CNN: США намерены передать Украине современные системы ПВО средней и большой дальности

ЦАМТО, 27 июня. США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы ПВО средней и большой дальности в очередном пакете военной помощи.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.

Находящийся в эти дни в Германии президент США Джо Байден ранее давал понять, что Штаты намерены передать Украине "более совершенные зенитные ракетные системы и боеприпасы", отмечает агентство.

"В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса "земля-воздух" для Украины", – заявил источник.

Киев, по его словам, ранее запросил у Вашингтона зенитные ракетные комплексы NASAMS. При этом он не уточнил, получит ли Украина именно эти ЗРК.

Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПВО, США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву в очередном пакете военной помощи и другие виды ВиВТ, включая боеприпасы и РЛС контрбатарейной борьбы.

Справка ЦАМТО

ЗРК NASAMS разработан норвежской Kongsberg и американской Raytheon и предназначен для поражения воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты.

Поскольку NASAMS является модульным решением, в его составе могут использоваться различные пусковые установки, РЛС и ракеты нескольких типов.

В состав стандартного ЗРК NASAMS входят командный пункт / центр управления огнем, трехкоординатная РЛС AN/MPQ-64F1 "Сентинел" компании Raytheon, электрооптические и ИК датчики, пусковые установки с ракетами AIM-120 AMRAAM.

УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" в настоящее время является основным средством поражения, обеспечивая перехват воздушных целей на дальностях от 2,5 до 25 км и высотах до 10 км. В случае применения усовершенствованной версии ракеты, AMRAAM-ER, дальность поражения целей превысит 40 км, высота – 13,6 км.