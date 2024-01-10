Войти
ТАСС

СМИ: закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS так и не прибыл на Украину

442
0
0
Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

По информации CTV, согласно данным канадского Минобороны , Оттава на эти цели в марте 2023 года перевела Вашингтону $406 млн

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, до сих пор не был поставлен Киеву. Об этом сообщил телеканал CTV.

Согласно данным Минобороны Канады, Оттава на эти цели в марте 2023 года перевела Вашингтону $406 млн, а правительство США подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. При этом в компании Kongsberg, которая также вовлечена в производство этих ЗРК, сообщили, что у них нет такого рода контракта ни с властями США, ни с правительством Канады.

В январе 2023 года пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам его встречи с президентом США Джо Байденом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико сообщила, что Канада закупит у США для нужд Украины комплекс NASAMS. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
NASAMS
Компании
Kongsberg
Raytheon
Похожие новости
29.05.2023
США поставят Украине еще один зенитный ракетный комплекс NASAMS
10.04.2023
Украинское командование опубликовало видео боевого применения ЗРК NASAMS
18.07.2022
«Поставки Украине американского комплекса Patriot реальны»
18.07.2022
Украина получит две батареи ЗРК NASAMS
28.06.2022
"МиГ-31 такая ракета не догонит, а Ту-95 ударит издалека"
09.06.2018
SASC добавит через NDAA $ 500 млн на противоракетную оборону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 13:54
  • 58105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex