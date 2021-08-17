Новый турецкий патрульный корабль

15 августа 2021 года на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard), помимо церемонии спуска на воду первого корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada), строящегося для ВМС Пакистана, в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась также церемония первой резки стали и начала строительства для ВМС Турции головного патрульного корабля нового типа Akhisar.

Проектное изображение строящегося для ВМС Турции патрульного корабля нового типа Akhisar (с) www.savunmasanayist.com

В выступлении на церемонии президент Турции Эрдоган заявил, что в общей сложности для ВМС Турции будет построено 10 морских патрульных кораблей этого типа, и что головной корабль будет передан командованию ВМС Турции в мае 2023 года.

В ноябре 2020 года управление военной промышленности Турции SSB выдало турецкому объединению государственных верфей ASFAT и конкретно верфи Istanbul Naval Shipyard контракт на строительство первых двух патрульных кораблей нового типа, головной из которых Akhisar и был начат строительством 15 августа.

Сообщается, что проект патрульного корабля типа Akhisar разработан на основе проекта турецкого корвета MILGEM (типа Ada), отличаясь главным образом упрощенным составом вооружения и радиоэлектронного оборудования. Вооружение патрульного корабля должно включать 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid (или ее турецкую копию), две дистанционно управляемые малокалиберные артиллерийские установки производства Aselsan, а также вертолет класса Sikorsky S-70 (T-70) с постоянным базированием в ангаре, также предусмотрено базирование беспилотных летательных аппаратов. Возможно размещение нескольких контейнеров со специальной целевой нагрузкой. Имеются три быстроспускаемые полдужесткие моторные лодки, в том числе одна со слипа в кормовой части корабля. Энергетическая установка патрульного корабля чисто дизельная двухвальная, автономность составит 21 сутки.