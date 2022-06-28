Войти
ЦАМТО

CNN: США намерены передать Украине современные системы ПВО средней и большой дальности

643
0
-1
Пусковая установка системы ПВО NASAMS
Пусковая установка системы ПВО NASAMS.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 27 июня. США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы ПВО средней и большой дальности в очередном пакете военной помощи.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.

Находящийся в эти дни в Германии президент США Джо Байден ранее давал понять, что Штаты намерены передать Украине "более совершенные зенитные ракетные системы и боеприпасы", отмечает агентство.

"В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса "земля-воздух" для Украины", – заявил источник.

Киев, по его словам, ранее запросил у Вашингтона зенитные ракетные комплексы NASAMS. При этом он не уточнил, получит ли Украина именно эти ЗРК.

Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПВО, США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву в очередном пакете военной помощи и другие виды ВиВТ, включая боеприпасы и РЛС контрбатарейной борьбы.

Справка ЦАМТО

ЗРК NASAMS разработан норвежской Kongsberg и американской Raytheon и предназначен для поражения воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты.

Поскольку NASAMS является модульным решением, в его составе могут использоваться различные пусковые установки, РЛС и ракеты нескольких типов.

В состав стандартного ЗРК NASAMS входят командный пункт / центр управления огнем, трехкоординатная РЛС AN/MPQ-64F1 "Сентинел" компании Raytheon, электрооптические и ИК датчики, пусковые установки с ракетами AIM-120 AMRAAM.

УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" в настоящее время является основным средством поражения, обеспечивая перехват воздушных целей на дальностях от 2,5 до 25 км и высотах до 10 км. В случае применения усовершенствованной версии ракеты, AMRAAM-ER, дальность поражения целей превысит 40 км, высота 13,6 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
AMRAAM
NASAMS
Компании
Kongsberg
Raytheon
Похожие новости
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
16.03.2022
Российская специальная военная операция и европейский рынок наземных РЛС
15.02.2022
«Самое слабое место в обороне Украины». Что не так с ПВО ВСУ
29.07.2021
Европейская система противоракетной обороны – проблемы и перспективы
17.08.2020
Венгрия подписала предварительное соглашение о приобретении зенитных ракет для системы NASAMS
22.12.2011
Фото сирийского «Бук-М2Э»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 14:02
  • 28292
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.06 13:42
  • 11
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 28.06 12:15
  • 1
"МиГ-31 такая ракета не догонит, а Ту-95 ударит издалека"
  • 28.06 09:44
  • 1
В США рассказали о необычном пути российской авиации
  • 28.06 02:42
  • 48
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 27.06 20:29
  • 5
Средняя Азия внутри России
  • 27.06 19:42
  • 1
Турция поможет вывезти украинское зерно. Но не просто так
  • 27.06 18:59
  • 1
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 27.06 18:52
  • 2
Zap Energy разработала термоядерный реактор, который можно поставить в гараже
  • 27.06 15:46
  • 248
В США удивились размерам Су-75
  • 27.06 14:53
  • 96
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 27.06 11:46
  • 1
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 27.06 06:00
  • 2
"Танк для большой войны": немцы представили свою новую "Пантеру"
  • 26.06 15:40
  • 5
Кому быть младшим партнером
  • 26.06 08:54
  • 17
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»