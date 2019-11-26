Gazeta Finansowa (Польша): Балтийское море в огне

Гданьск разрушен ядерным ударом, идут кровавые бои за Балтийскую косу, дымятся руины Сопота и Колобжега. Фантазии? Нет, пишет польская газета. Балтийское море на наших глазах становится взрывоопасным регионом. Из-за России море мирного сотрудничества, по мнению автора, может превратиться в зону конфронтации.

"14 июня 2019 года корабли, принимающие участие в учениях "БАЛТОПС", двигаясь в международных водах, приблизились к российскому побережью. Они занимались отработкой практических эпизодов, связанных с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации. Балтийский флот усилил контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений Североатлантического альянса", - сообщал Национальный центр управления обороной РФ. Читатели, знакомые с военной литературой, наверняка обратили внимание на "фронтовой" язык этого сообщения. В то же время звучали воинственные комментарии российских экспертов и СМИ. Ракетные системы "Искандер" в Калининградской области - это ответ на агрессивное приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, говорит директор Института стратегического планирования Александр Гусев. Он касается сути проблемы: взаимного недоверия между Альянсом и Россией, но забывает добавить, что источник угрозы - это внешняя политика Путина, сделавшая Москву непредсказуемой. Так или иначе, по мнению Гусева, действия Кремля в военной сфере служат лишь тому, чтобы восстановить баланс сил. Это ответ на то, что Североатлантический альянс обрел перевес в разведывательном потенциале и вооружениях. На практике такой подход выливается в милитаризацию Калининградской области и всего западного фланга России.

В этом году в учениях "Океанский щит" было задействовано 50 боевых кораблей, 20 судов обеспечения, а также 50 самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов, гордо сообщал канал RT, объясняя, что это защитная реакция на серию натовских маневров в Польше, Литве и Эстонии, в ходе которых отрабатывалась операция по блокированию российских сил в Кронштадте и Балтийске. Суть российской стратегии в регионе выразил в своем интервью министр обороны Шойгу, заявивший прессе в октябре, что Россия давно находится в состоянии войны с Западом. Пока эта война носит информационный характер, но в роли провокатора выступает НАТО.

В августе, то есть несколькими неделями ранее, на небольшом острове Гогланд, который перекрывает вход в Финский залив, приземлились российские транспортные вертолеты. За несколько часов подразделения инженерной службы оборудовали круглогодичный аэродром с навигационной и технической инфраструктурой. Комментируя операцию, газета "Уолл-стрит джорнэл" писала: "Новая база, которая может принимать военные вертолеты всех типов, станет, как рассчитывает российский президент, очередным инструментом для оказания психологического давления на ближайших соседей".

Принадлежащий России остров после окончания холодной войны не имел стратегического значения, а поэтому там не было и военных объектов. Однако три года назад российские самолеты высадили на него десант. Военный спектакль был предназначен для США и Европы. Западные лидеры в тот момент обсуждали на варшавском саммите НАТО жесткую реакцию на политику Кремля в нашем регионе, в том числе в Балтийском море. В прошлом году Гогланд посетил сам Путин вместе с Шойгу и командующим Балтийским флотом адмиралом Евменовым. Хотя они прибыли на остров в рамках экспедиции Российского географического общества, вскоре на острове появился аэродром, радиолокационная станция и комплекс радиоэлектронной борьбы. Рано или поздно там появятся наступательные вооружения. Капитан ВМС США Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix), работающий сейчас в журнале "Нэшнл Ревью", прогнозирует: "Удар Путина в Балтийском море - лишь вопрос времени". Так что остается размышлять только о том, когда он будет нанесен.

Между тем агентство ТАСС сообщило, что к 2022 году Балтийский флот получит шесть неатомных очень тихих подводных лодок с крылатыми ракетами "Калибр" (такими же, какими россияне громили Сирию). Кроме того, в Калининградской области уже находятся комплексы "Искандер", а также береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", способные поражать цели на расстоянии в 600 и 240 километров соответственно, которые предназначены для борьбы с надводными силами НАТО. Вместе со знаменитыми ЗРК С-400 они входят в систему ограничения и воспрещения доступа и маневра. Воздушные, морские и сухопутные силы Альянса, спешащие на помощь Польше, Литве, Латвии и Эстонии, окажутся заблокированными, а если будут применены ядерные ракеты, их уничтожат в сотнях километрах от места назначения.

