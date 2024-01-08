«Потери авиатехники на Украине компенсируются»: во французской прессе подсчитали поставки истребителей в ВС РФ

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В области вооружений всё указывает на то, что позиция Москвы оказалась более устойчивой, чем киевского режима и его «союзников», «несмотря на технологическое преимущество, которое дает западное оборудование».
Данное мнение высказывается во французском издании Meta-defense. Как указывается, согласно западным подсчетам, с начала конфликта на Украине российские ВВС потеряли якобы от 60 до более ста истребителей.
При этом в течение только 2023 года было сделано 12 заявлений о поставках истребителей и истребителей-бомбардировщиков: 2 касались Су-57, 5 Су-35, 3 Су-34М и 2 Су-30СМ. К этому можно добавить две передачи учебно-штурмовых самолетов Як-130. Как полагает автор, в каждую партию входило не менее двух бортов. Таким образом, делается вывод о том, что всего ВВС РФ получили за 2023 год не менее 24 истребителей.
- считает автор.
С его слов, ВПК теперь компенсирует потери российской армии на Украине. Это касается как танков, так и БМП, БТР, бронеавтомобилей, грузовиков, артиллерии. Оборонка поставляет армии множество средств поражения. Так, всего за несколько дней были запущены две сотни крылатых и баллистических ракет, в то время как Украина, несмотря на помощь Запада, имеет в лучшем случае лишь несколько десятков однотипных боеприпасов.