«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"

Эксперт оценил попытку ВСУ "оставить совковость в прошлом" после парада в Киеве

В Киеве состоялся военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины. К торжественному маршу привлекли более 5 тысяч бойцов и командиров, около 100 летательных аппаратов и 400 единиц наземного вооружения и техники. С особенностями проведения украинского парада разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Идти не в ногу с Россией

Было заметно, что политическое и военное руководство Украины решило отказаться от всех процедур и ритуалов проведения парадов советского времени и не иметь решительно ничего общего с этим периодом своей собственной истории. В частности, во время парада не было объезда войск и приветствия каждого парадного батальона. Министр обороны Украины Андрей Таран сказал, что таким образом его ведомство «оставляет совковость в прошлом». Одним словом, от всего советского на Украине отказались, но свои процедуры и воинские ритуалы находятся в стадии разработки и временами выглядят более чем спорно.

Помимо отказа от «совковости» (тут надо отметить, что традиции проведения парадов в СССР мало изменились в сравнении с русской императорской армии), сделано было все, чтобы не было ничего похожего и на парады современной российской армии. Но от всего сразу отказаться так и не получилось.

К примеру, в ВСУ было много разговоров о том, чтобы как-то модернизировать украинский строевой шаг, отказаться от советского/российского (наследия императора Павла Первого) и перейти на западноевропейские стандарты. Но дальше дискуссий на этом этапе дело так и не пошло. Хотя, скорее всего, для ВСУ это вопрос времени. Дилемма, по всей видимости, в этом году выглядела так - или поспешными новациями угробить парад ВСУ в целом, или же оставить прежний строевой шаг.

Но чтобы быть хоть в чем-то оригинальными, организаторы парада перемешали составные части военного парада. Обычно вначале по главной площади (улице) страны проходит пешая колонна, затем механизированная, потом осуществляется пролет авиации.

В Киеве поступили по-другому - сначала промаршировала пешая колонна, затем пролетела авиация, и только потом - механизированная колонна, а в конце вновь пролетела авиация, теперь уже «партнеров» (стран НАТО). Эту часть парада завершили еще несколько украинских самолетов.

На парад с вещмешками и собаками

Но только этим новации ВСУ не ограничились. Перед парадом была проведена процедура награждения артистов и деятелей культуры и театрализованная постановка, посвященная истории Украины. Причем исключительно так, как эту историю понимают и трактуют сегодня в Киеве - то есть без периода истории, связанного с Российской империей и СССР.

Впрочем, от советского прошлого один фрагмент взяли - голод 1932-33 годов.

Пешая колонна вооруженных сил Украины (а равно и всех других силовых структур - до полиции и погранвойск включительно) на параде была представлена разномастно. Одни части и соединения были выведены на Крещатик в полевой форме одежды, другие - в парадной, многие - с вещмешками за спиной. Кто-то был с оружием, а кто-то без оружия. Последнее, наверное, объясняется тем, что с автоматами Калашникова личный состав на парад решили не выводить (опять-таки в плане борьбы с «совком»), а импортных образцов стрелкового вооружения хватило не всем.

Примечательно, что почти все силовые структуры Украины вывели на парад свои подразделения со служебными собаками - начиная от инженерных войск ВСУ и заканчивая погранвойсками. Не будет большим преувеличением сказать, что этот парад стал самым «собачьим» в современной истории Украины (да как бы и не в мире в целом).

На Крещатике были представлены и малочисленные подразделения вооруженных сил «стран-партнеров» - Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Словакии, Хорватии, Финляндии, Швеции, Чехии и США. Особенно удивили канадские военные - «разнокалиберные» военные (то есть подобранные не по росту), которые весело размахивали руками во время прохождения по главной улице украинской столицы.

Советская техника «антисоветской» армии

Воздушную часть парада диктор телеканала «112 Украина» назвал «грандиозным пролетом авиации». В небе над Крещатиком пролетели вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-14, самолеты Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ил-76, Су-27, Су-25. Все летательные аппараты были изготовлены еще в советские времена и представлены в воздушной части парада или единичными экземплярами, или малочисленными группами по две-три машины, максимум - по четыре.

