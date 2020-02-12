Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота

Пятидневная рать

Грузинская армия прожила короткую, но яркую жизнь. Формально, впрочем, она и сейчас существует, но, как говорится, «того здоровья уже нет» и не будет.

Грузия в отличие от большинства других республик бывшего СССР не сумела забрать себе всю технику Советской армии, оказавшуюся на ее территории. Пришлось делиться с Россией. Тбилиси смог захватить только часть военных складов. Что касается боевых частей, то Грузии досталась худшая из дивизий дислоцированного на ее территории 31-го армейского корпуса Закавказского военного округа – 10-я мотострелковая. Она была оснащена самой устаревшей техникой – танками Т-54/55, БМП-1, БТР-60/70. Именно этим по сути металлоломом ВС Грузии («Полувооруженные силы») вели войну против Абхазии и потерпели в ней сокрушительное поражение (притом что у абхазов и такого металлолома не было, их армия строилась с нуля уже в ходе войны). В частности, из 109 танков уцелел всего 41. Грузинская авиация лишилась шести штурмовиков Су-25, трех ударных вертолетов Ми-24 и пяти многоцелевых Ми-8.

В строю ВВС Грузии после войны с Абхазией оставалось всего семь Су-25. Именно такие самолеты производились на Тбилисском авиазаводе. Однако ни одной машины от собственного производителя Грузия не получила, хотя в 1996–2004 годах 18 штурмовиков были проданы в Азербайджан, ДРК, Гамбию и Туркмению.

В 90-е Грузия официально не приобретала никакой боевой техники. Фактически определенное ее количество, включая батальон Т-72 (31 танк), ей передала Россия, поскольку в Москве решили, что пришедший к власти в Тбилиси Шеварднадзе – пророссийский политик (на самом деле таковым его можно было считать разве что на фоне откровенного нациста-русофоба Гамсахурдии). Кроме того, несколько старых сторожевых катеров было куплено в Греции, Турции и на Украине. Из незалежной «приплыл» старый ракетный катер проекта 206МР, оттуда же 10 совсем древних учебных самолетов L-29, из США – шесть многоцелевых вертолетов UH-1Н времен вьетнамской войны, еще два таких же были приобретены в Турции. Имеются сведения, что из Чехии Грузия получила 120 танков Т-55, но на самом деле их было всего 10.

“ В Тбилиси появилась здравая идея продать все наступательное вооружение ”

В начале ХХI века именно Прага начала поставки в Грузию боевой техники в значимых количествах. К упомянутым 10 Т-55 в 2001–2004 годах добавились 12 122-мм гаубиц Д-30, 12 колесных САУ «Дана» и шесть РСЗО RM-70.

В конце 2003-го к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, который начал радикальную перестройку армии с массовой закупкой вооружений. Кроме Чехии, главным поставщиком техники стала Украина. В несколько меньших объемах оружие приобреталось в Болгарии, Израиле, Турции.

Хотя о закупках Грузией оружия до войны 2008 года имеются официальные данные (для Регистра ООН по обычным вооружениям и для ДОВСЕ), они сходятся друг с другом не всегда. В целом, однако, цифры известны.

Из Чехии в 2005–2007 годах было поставлено от 50 до 70 Т-72, еще 12 САУ «Дана», еще 30 гаубиц Д-30, 40 120-мм минометов. 14 минометов были куплены в Болгарии. Кроме того, из Чехии и Болгарии пришли пять Су-25 (то есть Грузия свои новые штурмовики продавала, а аналогичные чужие старые покупала). Часть этих самолетов, а также танков Т-72 прошла модернизацию в Израиле. Оттуда же четыре РСЗО LAR, до десятка разведывательных БЛА и батарея ЗРК «Спайдер». В Польше Грузия купила 30 ПЗРК «Гром-2», в Греции – ракетный катер французской постройки с ПКР «Экзосет», в Узбекистане – ударный вертолет Ми-24П. С 2007 года начались поставки турецкой бронетехники: 100 бронеавтомобилей «Кобра» и 70 «Эдждер». Большую часть этих машин Тбилиси получил уже после войны.

Украина в 2004–2007-м передала Грузии 90 Т-72, не менее 40 БМП-2 и 12 БМП-1, от 23 до 30 БТР-80, 12 152-мм САУ 2С3 и пять 203-мм 2С7, несколько ЗРК «Оса», один или два дивизиона ЗРК «Бук». В 2008 году «подогнали» (частично до войны, частично после нее) еще один Т-72, 15 модернизированных БМП-1У с боевым модулем «Шквал», 25 БТР-70.

