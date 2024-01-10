Войти
ЦАМТО

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

495
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 9 января. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 9 января состоялось первое в этом году тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Открывая совещание, министр обороны по традиции поздравил военнослужащих с Новым годом и поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, налаживал мирную жизнь в новых регионах.

Особые слова признательности Сергей Шойгу выразил "нашим боевым товарищам, которые все это время профессионально и самоотверженно действовали на передовой".

Как заявил министр обороны, группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. ед. вооружения.

"Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", – отметил глава российского военного ведомства.

Он также добавил, что, несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев.

"С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт", – выразил уверенность министр обороны РФ, подчеркнув, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат последовательно достигать цели специальной военной операции.

В продолжение селекторного совещания Сергей Шойгу напомнил присутствующим, что в декабре на расширенном заседании Коллегии Минобороны России были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил за прошедший год и определены задачи на очередной период.

"С учетом характера военных угроз и военно-политических рисков Верховный Главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач. Одна из ключевых – поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", – сообщил министр обороны.

Кроме того, продолжится оснащение армии и флота самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах.

"Также сосредоточим усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от сверхмалых до тяжелых ударных", – заявил глава военного ведомства.

В ближайших планах, по словам Сергея Шойгу, – улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки.

"Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки. Будем и далее совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений", – сказал министр обороны.

Сергей Шойгу особо отметил, что в числе приоритетов Минобороны России по-прежнему останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей.

"Все они должны иметь равные гарантии. Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение", – указал глава военного ведомства.

Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных Сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников, заявил министр обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
16.11.2022
США загоняют Россию в угол. Путин предупреждал, чем это обернется
18.10.2021
"Это грозит миру катастрофой". США предъявили России ракетный ультиматум
13.01.2020
Определены основные задачи Минобороны России на 2020 год
02.10.2019
Глобальное совместное патрулирование
25.12.2017
Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
02.03.2017
Тверь в небо
06.02.2013
Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 13:54
  • 58105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex