Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 9 января. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 9 января состоялось первое в этом году тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Открывая совещание, министр обороны по традиции поздравил военнослужащих с Новым годом и поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, налаживал мирную жизнь в новых регионах.

Особые слова признательности Сергей Шойгу выразил "нашим боевым товарищам, которые все это время профессионально и самоотверженно действовали на передовой".

Как заявил министр обороны, группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. ед. вооружения.

"Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", – отметил глава российского военного ведомства.

Он также добавил, что, несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев.

"С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт", – выразил уверенность министр обороны РФ, подчеркнув, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат последовательно достигать цели специальной военной операции.

В продолжение селекторного совещания Сергей Шойгу напомнил присутствующим, что в декабре на расширенном заседании Коллегии Минобороны России были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил за прошедший год и определены задачи на очередной период.

"С учетом характера военных угроз и военно-политических рисков Верховный Главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач. Одна из ключевых – поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", – сообщил министр обороны.

Кроме того, продолжится оснащение армии и флота самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах.

"Также сосредоточим усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от сверхмалых до тяжелых ударных", – заявил глава военного ведомства.

В ближайших планах, по словам Сергея Шойгу, – улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки.

"Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки. Будем и далее совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений", – сказал министр обороны.

Сергей Шойгу особо отметил, что в числе приоритетов Минобороны России по-прежнему останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей.

"Все они должны иметь равные гарантии. Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение", – указал глава военного ведомства.

Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных Сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников, заявил министр обороны.