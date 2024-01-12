"Чжунго цзюньван": антироссийский союз с США дорого обойдется Финляндии

Финляндия создает себе огромные проблемы, усугубляя конфронтацию с Россией с подачи США и НАТО, пишут авторы статьи из "Чжунго цзюньван". По их мнению, Вашингтон не ставит себе цель обеспечить безопасность Хельсинки, так что новый член Североатлантического альянса ставит под угрозу свое экономическое и политическое будущее.

Недавно США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, которое еще больше усилит взаимодействие двух стран в военной области, сфере безопасности и других. По документу, Хельсинки откроет Вашингтону 15 регионов, включающих воздушные и морские базы, тренировочные полигоны и склады, которые смогут использовать американцы. Это решение показало, что ведомая Соединенными Штатами НАТО снова сжала кольцо вокруг России.

В скором будущем альянс и Москва сделают передовой своей стратегической игры границу между Финляндией и Россией протяженностью более 1,3 тысячи километров, что обострит военное противостояние двух сторон в Северном регионе.

В апреле 2023 года Финляндия присоединилась к НАТО и стала 31-м членом альянса. Это событие ознаменовало конец военной стратегии неприсоединения страны. Финляндия занимает географически значимую позицию, так как граничит с Россией, будучи одновременно форпостом в Балтийском море на юге и обеспечивая выход к Арктике на севере.

Население этого государства составляет примерно 5,6 миллиона человека. Регулярные вооруженные силы Финляндии насчитывают 23 тысячи военнослужащих, еще более 200 тысяч резервистов могут быть быстро мобилизованы в случае войны. Армия страны обладает опытом ведения зимних кампаний, поэтому раньше американские Силы специальных операций специально ездили в Финляндию осваивать соответствующие навыки.

По общей мощи Финляндия превосходит три государства Балтии. Заключив оборонное соглашение с Хельсинки, Вашингтон получил возможность и дальше усиливать свой контроль над Северным регионом. Согласно договору, Соединенным Штатам открывается доступ как к финским военным базам, так и к северным железным дорогам. Им разрешается устраивать склады боеприпасов вдоль железнодорожных путей, ведущих к границе Финляндии и России. Более того, соглашение предусматривает предварительное размещение американскими силами оборонного снаряжения и материалов на территории Финляндии, направленное на обеспечение безопасности объектов и территорий, занимаемых силами США, и вопросы уголовной юрисдикции.

Соглашение об оборонном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Финляндией было подписано спустя две недели после заключения аналогичного договора США со Швецией. Последний дал американцам право использовать 17 шведских военных баз. До недавнего времени Вашингтон заключал подобного рода соглашения со множеством европейских государств, включая Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Данию. Это говорит о том, что США намерены постепенно усиливать свои возможности по блокаде Балтийского моря, чтобы при необходимости ограничить пространство Балтийского флота России Финским заливом. Легко предугадать, что под неослабевающим давлением НАТО во главе с Соединенными Штатами Россия примет ответные меры, — например, ускорит формирование Ленинградского военного округа.

Стоит отметить, что соглашение об оборонном сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки никак не ограничивает ядерные вооружения. Внутренние законы Финляндии четко запрещают накопление и перевозку атомного оружия на территории страны. Министр обороны государства Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen, был министром обороны в кабинете Санны Марин до 20 июня, когда правительство Марин ушло в отставку. Действующий глава ведомства — Антти Хяккянен. — Прим. ИноСМИ) говорил, что упомянутая договоренность с США будет соответствовать национальным законам Финляндии.

Тем не менее международное сообщество не перестает волноваться насчет потенциального появления ядерных вооружений в Финляндии. Сегодня атомное оружие, развернутое американцами в Европе, в основном находится в таких странах, как Германия и Нидерланды. Ядерное противостояние России и НАТО резко обострится, как только ядерные бомбы достигнут границ Финляндии.

Элина Валтонен (Elina Valtonen), глава МИД Финляндии, заявила, что заключение соглашения ознаменовало "великую веху" в двусторонних отношениях государств и "усиливает безопасность Северных регионов и Балтии".

Однако на самом деле Финляндия не была центром геополитической игры до тех пор, пока не вступила в Североатлантический альянс, после чего обстановка в граничащих с Россией регионах государства начала коренным образом меняться.

Как заявил президент России Владимир Путин, "споры между Россией и Финляндией были давно решены, проблем не было. Теперь будут, так как Запад „втянул“ Финляндию в НАТО".

Подписав соглашение об оборонном сотрудничестве с США, Финляндия фактически превратила часть своей границы в зону потенциального конфликта. Размещение в этой стране американских войск никогда не было направлено на защиту государства, которое изначально в этом и не нуждалось. Но за этим ходом скрываются глубинные стратегические намерения, которые могут очень дорого стоить Финляндии политически и экономически.

На настоящий момент игра, идущая между НАТО и Россией вокруг Финляндии и даже всего Северного региона, зашла в тупик из-за порочного круга растущих ставок. Что больше всего сейчас нужно оказавшимся в центре странам, это не иностранная интервенция и не больше оружия, но рациональная позиция, которая поможет эффективно снять напряжение.

Авторы: Ван Мин (Wang Min) и Хань Гуаншо (Han Guangshuo)