В связи с этим литовский парламентарий Лауринас Касчюнас (Laurynas Kasčiūnas) называет российскую милитаризацию Балтики "костью в горле европейской обороны". Одновременно он добавляет, что сейчас, в отличие от эпохи холодной войны, главной угрозой региональной безопасности стало отсутствие американских дивизий, которые раньше дислоцировались в Германии.

С этой точки зрения выбор россиянами Гогланда выглядит неслучайным. Этот скалистый остров находится в 40 километрах от Таллина и в 55 - от Хельсинки. Такое расположение позволяет перерезать морские пути сообщения, связывающие балтийских членов НАТО и остальную территорию Альянса, а также помешать подключиться к операции скандинавским союзникам: Финляндии и Швеции

В Стокгольме милитаризация Балтийского моря вызывает огромную тревогу. "Шведское радио" сообщило, что размещение в Калининградской области комплексов "Искандер", в которых могут использоваться ракеты с ядерными боеголовками, это наиболее серьезная угроза для шведской безопасности. Из-за них командование шведского флота перенесло штаб-квартиру в подземные бункеры на острове Мускё, который находится в 40 километрах от столицы. Министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) публично заявил, что единственная страна, которая способна нанести по Швеции ядерный удар - это Россия.

Такие же опасения испытывает Норвегия. Осенью портал "Алдример" поднял тревогу по поводу "проникновения российского спецназа на труднодоступные участки границы". Как выяснилось, уже много месяцев (в, возможно, и лет) сотрудники российских спецслужб под видом охотников или любителей экстремального туризма проникают на территорию соседа через границу у полярного круга. Вопрос, зачем они этим занимаются.

А что сказать о финских страхах? Они так сильны, что на основании специального закона получившие широкие полномочия подразделения полиции и контрразведки изучили все дома и фермы, находящиеся поблизости от военных частей и объектов критической инфраструктуры (аэродромов, электростанций), чтобы установить, не владеют ли ими случайно российские "бизнесмены" из ГРУ.

Фобии? Не совсем. Путин на самом деле уверен в себе. На встрече с финским коллегой он невесело шутил: "НАТО, наверное, с удовольствием воевала бы с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно?" На этом фоне не вызывает удивления комментарий аналитика Хельсинкского Института международных отношений Чарли Салониуса-Пастернака (Charly Salonius-Pasternak). "Если вы просыпаетесь утром, а за окном все еще нет войны, это знак, что пока все в порядке", - говорил он, делая акцент на "пока".

НАТО просыпается

В этом году серия натовских учений в Балтийском море была самой масштабной с момента окончания холодной войны, сообщала "Дойче велле". Более того, там впервые удалось опробовать в деле восстановленный годом ранее 2-й флот ВМС США.

До прихода на президентский пост Обамы, а в особенности до распада СССР, 2-й флот играл ключевую роль. Его задача состояла в том, чтобы не позволить дислоцирующимся под Мурманском российским подводным крейсерам пересечь Атлантический океан. Кроме того, корабли США охраняли Датский пролив от Балтийского флота, страхуя таким образом конвои снабжения на пути к находящимся в Европе американским дивизиям.

Какие цели ставят перед 2-м флотом сейчас? Его командующий, адмирал Эндрю Льюис (Andrew Lewis) высказывается осторожно: "Мы реагируем на изменения в глобальной ситуации безопасности, но наше присутствие не направлено против какого-либо государства". В последнее, однако, хотя бы в контексте сообщений норвежских СМИ, поверить сложно. Летом этого года большая группа российских подлодок из Мурманска, в которую входило восемь атомных субмарин, незаметно проникла в Северное море и Атлантический океан.

