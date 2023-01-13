Канада закупит в США ЗРК NASAMS для ВС Украины

ЦАМТО, 12 января. Министр обороны Канады Анита Ананд 10 января объявила, что Канада закупит в США ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) и необходимые боеприпасы для передачи ВС Украине.

Эта поставка станет первой безвозмездной передачей Канадой системы ПВО Украине.

Стоимость закупки оценивается в 406 млн. канад. долл. Комплект поставки не раскрывается. Финансирование будет осуществляться из пакета дополнительной военной помощи Украине в размере 500 млн. канад. долл., о которой премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года. Пакет также включал поставку бронетехники, артиллерийских систем, камер для БЛА и зимнего обмундирования. Кроме того, с конца марта 2022 года ВВС Канады оказывают услуги по доставке предназначенной для Украины военной помощи, пожертвованной Канадой, другими союзниками и партнерами. На сегодняшний день доставлено более шести миллионов фунтов военных грузов.

Личный состав ВС Канады в настоящее время направлен в Великобританию и Польшу для оказания помощи в обучении военнослужащих ВС Украины в рамках операции UNIFIER (это канадская военная миссия по обучению и наращиванию потенциала в поддержку ВСУ). С начала операции UNIFIER в 2015 году, ВС Канады обучили более 34 тыс. военнослужащих силовых структур Украины.

Как заявила А.Ананд, Канада с февраля 2022 года уже выделили военную помощь Украине на сумму более 1 млрд. долл. Канада будет продолжать сотрудничать с США, а также с другими союзниками и партнерами для обеспечения оборонных запросов Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в том числе по поставке высокоэффективных систем, аналогичных NASAMS.

Как сообщал ЦАМТО, с июля 2022 года Министерство обороны США объявило о намерении поставить ВС Украины в рамках различных пакетов военной помощи восемь батарей ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems).

В августе 2022 года с компанией Raytheon Missiles & Defense, являющейся подразделением Raytheon Technologies, был подписан контракт стоимостью 182,295 млн. долл. на поставку первых двух батарей ЗРК NASAMS для ВС Украины. В октябре 2022 года компания поставила ВС США первые две системы NASAMS, которые были отправлены на Украину.

В декабре 2022 года МО США подписало с компанией Raytheon дополнительный контракт на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS, сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей для ВС Украины. Стоимость заказа составила 1,216 млрд. долл. Точное количество заказанных комплексов не разглашается. Поставки должны быть завершены к 28 ноября 2025 года.

В настоящее время основным средством поражения ЗРК NASAMS является наземная версия ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", способная поражать воздушные цели на дальностях от 2,5 до 25 км. С 2019 года также проведена интеграция ракеты AIM-9X "Сайдуиндер". Кроме того, на завершающей стадии разработки находится перехватчик AMRAAM-ER, отличающийся увеличенной дальностью и эффективностью поражения цели. По заявлению разработчиков, дальность поражения целей ракетой AMRAAM-ER превышает 40 км, высота – 13,6 км.