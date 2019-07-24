Афганистан заставил вооружаться

При оснащении современной техникой армии Узбекистана и Туркмении мучает кадровый голод

Туркестанский военный округ ВС СССР был по размерам меньше Среднеазиатского ВО, но его группировка – сильнее. Соседство с Ираном и Афганистаном создавало перманентную напряженность в регионе, что требовало соответствующей реакции.

После распада СССР в состав ВС Узбекистана ("Многовекторный тупик") полностью вошли части и соединения ТуркВО, размещенные в этой республике. ВС Туркмении ("В плену нейтралитета") поначалу были созданы чисто формально, вооружение и техника частей и соединений на ее территории оказались в совладении Ашхабада и Москвы под реальным контролем последней. Но к концу 90-х "двоевластие" закончилось, и Туркмения наравне с большинством других республик бывшего СССР получила все, что осталось на ее территории при распаде страны.

Основу узбекской армии составила 108-я мотострелковая дивизия ВС СССР. Из нее получился почти весь Юго-Западный ВО этой армии: 177-й мотострелковый полк стал 3-й мотострелковой бригадой, 180-й мсп – 7-й мсбр, 181-й мсп – 21-й мсбр, 285-й танковый полк – 22-й мсбр, 1074-й артиллерийский полк – 23-й артиллерийской бригадой и т. д. Кроме того, от Советской армии республике достались 15-я бригада спецназа ГРУ и частично 105-я воздушно-десантная дивизия. Благодаря последней на вооружении узбекской армии оказалось около двухсот БМД-1 и БТР-Д, 54 120-мм САУ 2С9. Что касается 108-й мсд, то она была в основном оснащена устаревшим вооружением (танки Т-62, БМП-1 и т. п.).

Впрочем, в конце 80-х – начале 90-х годов в Узбекистан было выведено из-под ограничений ДОВСЕ значительное количество техники из Восточной Европы и европейской части СССР. В частности, из ГДР сюда была переброшена и сразу расформирована 79-я танковая дивизия. На ее вооружении имелось, в частности, 322 танка Т-80, 141 БМП-1 и 114 БМП-2, по 36 САУ 2С1, 2С3, 2С7, 18 РСЗО БМ-21. Всего же на территории Узбекистана оказалось (кроме упомянутой техники бывшего ТуркВО) примерно 2200 танков, 1200 БМП и БТР, 750 артсистем. Крайне сложно сказать, какая часть этой многочисленной техники осталась в строю, а какая сгнила под среднеазиатским солнцем. Впрочем, в основном в Узбекистане оказались танки Т-64, эксплуатация которых в данном регионе особого смысла не имела. Тем не менее часть этих машин состоит на вооружении до сих пор.

“ По техническому оснащению армии Туркмения вышла на второе место после Казахстана ”

Узбекским ВВС достался весь набор современных машин советской фронтовой авиации – бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и Су-27 общим количеством до полутора сотен единиц, а к ним до полусотни ударных вертолетов Ми-24.

Туркмения унаследовала от ТуркВО 58, 88 и 61-ю учебную мотострелковые дивизии. Они были оснащены лучше, чем части, подаренные Ташкенту, но, с другой стороны, сюда не выводилась техника из Европы. Кроме того, обе бывшие советские республики испытывали дефицит подготовленного личного состава, но в Туркмении проблема была острее, чем в Узбекистане.

На ВВС кадровый голод сказывался сильнее. Авиационная группировка, доставшаяся Туркмении, оказалась крупнее, чем у Узбекистана, – почти 400 боевых самолетов. Но из них современными были не более 70 (Су-25 и МиГ-29), остальные – устаревшие Су-17, МиГ-23, МиГ-25. Эксплуатировать эти машины было некому и незачем, все они очень быстро отправились на хранение.

Ни экспортом, ни импортом боевой техники республики в 90-е не занимались, по крайней мере официально. До сих пор ходят слухи, будто Узбекистан поставлял танки Т-64 в Анголу, но объективных подтверждений этому нет.

Ташкент начал экспортировать оружие в ХХI веке, правда, в очень ограниченных масштабах. Грузия получила от него вертолет Ми-24П, Китай приобрел три военно-транспортных самолета Ил-76, Индия – шесть заправщиков Ил-78 и три самолета ДРЛО А-50 на базе того же Ил-76. Эти самолеты производились в Ташкенте. Впрочем, в настоящее время завод прекратил существование, оборудование и специалисты перевезены в Ульяновск. В феврале 2017 года ВВС Узбекистана через частную американскую компанию выставили на продажу 5 Су-27, 1 Су-25 и 22 Су-17. О результатах торгов ничего неизвестно.

