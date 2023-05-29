США поставят Украине еще один зенитный ракетный комплекс NASAMS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 24 мая 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Украине по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) одного зенитного ракетного комплекса NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System). Предполагаемая стоимость поставки составит 285 млн долл.

Пусковая установка одного из двух первых поставленных Украине Соединенными Штатами зенитных ракетных комплексов Raytheon Kongsberg NASAMS в Киевской области, март 2022 года (с) социальные сети

Генеральным подрядчиком поставки выступит корпорация Raytheon Technologies. Согласно уведомлению, в поставку войдут пусковые установки, пункт управления Fire Distribution Center (FDC) и одна РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel, однако зенитные управляемые ракеты в поставку не включены.

Видимо, данный комплекс планируется заказать в счет военной помощи, выделяемой по программе Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI).

Это девятый по счету ЗРК NASAMS, планируемый к поставке Украине Соединенным Штатами. О планируемой поставке Украине первых двух ЗРК NASAMS по линии USAI министерство обороны США объявило 1 июля 2022 года. Контракт стоимостью 182,6 млн долл на их изготовление и закупку по линии программы FMS с Raytheon был заключен министерством обороны США в конце июля. Оба комплекса были оперативно изготовлены (возможно, на основе изготавливавшихся на экспорт для третьих стран) и поставлены Украине в конце октября, и с начала ноября, по данным украинской стороны, активно применяются в боевых действиях. Возможно, в данном случае Украине были поставлены не полноценные батареи, а только две огневые секции (firing units) ЗРК NASAMS (состав ниже).

24 августа министерство обороны США объявило о планируемой поставке Украине по линии USAI еще шести ЗРК NASAMS. 30 ноября Raytheon Technologies получила контракт министерства обороны США на сумму 1,2162 млрд долл на изготовление и поставку данных шести комплексов. Сроком выполнения контракта объявлен ноябрь 2025 года, однако по ряду американских источников, все шесть ЗРК по нему планируется изготовить и поставить к концу 2023 года.

В декабре генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс также заявил, что США ведут переговоры с двумя ближневосточными странами, являющимися заказчиками ЗРК NASAMS (видимо, Оманом и Катаром), о передаче их комплексов Украине, с последующей компенсацией этим странам поставкой новых ЗРК этого типа в течении 24 месяцев. О реализации этого плана с тех пор не было сообщений.

О планах поставки новых ЗРК NASAMS Украине заявляли также Канада и Норвегия. 10 января 2023 года министр обороны Канады Анита Ананд объявила о намерении правительства Канады закупить в США один ЗРК NASAMS вместе с ракетами для него, для последующей передаче Украине, на общую сумму 406 млн долл. В свою очередь, в начале марта 2023 года министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что Норвегия "совместно с США" передаст Украине еще две огневые секции (firing units) ЗРК NASAMS. Каждая огневая секция NASAMS включает три шестиконтейнерные пусковые установки LCHR с ракетами AIM-120 AMRAAM, одну РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel, один командный пункт FDC и одну пассивную электронно-оптическую систему обнаружения MSP500.

Ракеты семейства AIM-120 AMRAAM для использования в качестве зенитных в ЗРК NASAMS активно передаются Украине как США, так и рядом других стран НАТО.