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Передача американского оружия Украине не контролировалась Пентагоном, на сегодняшний день неизвестно место нахождения более половины поставленных вооружений, говорится в докладе генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча.

США начали поставлять оружие Украине еще до начала российской спецоперации, но надзор за поставленными вооружениями более-менее был налажен только после начала СВО, да и то не в полной мере. За все время США поставили Киеву вооружений на 1 миллиард 699 миллионов долларов, из которых неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда. При этом установить, где сейчас находится это неучтенное оружие практически невозможно.

Как отмечается в докладе, комиссия не удалось установить, продавалось ли поставленное Украине оружие куда-то на сторону, но и исключать такие случаи она не стала. Сейчас Пентагон якобы совместно с украинскими структурами расследует возможную перепродажу американского оружия другим странам.

(...) у Офиса генерального инспектора Минобороны есть сотрудники на Украине, и служба проведения криминальных расследований в структуре ведомства продолжит изучать подозрения о преступных действиях, связанных с поставками Украине оборонной помощи из США

- говорится в докладе.

Ранее о случаях перепродажи поступающего на Украину оружия писалось неоднократно, в том числе и украинскими медиа. Однако все расследования в этом отношении быстро прекращались, поскольку оружейный бизнес контролировался на самом верху, т.е. офисом Зеленского.