Напомним: за последние 30 лет украинская авиация не получила ни одного нового боевого самолета. В самом конце воздушной части парада показались несколько вертолетов и самолетов зарубежных конструкций. Наиболее характерным примером состояния украинской авиации являлся пролет над Крещатиком военно-транспортного самолета Ан-70 (в наличии один летный экземпляр) и Ан-225 «Мрия» - построен в советские времена, второй такой машины уже не будет.

К видимым недостаткам воздушной части парада в столице Украины следует отнести увеличенные дистанции между группами самолетов. И без того крайне немногочисленная авиация сильно растянулась над Киевом. Видимо, мастерства организаторам все же не хватило, поскольку построение компактных формаций самолетов требует большого опыта в организации пролета самолетов.

Затем наступил черед механизированной колонны. И здесь было явно заметно желание украинских организаторов показать как можно меньше техники советского периода (которой-то в основном сегодня и вооружена украинская армия).

Во главе механизированной колонны проследовали двухосные польские бронетранспортеры «Oncilla». За ними шли украинские бронетранспортеры БТР-4Е и БТР-3ДА с боевыми модулями «Штурм». Затем на Крещатике их сменили бронеавтомобили «Козак-2М1». Боевые машины пехоты на параде были представлены в версии БМП-1ТС, что является украинской модернизацией советской гусеничной боевой машины пехоты, выпускавшейся в период с 1966 по 1983 годы.

Танки на параде были представлены машинами Т-84 «Оплот» и Т-64БМ «Булат». Последний является результатом модернизации танков советского периода Т-64А и Т-64Б. Их сменили на Крещатике броневики Варта «Новатор» с противотанковыми ракетными комплексами «Стугна-П».

Несмотря на все усилия организаторов парада демонстрировать только технику украинского производства, без старых образцов советского оружия никак не обошлось.

В частности, артиллерия была представлена пушками 2А36 «Гиацинт» и гаубицами 2А65 «Мста-Б». В качестве тягачей использовались украинские КрАЗы. На КрАЗах были и смонтированы реактивные системы залпового огня БМ-21, получившие название «Бастион».

По Крещатику прошли и новейшие украинские разработки - оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» и береговой ракетный комплекс Р-360МЦ «Нептун». Вооружение и военная техника войск ПВО были представлены зенитными ракетными комплексами «Бук-М1» и «Тор». Примечательно, что ракеты «Бука» были выкрашены в белый цвет. Это, вероятно, тоже явилось одним из способов уйти от «совковости».

Музыку не заказывали

В заключительной части механизированной колонны по Крещатику были провезены беспилотные летательные аппараты, включая турецкий БЛА «Байрактар», продемонстрированы системы РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, командно-штабные машины.

Для общего количества в механизированную колонну были добавлены бронированные ремонтно-эвакуационные машины, автоцистерны, санитарные автомобили, техника тыла, разного рода автомобили, включая белые Ford Transit и Renault Duster, квадроциклы и даже мотоциклы.

Затем вновь был осуществлен пролет авиации - на этот раз «стран-партнеров». Над Киевом проследовали вертолеты UH-60 Black Hawk, пролетел одинокий словацкий самолет ВТА C-27J Spartan, над Крещатиком - четверка польских F-16 Fighting Falcon. Завершили эту часть парада украинские МиГ-29 и самолеты королевских ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon. На этом парад в честь 30-летия независимости Украины завершился.

Отдельно следует сказать о саундтреке парада. От музыкального наследия Российской империи и Советского Союза, естественно, решили также отказаться. А вот своих военных маршей пока так и не появилось. Поэтому саундтрек парада в честь 30-летия независимости Украины получился откровенно безликий. Практически не было ни одной мелодии, которая могла бы хоть чем-нибудь запомниться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок