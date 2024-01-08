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Военное обозрение

«Потери авиатехники на Украине компенсируются»: во французской прессе подсчитали поставки истребителей в ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

В области вооружений всё указывает на то, что позиция Москвы оказалась более устойчивой, чем киевского режима и его «союзников», «несмотря на технологическое преимущество, которое дает западное оборудование».

Данное мнение высказывается во французском издании Meta-defense. Как указывается, согласно западным подсчетам, с начала конфликта на Украине российские ВВС потеряли якобы от 60 до более ста истребителей.

При этом в течение только 2023 года было сделано 12 заявлений о поставках истребителей и истребителей-бомбардировщиков: 2 касались Су-57, 5 Су-35, 3 Су-34М и 2 Су-30СМ. К этому можно добавить две передачи учебно-штурмовых самолетов Як-130. Как полагает автор, в каждую партию входило не менее двух бортов. Таким образом, делается вывод о том, что всего ВВС РФ получили за 2023 год не менее 24 истребителей.

Количество поставленных новых самолетов превысило документально подтвержденные потери за 2023 год на Украине. При этом передаваемые машины зачастую являются гораздо более современными, чем модели, потерянные в украинском небе

- считает автор.

С его слов, ВПК теперь компенсирует потери российской армии на Украине. Это касается как танков, так и БМП, БТР, бронеавтомобилей, грузовиков, артиллерии. Оборонка поставляет армии множество средств поражения. Так, всего за несколько дней были запущены две сотни крылатых и баллистических ракет, в то время как Украина, несмотря на помощь Запада, имеет в лучшем случае лишь несколько десятков однотипных боеприпасов.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
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