 году половина гранта пойдет на финансирование военной помощи.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Министерство обороны США объявило о намерении поставить ВС Украины в рамках различных пакетов военной помощи восемь батарей ЗРК NASAMS.

В августе 2022 года с компанией Raytheon был подписан контракт стоимостью 182,295 млн. долл. на поставку первых двух батарей ЗРК NASAMS для ВС Украины. В октябре 2022 года компания передала ВС США первые две системы NASAMS, которые были отправлены на Украину.

В декабре 2022 года МО США подписало с компанией Raytheon дополнительный контракт на поставку ЗРК NASAMS для ВС Украины. Стоимость заказа – 1,216 млрд. долл. Точное количество заказанных комплексов не разглашается. Поставки должны быть завершены к 28 ноября 2025 года.

В январе 2023 года министр национально обороны Канады А.Ананд объявила, что Канада закупит в США ЗРК NASAMS и необходимые боеприпасы для безвозмездной передачи ВС Украине. Стоимость закупки оценивается в 406 млн. канад. долл. Комплект поставки не раскрывается.

В настоящее время основным средством поражения ЗРК NASAMS является наземная версия ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", способная поражать воздушные цели на дальностях от 2,5 до 25 км. С 2019 года также проведена интеграция ракеты AIM-9X "Сайдуиндер". Кроме того, на завершающей стадии разработки находится перехватчик AMRAAM-ER, отличающийся увеличенной дальностью и эффективностью поражения цели. По заявлению разработчиков, дальность поражения целей ракетой AMRAAM-ER должна превысить 40 км, высота – 13,6 км.

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Страны
Канада
Норвегия
США
Украина
Продукция
AIM-9
AMRAAM
NASAMS
Компании
Raytheon
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