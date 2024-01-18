На Камчатке ледокол "Евпатий Коловрат" вышел в море для проверки системы обеспечения полетов вертолетов

ЦАМТО, 17 января. Новейший ледокол "Евпатий Коловрат", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), вышел в море на Камчатке для проверки системы обеспечения полетов палубных вертолетов.

Мероприятие проходит в рамках проведения государственных испытаний в акватории Авачинского залива. Обеспечивает испытания экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

В ходе проверки будет испытано навигационное и авиационно-техническое оборудование, система управления полетом и другие судовые системы ледокола.

Экипаж вертолета Ка-27ПС проведет взлеты и посадки на вертолетную площадку ледокола как в светлое, так и в темное время суток.

В настоящее время ледокол проходит завершающий этап государственных испытаний, после чего планируется его ввод в корабельный состав ТОФ.

Справочно:

Ледокол "Евпатий Коловрат" прибыл в пункт базирования на Камчатке в конце июля 2023 года, совершив межфлотский переход из Санкт-Петербурга.

Судно построено по модернизированному проекту 21180М на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Ледокол был заложен в 2018 году.

Водоизмещение ледокола составляет чуть более 4000 т, длина – 82 м, ширина – 19 м. Он способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м. В носовой части имеет вертолетную площадку. При необходимости на ледоколе могут быть установлены зенитные артиллерийские установки.

Задачами ледокола "Евпатий Коловрат", помимо доставки грузов на отдаленные гарнизоны, будет являться проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.