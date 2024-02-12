На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона.

Прокатившаяся недавно по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная компания, призванная напугать жителей этих государств угрозой якобы неминуемого нападения России, естественно, не осталась незамеченной, в том числе и экспертным сообществом. При этом, аналитики уверены, что помимо запугивания жителей Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и прибалтов в целях сделать их более лояльными к беспрецедентной милитаризации региона, кампания «русские скоро на вас нападут» была призвана стать прикрытием для подписания серии двусторонних договоров с Соединенными Штатами.

За ширмой информационного шума в течение месяца Вашингтону удалось заключить новые или обновить уже существующие двусторонние договоренности почти со всеми странами региона, получив возможность пользоваться местными военными базами и аэродромами и размещать там любые вооружения. То есть, США таким образом расширили свои полномочия гораздо больше, чем это позволяют рамочные договоренности НАТО.

Подписанные соглашения обеспечивают американским военным беспошлинный ввоз любых грузов, предназначенных для использования и хранения в местах дислокации подразделений США на полученных ими в пользование военных базах. Например, в Финляндии американских баз, аэродромов и других объектов – около полутора десятков, в Швеции – семнадцать, в Эстонии – три (официально!), в Литве и Латвии – остаётся только догадываться, в Дании – три (авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп). Кроме того, договоренности предусматривают ситуации, при которых секретные военные грузы не декларируются и не досматриваются. Это значит, что при желании американцы могут, не ставя в известность «хозяев», разместить на соответствующих складах и хранилищах всё, что посчитают необходимым для себя, вплоть до ядерных боеприпасов.

Как показывает анализ, подписание договоров позволило США достичь целей и «более высокого» уровня.

Во-первых, заключенные соглашения можно расценивать как «страховку», если на выборах в США победит Трамп, который теоретически может объявить наращивание присутствия американцев «на восточном фланге НАТО» пустой тратой сил и средств, более необходимых поближе к Китаю.

Во-вторых, это напоминание Парижу и Берлину, иногда затягивающим принятие решений в НАТО или вступающих в полемику с Вашингтоном. Подписанные соглашения позволят США гораздо проще решать вопросы в своих интересах без оглядки на «европейские локомотивы» и медлительный аппарат НАТО.

В-третьих, все подписанные соглашения обуславливают сотрудничество в сфере модернизации и, соответственно, подразумевают продажу европейским партнёрам оружия, военной техники и технологий именно американского производства, а не европейского или южнокорейского. Кроме того, США ещё преследуют цель не дать конкурентам возможности получить подряды в Швеции и Финляндии, которые теперь вынуждены будут активно вооружаться, чтобы соответствовать условиям подписанных соглашений.

Таким образом, напрашивается вывод, что Вашингтон, усилив своё влияние на Балтике, готовит региону новую реальность, которая абсолютно не подразумевает повышение в нём уровня безопасности, потому что военно-промышленный комплекс США должен получить свои сверхприбыли.

Подтверждением данного заключения может служить и риторика командующего передовыми силами НАТО в Литве полковника Петера Нильсенаса. В своём интервью, опубликованном издательством LRT в конце прошлого года, этот военный даёт советы по подготовке населения Литвы к войне. В своих рассуждениях Нильсен приводит примеры Украины и Израиля. Отталкиваясь от этих примеров, полковник рекомендует Литве стать как они — то есть милитаризировать всю страну, вплоть до изменения психологии людей: «Это значит, что в оборону будут включены не только добровольческие отряды, стрелки, но вся Литва — больницы, учителя, управляющие инфраструктурой и так далее». Примечательно, что вскоре после этого интервью литовское министерство национальной обороны объявило среди НГО, занимающихся практически-прикладной и пропагандистской подготовкой населения Литвы к войне, конкурс проектов на 2024 год.

Следует отметить, что наряду с интенсивной психологической обработкой населения, военно-политическое руководство Литвы не забывает и о вооружённых силах. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, на вооружение литовской армии продолжают поступать новые РСЗО, бронированные вездеходы, САУ, противотанковые системы, артиллерийские радары, боевые БПЛА, системы ПВО средней дальности, универсальные вертолетные платформы, противоминные и поисково-спасательные корабли.

Также в Литве готовятся перейти к обязательному призыву на службу в армию, которому будут подлежать молодые люди, достигшие восемнадцатилетнего возраста, без отсрочки для студентов.

На этом фоне параллельно происходит наращивание ударных сил группировки НАТО в Литве. Решающую роль в милитаризации этого государства играет Германия, возглавляющая передовые силы НАТО, размещённые на территории страны. Сейчас здесь на ротационной основе находится около 1450 немецких военнослужащих. Но в недалеком будущем, как в своё время заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, эти ротационные подразделения заменит новая бригада бундесвера численностью в 3500–4000 тысяч человек, которая будет размещаться уже на постоянной основе.

По имеющейся информации, на вооружении немецкой бригады будут находиться танки «Леопард-2А» (очевидно, последней 7-й серии) и новейшая версия БМП Puma VJTF, полностью интегрированная в цифровую систему управления на поле боя. Новую бригаду бундесвера предположительно могут дислоцировать возле больших городов, Вильнюса или Каунаса. В настоящее время уже ведется строительство крупной военной базы в Рукле Каунасского уезда.

Очевидно, что подобные экстраординарные меры по наращиванию ударно-наступательных возможностей, как национальных вооружённых сил, так и группировки НАТО, дислоцирующейся на территории Литвы, свидетельствует только об одном – подготовка страны к вооружённому конфликту, в первую очередь с Россией, сегодня переведена в практическую плоскость.

Здесь ещё следует напомнить о событии недельной давности – 31 января Нидерланды, Польша и ФРГ подписали декларацию о намерениях по созданию военного коридора. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. «Нам нужен военный Шенген, чтобы перемещать военный персонал и грузы более быстро и эффективно», – отметила она. Это значит, что в скором времени можно будет в кратчайшие сроки перевезти личный состав, вооружение и военную технику НАТО через три страны прямо к границам Союзного государства, например, к Калининградской области. Или в польский порт Гдыня, откуда потом по морю прямиком в Литву. Это получается гораздо быстрее, чем наземным транспортом через Сувалкский коридор.

Кстати, о Сувалкском коридоре. Согласно информации, утечка которой произошла из Бундесвера (немецкая «Bild»), гипотетический конфликт с Россией планируется к 2025 году в районе Сувалкского коридора. В этот момент НАТО планирует изолировать Россию на Балтике и распространить конфликт на Арктический регион.

Подытоживая, можно заключить, что вопреки заявлениям американских чиновников и функционеров из НАТО, а также уверениям национальных правительств, действия США и Североатлантического альянса в регионе отнюдь не способствуют повышению там уровня безопасности, совсем наоборот. А страны Балтии, и в первую очередь Литву, готовят к тому, чтобы превратить их территории в следующий (после Украины) театр военных действий.

Владимир Вуячич