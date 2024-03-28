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ЦАМТО

Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" завершает заводские ходовые испытания на Камчатке

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"Евпатий Коловрат" у достроечной стенки "Балтийского завода"
"Евпатий Коловрат" у достроечной стенки "Балтийского завода".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 27 марта. Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке обеспечивают проведение завершающего этапа заводских ходовых испытаний новейшего дизель-электрического ледокола "Евпатий Коловрат" проекта 21180М.

В настоящее время ледокол вышел в Авачинский залив, где будут комплексно проверены все характеристики и системы ледокола, работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок и якорных устройств.

Ранее проводились проверки работоспособности авиационно-технического оборудования судна, в ходе которых экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ проводил взлеты и посадки на вертолетную площадку ледокола как в светлое, так и в темное время суток.

Ледокол будет нести службу на Тихоокеанском флоте, выполняя задачи ледовой проводки боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктической зоне. Наличие в составе сил Тихоокеанского флота современного ледокола повысит возможности отрядов боевых кораблей в ходе выполнения задач в районах со сложной ледовой обстановкой, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справочно:

Ледокол "Евпатий Коловрат" построен по модернизированному проекту 21180М на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение судна составляет чуть более 4000 т, длина 82 м, ширина 19 м. Он способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м. В носовой части имеет вертолетную площадку. При необходимости на ледоколе могут быть установлены зенитные артиллерийские установки.

Задачами ледокола "Евпатий Коловрат", помимо доставки грузов на отдаленные гарнизоны, будет являться проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы.

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Продукция
Ка-27ПС
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Минoбороны РФ
Проекты
21180
21180М
Арктика
ТОФ
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