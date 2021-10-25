Неприметный северный альянс

Против кого вооружаются скандинавы

16 сентября 2021 года президент США Байден, премьер-министр Великобритании Джонсон и премьер-министр Австралии Моррисон заявили о создании партнерства в сфере обороны и безопасности AUKUS для защиты своих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.

На первом этапе Австралия получит технологии строительства атомных подводных лодок. Для нее будет построено восемь АПЛ. И хотя страны AUKUS заявляют, что этот военный союз не направлен против Китая, не стоит сомневаться в истинных целях его создания. Имея в виду и угрозу России.

В АРКТИКЕ СТАНОВИТСЯ ГОРЯЧЕЕ

На этом фоне мало кто заметил известие о намерении Швеции, Норвегии и Дании создать новый военный союз. Министр обороны Швеции Петер Хультквист объяснил его угрозой, которая исходит от России. Увы, Швеция все дальше от нейтралитета, которого держалась более двух столетий, и все ближе к НАТО. Военный бюджет страны на ближайшие пять лет увеличен на 40% и достигнет в 2025 году 10,3 млрд долл. В парламенте Швеции все активнее обсуждается вступление в НАТО. А поскольку Норвегия и Дания уже являются членами альянса, новый военный союз станет «дочкой» НАТО в Северной Европе.

Норвегия считает, что военное сотрудничество с Данией, Швецией и Финляндией – важный фактор обеспечения ее безопасности. Руководство Норвегии уделяет все больше внимание повышению боеготовности своих ВС. В начале сентября наследник престола кронпринц Хокон прибыл в губернию Финнмарк с инспекцией войск, охраняющих границу с Россией. Свою поездку он начал с гарнизона Порсангенмуэн, входящего в систему Арктических сил Норвегии.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что Норвегия подпишет договор со Швецией и Данией: «Мы должны быть готовы действовать совместно в мирное время и во время конфликта».

Арктический регион превращается в зону конфронтации. Норвежские и датские ВВС получают самолеты пятого поколения F-35. В Норвегии проводятся крупные учения сухопутных войск, ВВС и ВМФ, здесь базируются американские АПЛ.

Норвежские А-35 с авиабазы Эвенес совершают полеты над Северным морем с американскими стратегическими бомбардировщиками Б-2 с исландской авиабазы Кефлавик. С начала 2022 года в Эвенесе появятся силы быстрого реагирования НАТО (QRA). Здесь же будут размещены норвежские морские патрульные самолеты американского производства Р-8А «Посейдон».

В 2022 году Норвегия проведет крупнейшие военные учения за полярным кругом со времен холодной войны. В учениях Gold Response 2022 примут участие около 40 тыс. военнослужащих НАТО. Одна из главных ролей отведена аэродрому Эвенес. Правда, в случае войны отсюда вряд ли взлетит хоть один самолет. Время готовности к вылету истребителя-перехватчика – от 5 до 15 минут плюс время на рулежку. У самолетов тактической авиации – носителей ядерного оружия – время на подготовку еще больше.

От Эвенеса до Североморска по прямой немногим более 650 км. Скорость полета «Циркона» – 7 махов, или 8352 км/ч. Пять минут – это 690 км. Удастся ли взлететь F-35 – большой вопрос.

ШАПКАМИ НЕ ЗАКИДАЕМ

При этом России нельзя недооценивать ВВС Норвегии, Дании и Швеции, уровень их боевой подготовки. Норвегия планирует закупить у США 52 самолета F-35 к 2024 году. На авиабазе Льюк в Аризоне проходит обучение норвежских пилотов.

На вооружении ВВС Норвегии имеются истребители-бомбардировщики F-16, противолодочные Р-3 «Орион», DA-20 «Джет Фалкон» – самолеты радиоэлектронной разведки и РЭБ, транспортные С-130, несколько десятков вертолетов. В 2021–2022 годах Норвегия завершит перевооружение своих ВВС на противолодочные Р-8А «Посейдон».

ВВС Норвегии имеют разветвленную сеть базирования: авиабазы Буде, Эрланн, Аннейя, Гардесуен, Бардуфосс, Рюгге, Эвенес и три пункта базирования Банак, Сула и Флюре.

На авиабазе Буде могут базироваться B-52, на авиабазе Эрланн – самолеты ДРЛО Е-3А «АВАКС». Норвежские летчики участвуют в перехватах над Норвежским и Северным морями российских самолетов, получили боевой опыт в Боснии, Косово. Шесть норвежских F-16 участвовали в бомбардировках Ливии.