Празднование Дня ВМФ в городах России Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В связи с этим осенью Альянс провел очередные маневры. В учениях, носивших название "Северные берега", соединения кораблей закрывали для прохода Датский пролив и Балтийское море. По сценарию, это был ответ на попытку захвата предполагаемым противником стратегического острова, которая угрожала свободе судоходства на Балтике. Реакция НАТО выглядит не удивительной, а вполне закономерной. Альянс старается наверстать упущенное в тот период, когда он ошибочно считал основной угрозой безопасности глобальный терроризм, а не Россию.

Руководитель Института стратегических исследований университета Цюриха Альберт Штахель (Albert Stahel) говорит: "Прежняя стратегия военного укрепления Латвии, Литвы, Эстонии и даже Польши - это поражение НАТО". По его мнению, необходимо не только резко нарастить численность натовских контингентов и количество обычных вооружений, но и перейти к ядерной риторике. Иными словами, Штахель предлагает, чтобы штаб-квартира в Брюсселе послала Москве такой сигнал: "Если вы покуситесь на суверенитет балтийских членов Альянса, тот ответит ядерным ударом".

Обеспокоенность выразил также бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе. На мартовских слушаниях в Конгрессе генерал Кертис Скапаротти (Curtis Scaparrotti) заявил: "Меня тревожит резкое наращивание Россией военного потенциала и тот факт, что Европа вновь оказалась в центре внимания Кремля". Он рассказал о размещенных в Калининградской области вооружениях и напомнил о российско-китайских учениях в Балтийском море, а также о маневрах "Запад-2017". Его выступление подействовало на конгрессменов как красная тряпка на быка.

В своем комментарии немецкий журнал "Фокус" подтвердил, что, по их мнению, сегодняшние реалии напоминают период холодной войны. Это означает, что балтийский регион по линии Борнхольма вновь перерезала демаркационная линия. "Путин играет мускулами на Балтике, которое из моря экономического сотрудничества превращается в военную зону", - резюмирует издание.

Польские вызовы

Восстанавливая свой 2-й флот, Вашингтон посылает балтийским союзникам, в особенности Польше, четкий сигнал: США наращивают военное присутствие под лозунгом "мы будем вас защищать". То, что портал "Спутник" называет "моделированием военного конфликта НАТО - Россия в Балтийском море", служит для Польши знаком, показывающим, что стратегический польско-американский союз продолжает существовать.

Это еще не все. В потенциальной битве за Балтику Пентагон отводит нашей стране ключевую роль. Капитан Хендрикс указывает на страницах "Нэшнл Ревью", что Альянс не сумеет помочь Литве, Латвии и Эстонии, если в Гданьске не появится мобилизационный центр. Эксперт принимает за исходный пункт идею Варшавы о том, что Польша не сможет защититься от российского нападения, если страны Балтии не получат помощь, а чтобы та прибыла вовремя необходим гданьский хаб Альянса. В его задачи должна входить координация морских, воздушных и сухопутных конвоев натовских сил, процесса снабжения боеприпасами и топливом, а также эвакуации и лечения раненых. Есть только одна загвоздка: прежде всего союзникам придется нейтрализовать Калининградскую область. Зона ограничения и воспрещения доступа и маневра, которую создают россияне, представляет угрозу прежде всего для польского порта, а передавать его задачи базам в Германии или Дании бессмысленно из-за их отдаленности.

Удар ракет "Калибр" с моря и комплексов "Искандер" с суши сотрет с лица земли не только сам Гданьск, но и всю береговую инфраструктуру, которую Альянс мог бы использовать в войне с Россией на Балтике. О том, что американские военные осознают всю серьезность ситуации, свидетельствует высказывание командующего американскими ВВС в Европе Джеффри Харригяна (Jeffrey Harrigian): "В случае необходимости мы прорвем калининградскую систему противовоздушной обороны - важный элемент для функционирования зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра на северо-восточном фланге НАТО".

