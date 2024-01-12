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ТАСС

Медведев заявил об использовании ВС РФ на Украине оружия с разным наполнением

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ обратил внимание на то, что серия недавних ударов по военным объектам на Украине подтверждает успешную работу российского оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Все запланированные в 2023 году поставки особо востребованных образцов вооружения были выполнены. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ.

"Хочу еще раз поблагодарить вас за четкую и слаженную работу в прошлом году. Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружения и средств поражения", - указал он.

Медведев обратил внимание на то, что серия недавних "интенсивных и результативных" ударов по военным объектам на Украине "подтверждает успешную и эффективную работу российского оборонно-промышленного комплекса в течение 2023 года".

"Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Разве что кроме ядерного, пока", - отметил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что об основных итогах рабочей группы военно-промышленной комиссии он доложил президенту России Владимиру Путину. "И вышло соответствующее указание президента", - сообщил он.

По словам зампреда Совбеза, в этом году рабочая группа продолжит контролировать выполнение плана поставок особо востребованных образцов вооружения и будет заниматься решением вопросов, связанных с их производством. 

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