Весьма ограниченным оказался импорт вооружений Узбекистаном. В начале 2000-х в России были куплены 50 БТР-80, остальные приобретения пришлись на последние пять лет. Это 329 американских бронеавтомобилей класса MRAP четырех типов, 4 испанских транспортных самолета С-295W, по 8 французских многоцелевых вертолетов ЕС725 (AS332) и AS350В3, 5 китайских боевых БЛА "Вин Лун", 24 турецких бронеавтомобиля "Эдждер". Наземная ПВО, в которой оставалось только шесть дивизионов ЗРК С-125, получила не менее одного дивизиона китайской ЗРС HQ-9. Предполагается закупка в России 12 ударных вертолетов Ми-35М и, возможно, нескольких истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ.

Несравненно более широким стал в ХХI веке оружейный импорт Туркмении, чему способствовали значительные нефтегазовые доходы страны. От Украины она получила несколько боевых модулей для модернизации БМП-1 и БТР-80, по шесть орудий М-46, 2А36 и 2А65, два транспортных самолета Ан-74, как минимум по пять сторожевых катеров типов "Гриф" (советский проекта 1400) и "Калкан". Проходила информация о поставке оттуда же 85 танков (30 Т-64БМ, 55 Т-80БВ) и 10 БТР-4, но точных подтверждений этому нет. В Грузии, по различным данным, было куплено от 6 до 16 штурмовиков Су-25. В Белоруссии Туркмения приобрела 4 самоходных ПТРК "Каракал" и 10 РСЗО БМ-21, модернизированных по варианту "Белград" (возможно, по этому варианту было модернизировано еще 16 БМ-21, имевшихся в туркменской армии). 6 РСЗО RM-70 были куплены в Чехии, 10 бронеавтомобилей "Нимр" – в ОАЭ.

Несмотря на жесткий авторитарный характер туркменского режима (при обоих президентах), продавали ему оружие и страны Запада. Во Франции Ашхабад приобрел 28 ПЗРК "Мистраль", в Италии – по 4 вертолета А-109 и AW139, а также корабельное вооружение, включая ПКР "Марте-2", в США – сторожевой катер типа "Пойнт".

Крупнейшими поставщиками вооружений стали Россия, Китай и Турция. Последняя продала Ашхабаду около 150 бронеавтомобилей "Кобра" и "Кирпи", 6 малых ракетных катеров (с теми самыми итальянскими ПКР), а также 10 сторожевых катеров типа NТРВ, собранных в Туркмении. В Китае республика приобрела как минимум по одному дивизиону ЗРС HQ-9, KS-1A и ЗРК FM-90, до 50 ПЗРК QW-2, несколько боевых БЛА СН-3 и WJ-600, а также различное вооружение для них. В России были куплены 10 танков Т-90С, 6 БМП-3, 8 БТР-80А, 6 РСЗО "Смерч", два дивизиона модернизированного ЗРК С-125М, до 60 ПЗРК "Игла-С", несколько вертолетов Ми-17, ракетные катера проекта 12418 (с ПКР "Уран") и сторожевые проекта 12200 "Соболь" – по два экземпляра.

С точки зрения технического оснащения эти приобретения вывели туркменскую армию на второе место в Центральной Азии после ВС Казахстана. Однако очень сложно сказать, насколько современные ВВТ освоены личным составом. Кроме того, в последнее время из-за падения цен на нефть и газ и общих экономических проблем Ашхабад сократил закупки оружия.

В начале ХХI века между Узбекистаном и Туркменией чуть было не случился пограничный конфликт. Вопрос был улажен, но осадок остался. При этом регион, в котором находятся страны, от стабильности очень далек. Южный сосед обеих Афганистан – крупный экспортер наркотиков и исламского экстремизма. Армии государств сильно нуждаются в оружии, но испытывают финансовые трудности. Не изжиты и такие проблемы, как коррупция, низкие дисциплина и уровень боевой подготовки. Соответственно перспективы узбекской и туркменской армий да и самих этих стран крайне неоднозначны.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (791) за 23 июля 2019 года