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В Турции утверждено начало проектирования авианосца

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Как сообщается, на состоявшемся 3 января 2024 года под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заседании турецкого Исполнительного комитета оборонной промышленности (Savunma Sanayii İcra Komitesi - SSIK) были утверждены уже начатые работы по проектированию в Турции полноценного авианосца.

Находящийся на испытаниях головной фрегат F 515 Istanbul турецкой национальной постройки проекта TF-100 по программе MILGEM. Ввод корабля в строй намечен на 2024 год (с) Cem Dogut / www.navalnews.com

Также на заседании SSIK была утверждена постройка для турецкого флота еще четырех фрегатов типа Istanbul (по турецкой терминологии, корабли с MILGEM-9 по MILGEM-12, в дополнение к одному построенному и трем заказанным ранее), а также приняты решения о проектировании и строительстве новых типов десантных кораблей, тральщиков-искателей мин и ракетных катеров. а также строительстве шести дополнительных патрульных кораблей типа Hisar (модифицированный корвет MILGEM) в дополнение к первым двум строящимся кораблям этого типа, хотя сроки реализации ни одного из проектов не были названы. Кроме того, обсуждались проекты разработок и закупок новых беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных надводных катеров.

Другие одобренные на заседании SSIK решения охватывали широкий спектр инициатив для вооруженных сил Турции, таких как новые ракеты, РЛС, средства радиоэлектронной борьбы, средства связи, различное вооружение, боеприпасы и оборудование, системы противовоздушной обороны, а также спутниковые и космические системы.

Относительно проектирования в Турции авианосца можно напомнить, что ходе визита в ноябре 2021 года в Турцию премьер-министра Испании Педро Санчеса сторонами обсуждалась возможность строительства для Турции при испанском содействии авианосца, более крупного, чем построенный для ВМС Турции по проекту и при участии испанского судостроительного объединения Navantia на турецкой судостроительной верфи Sedef Tuzla Tersanesi универсальный десантный корабль (УДК) L 400 Anadolu. Президент Турции Эрдоган тогда заявил, что надеется на расширение сотрудничества в области обороны с испанской стороной и, упомянув сотрудничестве с Испанией по строительству по испанскому проекту УДК Anadolu, cказал: "[этот] первый авианосец не был крупным. Мы договорились о строительстве большого авианосца".

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Страны
Испания
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Компании
Navantia
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Авианосец
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