Как остроумно добавил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, "российская противовоздушная оборона напоминает швейцарский сыр, а мы знаем, в какую из его дыр можно незаметно проникнуть". В свою очередь, издание "Брейкин дефенс" сообщает, ссылаясь на неназванные источники в Пентагоне, что американские военные смогут нейтрализовать российскую группировку войск в Калининградской области и Балтийский флот в течение 48 часов. На то, чтобы разгромить северо-западный фланг России, им понадобится 14 дней.

Реакция Москвы не заставила себя долго ждать. Премьер Дмитрий Медведев посоветовал Харригяну заняться собственной системой ПВО в Саудовской Аравии. Это была отсылка к ситуации, когда йеменские беспилотные аппараты иранского производства нанесли удар по нефтяным объектам компании "Сауди Арамко", защищавшиеся комплексами "Пэтриот".

Малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков" (на первом плане) во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского флота РФ, в морском канале Балтийска. Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Для Польши более важное значение имеет угроза, прозвучавшая с позволения Кремля в пропагандистских СМИ. Военный эксперт канала RT заявил, что любое нападение на Калининградскую область будет автоматически означать развязывание третьей мировой войны. Россия даст немедленный ответ или даже нанесет превентивный удар по натовским и американским объектам в Польше и странах Балтии, разумеется, не забывая также о территории США (6-8 городов).

Александр Зимовский добавляет, что если атака будет исходить с польской территории, "российская танковая дивизия, выступившая из Калининграда, за 16 часов окажется под окнами дворца Бельведер в Варшаве". Это намек на использование восстановленной Кремлем танковой армии, предназначенной для ведения полномасштабных боевых действий в Центральной Европе. Задача российских танковых дивизий будет состоять в том, чтобы захватить так называемый Сувалкский коридор, отделяющий Калининградскую область от основной территории России.

"Дейли Бист" называет район города Сувалки "ахиллесовой пятой НАТО". Если россияне его захватят, их танки пройдут также через Литву и даже через Белоруссию, а в итоге война распространится на весь регион Центральной Европы.

Финские и литовские аналитики указывают в своих работах на необходимость срочно увеличить натовский контингент. Существующие батальонные группы, размещенные по принципу 4+4 (четыре подразделения в Польше, Эстонии, Литве и Латвии), нужно довести до бригадного уровня. В таком случае они смогут эффективно задержать наступление россиян, позволив мобилизовать силы обороны в Польше и дождаться прибытия основных войск Альянса, констатирует Международный центр обороны и безопасности.

Экспертные круги уверены в том, что российская милитаризация Балтики обусловлена экономическими факторами, то есть будущая война будет вестись за ресурсы. Кремль делает все возможное, чтобы сохранить свою газовую и нефтяную монополию в Европе, стараясь ограничить возможности ЕС в энергетической сфере. Главную опасность для россиян представляет сжиженный газ из США, основной маршрут поставки которого проходит через Балтийское море: с терминалов в Польше и Литве сырье можно перенаправить в другие страны региона и разрушить тем самым стратегию Москвы, стремящейся быть единственным поставщиком.

Кроме того речь идет о стремлении заблокировать развитие балтийских портов, которые выступают конкурентами для Петербурга. Какая компания решится на рискованные инвестиции в регионе Балтийского моря, если в любой момент доступ к нему могут закрыть российские армия и флот?

И, наконец, как ни странно это прозвучит, сегодняшняя и будущая ситуация на Балтике имеет отношение к битве за Арктику. Согласно данным Геологической службы США, там находится 13% мировых запасов нефти, 30% запасов газа и огромное количество угля и металлов. Господство в Балтийском регионе - это гарантия безопасности, то есть рентабельности добычи сырья в Артике и его вывоза оттуда. Россия в данный момент обладает на фоне США, ЕС и Скандинавских стран преимуществом: у нее есть Северный морской путь.

Запад старается сократить отставание и в этой сфере, что вызывает недовольство Москвы. Кремль стремится одержать победу в арктической гонке, безжалостно избавляясь от конкурентов. Он угрожает войной в Балтийском море и разрушением инфраструктуры, необходимой для эксплуатации полярных богатств.

Роберт Хеда (Robert Cheda)