Только пандемия коронавируса помешала провести в Норвегии крупномасштабные учения Joint Viking и Rein I в районе Тромсе. В них должно было принять участие более 10 тыс. военных из США, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Может ли Россия оставлять без внимания провокационные заходы кораблей США и Британии в Баренцево море? В мае 2020 года впервые с 1980-х годов сюда вошли эсминцы ВМС США «Дональд Кук», «Портер», «Франклин Рузвельт», судно снабжения «Скаплай» и британский фрегат «Кент»

А как относиться к фактам использования военно-морских баз Норвегии американскими атомными подлодками? АПЛ «Сивулф» проводит смену экипажа в районе Тромсе. Тогда же недалеко от Тромсе пролетают шесть В-52 по пути из Северной Дакоты в Англию. А противолодочные «Посейдоны» ВВС США базируются на норвежском аэродроме Аннейя.

НОРВЕЖСКИЕ ПАРТИЗАНЫ

Нельзя недооценивать и сухопутные силы Норвегии. Почти четверть века назад мне довелось побывать у норвежских егерей батальона «Порсангер», входившего в состав полка «Финнмарк». Конечно, за эти годы произошли большие перемены, но тактика партизанской войны не изменилась. Свидетельством тому намерение норвежцев создать в гарнизоне Сер-Варангер рядом с границей России новую диверсионно-разведывательную роту.

Поездка моя состоялась в период, когда ВС России находились в плачевном состоянии. К тому же в 1994 году Россия присоединилась к программе «Партнерство ради мира». ВС России и стран НАТО проводили совместные учения. Еще не были нанесены удары по Югославии. Казалось, меры доверия будут крепнуть и развиваться. Ныне такая поездка вряд ли возможна.

Обмундирование норвежского солдата легкое и удобное. У каждого егеря зимой есть легкие снегоступы. Летом по тундре и труднопроходимым местам передвигаются на шестиколесных квадроциклах германского производства. Японские снегоходы, квадроциклы и шведские гусеничные бронетранспортеры обеспечивают быструю переброску войск.

Побывав на учениях, приблизительно понял, как действует отряд егерей. Главные силы находятся в опорном пункте, а на направлении возможного появления противника выставляются наблюдательные посты. Когда противник обнаружен, основные силы устремляются на перехват, наносят удар из засады и уходят, чтобы в другом месте повторить нападение.

Три группы по три солдата рассредоточены по склону сопки. В каждой – по крупнокалиберному гранатомету дальностью 600 м и автоматические винтовки. Завидев колонну противника, егеря наносят удар из гранатометов, обстреливают колонну и под прикрытием дымовой завесы уходят. Это партизанская тактика. Ей учатся солдаты всерьез. Еженедельно – по нескольку стрельб, выходы в сопки для отработки учебно-боевых задач.

Эмблема и символ батальона «Порсангер» – полярный волк. У нашей Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты – белый медведь. Надеюсь, волк с медведем не встретятся в реальном бою.

И ЭТИ ТУДА ЖЕ

Серьезную опасность будут представлять и самолеты F-35, их Дания намерена закупить у США. Они заменят истребители-бомбардировщики F-16, которые будут выведены из эксплуатации в 2024 году. До 2026 года на вооружение поступят 27 самолетов. Летчики ВВС Дании также обучаются полетам на F-35 на авиабазе в Аризоне. Базироваться F-35 будут на авиабазе Скридструп.

Датские пилоты имеют опыт боевого применения, полученный в Ливии, Ираке и в Афганистане. Они также участвовали в боевом патрулировании в небе Эстонии, Латвии и Литвы в рамках операции НАТО Baltic Air Policing.

Нельзя не учитывать и ВВС Швеции как боевую авиацию вероятного противника – с учетом все более активного участия этой страны в учениях блока НАТО. Швеция сама производит самолеты боевой авиации, имея на вооружении 330 летательных аппаратов. Среди них 97 истребителей-бомбардировщиков JAS39/D «Грипен». Эти самолеты могут одновременно сопровождать до 10 целей и атаковать четыре цели. Они принимали участие в учениях стран НАТО в Европе. В 2006 году семь истребителей «Грипен» впервые принимали участие в учениях «Кооперейтив Коуп Тандер» на Аляске. Для этого они проделали путь в 10 200 км по маршруту Швеция–Шотландия–Исландия–Гренландия–Канада – база Эйелсон на Аляске. В 2008 году четыре «Грипена» участвовали в учениях ВВС США «Рэд Флэг» на авиабазе Нэллис в штате Невада.

Задачи по радиотехнической разведке и РЭБ выполняют два «Гольфстрима» IV 5RA-4. Имеются самолеты ДРЛО и управления: три S-199B и два S-100D. 67 учебно-боевых самолетов SAAB Sk 60W могут использоваться как штурмовики.

