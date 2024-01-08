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ТАСС

Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристами БМП-1 ВСУ на расстоянии 15 км

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Военнослужащие готовят к запуску БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащие готовят к запуску БПЛА "Орлан-10".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В ведомстве уточнили, что машину обнаружил оператор БПЛА "Орлан-10"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Артиллеристы Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили украинскую БМП-1 на расстоянии 15 км. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения СВО артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую машину пехоты (БМП-1) ВСУ на расстоянии 15 км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее оператор БПЛА "Орлан-10" обнаружил украинскую БМП-1, прибывшую на опорный пункт ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия.

Координаты цели были переданы батарее гаубиц 2А65 "Мста-Б" для уничтожения БМП с полезным грузом. Через четыре минуты после обнаружения цели один из расчетов открыл огонь 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами по цели. БМП-1 украинских военных была уничтожена, а от начавшегося пожара сдетонировал боекомплект.

"Операторы БПЛА группировки войск "Запад" круглосуточно наблюдают за движением боевиков на позициях ВСУ, передавая цели артиллеристам, что позволяет срывать ротации личного состава противника, подвоз боеприпасов и продовольствия", - отмечается в сообщении. 

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