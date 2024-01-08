Командование ВСУ не может подтвердить информацию США о применении ВС РФ поставленных КНДР ракет

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Воздушные силы Украины пока не могут подтвердить информацию правительства США о якобы использовании российской армией баллистических ракет северокорейского производства.

В эфире украинского телевидения представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что при падении ракета, как правило, разрывается на маленькие фрагменты, которые впоследствии разлетается, что существенно затрудняет определение типа боеприпаса. Украинскими экспертами в настоящее время точно установлено, что при атаках на военные объекты в Харьковской области применялись баллистические ракеты, однако их тип и происхождение в настоящее время еще не определены.

Украинская сторона намерена провести тщательную проверку достоверности полученной из США информации, однако пока что подтвердить, что ракеты были произведены в КНДР не могут. Игнат также добавил, что, по его мнению, баллистические ракеты, изготовленные в Иране или Северной Корее не имеют существенных отличий от российских аналогов.

Ранее сообщалось, что представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия получила небольшую партию из нескольких десятков баллистических ракет из КНДР. По информации Кирби, эти ракеты уже якобы применялись ВС РФ для атак на военные объекты на Украине. Кроме того, по информации, представленной американской прессой, Россия уже ближайшей весной может начать закупки иранских баллистических ракет малой дальности, что существенно расширит возможности ВС РФ для атак на украинские инфраструктурные объекты.

Одно из украинских военных изданий, проанализировав презентацию Кирби предположило, что применявшиеся российской армией ракеты могут быть северокорейскими KN-23 и KN-24, которые по своим характеристикам близки к российским "Искандерам" и могут запускаться из имеющихся у РФ ракетных комплексов.