Не забывает военно-политическое руководство Швеции и о сухопутных войсках. В 2000 году был расформирован Лапландский парашютно-десантный полк, базировавшийся в городе Кируна. Сейчас рассматривается вопрос о восстановлении этого полка.

Поражает также позиция нейтральной Финляндии, которая в июне 2021 года приняла участие в учениях ВВС Arctic Challenge Exercise 2021.

В ходе учений были задействованы авиабазы Рованиеми в Финляндии, Лулео в Швеции и Боден в Норвегии. С аэродрома Рованиеми, что всего в 150 км от границы с Россией, учебные полеты совершали американские самолеты F-18 «Хорнет» из 115–1 ударной истребительной эскадрильи морской пехоты. Всего было задействовано более 70 самолетов. Со стороны Норвегии в учениях принимали участие F-35, от Финляндии F-18. Была использована авиация Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США и самолет ДРЛО Е-3Ф «Авакс». С 4 по 9 октября на территории Финляндии вновь прошли масштабные учения ВВС Ruska 21 с участием 50 самолетов.

Впрочем, еще в 2009 году было учреждено сотрудничество стран Северной Европы в области обороны (Nordefco), направленное на укрепление оборонного потенциала. В 2018 году министры обороны северных стран подписали договор Vision 2025, заложивший основы совместной оборонной деятельности до 2025 года. В сентябре 2020-го министры обороны Швеции, Норвегии и Финляндии подписали соглашение о развитии оперативного сотрудничество на Севере.

ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ

Отношения между нашими странами и вооруженными силами могут развиваться в совершенно в ином ключе.

Еще в 1818 году наполеоновский маршал Жан Батист Бернадот, взойдя на шведский престол и приняв имя Карл XIV Юхан, провозгласил: «Мир – вот благороднейшая цель всякого мудрого и просвещенного правителя». Такой мудрости не хватает современным руководителям Швеции.

Между тем еще четверть века тому назад российские и шведские корабли участвовали в совместных учениях, посещали с визитами некогда секретные военно-морские базы стран-партнеров. Активно развивалось военное сотрудничество России и Швеции. Как сказал тогда представитель отдела стратегического планирования Генерального штаба Миколь Алениус, если в 1996 году было проведено три совместных мероприятия с участием представителей шведских и российских вооруженных сил, то с 2001 по 2004 год – 59. В числе этих мероприятий и совместная отработка задач в ходе учения «Балтопс», проводимого с участием кораблей нескольких стран НАТО в рамках «Партнерства ради мира».

За развитие военного сотрудничества между Россией и Норвегией высказывался в ту пору и командир бригады норвежских егерей «Порсангер» бригадный генерал Хокон Квэрнму. Он отмечал, что в Северном регионе развивается сотрудничество, но у военных пока не на очень высоком уровне. Он считал, что необходимо создавать возможности для сотрудничества и взаимодействия военнослужащих на уровне частей и соединений. Первым таким шагом, по его мнению, должны были стать учения в июле 1999 года в Норвегии. В них принимали участие российские военнослужащие в рамках программы «Партнерство ради мира».

После окончания холодной войны между вооруженными силами Норвегии и нейтральных Швеции и Финляндии установились тесные контакты, говорил генерал Квэрнму. Но полностью можно будет сказать, что победило доверие, когда к этому процессу подключатся и ВС России. «Мы не рассматриваем Россию как врага, – подчеркивал он. – Но свои вооруженные силы поддерживаем в боевой готовности. И у нас двоякое отношение к Российской армии. Мы помним, что советские солдаты освободили часть Финнмарка, и поэтому смотрим на них как на друзей. Но в нашем сознании оставили свой след и 50 лет холодной войны, когда друг перед другом стояли две мощнейшие военные группировки, а Норвегия оказалась между ними. Сейчас отношения в мире претерпели изменения, и мы надеемся на лучшее – на сотрудничество и даже на дружбу».

Хочется верить, что Россия, Норвегия, Швеция и Дания вернутся к добрососедским отношениям и покажут пример всему миру, как могут мирно сосуществовать, развивая экономические и культурные связи, страны, граничащие друг с другом.

Что касается Норвегии, то она может и должна стать страной, инициирующей нормализацию отношений между Россией и НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров в октябре 2019 года на обеде в Киркенесе, данном от имени короля Норвегии Харальда V в честь 75-летия освобождения Северной Норвегии от немецко-фашистской оккупации.

Юрий Банько

Юрий Тимофеевич Банько – подполковник запаса, военный журналист.