В 2005 году был расторгнут договор о размещении российских войск на территории Грузии, в ноябре 2007-го наши покинули территорию республики. Но менее чем через год вернулись уже по-другому, поскольку Саакашвили устроил авантюру в Южной Осетии. «Пятидневная война» закончилась для Грузии, как известно, печально.

Основные потери грузинской армии в технике пришлись на танки Т-72, коих было утрачено от 46 до 55 единиц. Из них 12 уничтожены в боях в первые три дня войны, 18 захвачены и взорваны российскими войсками на базах в Сенаки и Гори, остальные взяты как трофеи (два из них переданы Южной Осетии).

В полной целости и сохранности уехали в Россию все 15 БМП-1У, грузины так и не успели ими попользоваться. Также были захвачены четыре грузинских БМП-2, а не менее семи машин (3 БМП-2 и 4 БМП-1) уничтожены в бою. Та же участь постигла два БТР-80, «Кобру» и МТЛБ. Как минимум одну «Кобру» захватили осетины.

Чрезвычайно серьезными оказались потери в артиллерии. Грузинская армия лишилась трех САУ «Дана» (две уничтожены, одна захвачена) и пяти 2С7 (четыре уничтожены, одна захвачена), как минимум одного миномета 2С12 (захвачен) и 29 буксируемых орудий – уничтожены два Д-30 и одно 2А65, захвачены 26 Д-30 (20 – российскими войсками, шесть – абхазскими), одной РСЗО LAR-160.

Сравнительно легко отделалась грузинская авиация. Она потеряла три «кукурузника» Ан-2, два ударных вертолета Ми-24 и вертолет-амфибию Ми-14, причем все они были уничтожены на земле. Гораздо сильнее пострадали ВМС Грузии. Они лишились обоих ракетных и трех сторожевых катеров, все они были взорваны у своих причалов в Поти захватившими город российскими десантниками.

После войны поставки боевой техники в Грузию резко сократились. В 2009 году с Украины пришли последние пять БТР-70. Турция, как было сказано, поставила бронеавтомобили, а также продала Тбилиси два сторожевых катера типа MRTP-33. США передали Грузии 10 бронеавтомобилей класса MRAP «Кугар» (по-видимому, они используются грузинским контингентом в Афганистане), 72 ПТРК «Джавелин» и два сторожевых катера типа «Айленд». Болгария в 2009–2013-м продала Грузии пять Т-72, 12 гаубиц Д-20 и 10 списанных Су-25 как источники запчастей, а также перепродала 12 чешских САУ 2С1 и 12 РСЗО RM-70. Ходит множество слухов о каких-то секретных поставках в Грузию дополнительного количества техники (в первую очередь с Украины), но объективных подтверждений они не имеют.

Систему ПВО Грузии вроде бы обещает воссоздать Франция. Пока дело ограничилось поставками нескольких РЛС и ЗРК «Мистраль-Атлас» (ПЗРК «Мистраль» на автомобильном шасси). Кроме того, в самой Грузии развернуто производство БМП «Лазика» и нескольких модификаций бронеавтомобиля «Дидгори». Последний в варианте санитарной машины был в количестве целых 100 единиц поставлен в Саудовскую Аравию (три такие машины уже уничтожены хоуситами).

После войны ВВС и ВМС Грузии были ликвидированы как виды ВС (ВВС включены в состав сухопутных войск, ВМС – в состав береговой охраны). В настоящее время береговая охрана насчитывает до 20 слабовооруженных катеров 10 разных типов. Из 12 штурмовиков Су-25, по-видимому, боеспособны не более двух. Тбилисский авиазавод утратил возможности не только строить новые самолеты, но скорее всего даже поддерживать техническое состояние имеющихся, тем более что они уже выработали ресурс.

Сухопутные войска существуют, но совершенно очевидно, что противостоять даже одному Южному ВО ВС РФ они неспособны. Никаких тенденций к изменению ситуации не наблюдается. У Тбилиси нет средств на закупку новых вооружений в адекватных количествах, к тому же западные союзники Грузии не очень хотят такое оружие ей продавать (чтобы не спровоцировать новую войну на Кавказе и не опозориться еще раз). Грузинский ВПК тем более неспособен обеспечить свою армию. В Тбилиси даже появилась здравая идея продать все наступательное вооружение (в первую очередь танки), поскольку оно все равно бесполезно против России, но до реализации дело пока не дошло.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года