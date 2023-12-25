Минобороны РФ показало работу гаубицы 2А65 «Мста-Б» с антидроновым козырьком

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженный конфликт на Украине серьезно меняет многие парадигмы и устоявшиеся представления о способах и методах ведения боевых действий в современных широкомасштабных, да и локальных, военных конфликтах. Особое внимание действующие военные и эксперты обращают на роль беспилотников различной модификации и класса, наличие которых становится решающим как для ведения разведки, так и поражения живой силы, бронетехники, да вообще любых целей противника.

Особо подчеркивается своего рода КПД применения дронов-камикадзе, которые довольно легко выводят из строя несоразмерно более дорогие и сложные в производстве артустановки, бронетехнику и даже установки ПВО, которые вроде как предназначены для уничтожения воздушных целей, в том числе БПЛА. Не менее эффективно опытные операторы поражают всевозможные цели при помощи сбрасываемых с обычных коммерческих беспилотников боеприпасов.

Новые угрозы заставили буквально на ходу изобретать и защиту от них. Доподлинно неизвестно, кто первыми, российские или украинские военнослужащие, начали самостоятельно устанавливать на бронетехнику антидроновые защитные козырьки. Однако уже через несколько месяцев после начала спецоперации все больше бронемашин и САУ как у ВСУ, так у ВС РФ стали обзаводиться подобными защитными сооружениями, которые окрестили «мангалами». Хотя идея не нова, впервые защитные козырьки появились на танках армии РФ в 2021 году. Тогда военные эксперты посмеивались над этим изобретением.

В сети есть множество фото и видео, на которых, например, украинская БМП буквально посажена в клетку из самодельной антидроновой защиты, наваренной со всех сторон, кроме днища. Выглядит этот «мангал» довольно неуклюже и даже смешно, но некоторая логика в круговой защите есть, ведь барражирующие боеприпасы способны атаковать бронетехнику практически под любым углом.

Эффективность этой защиты в конечном итоге была признана и Министерством обороны России. Новые методики российского военного ведомства по защите танков и БТР от дронов были продемонстрированы на форуме «Армия-2023». Уже серийные решения были усовершенствованы российскими военными инженерами. В официально опубликованных методиках Минобороны по защите техники от беспилотников предлагается оборудовать БТР и танки модулями дополнительной защиты крыши башни и защитными сетками, а также оснащение бронетехники средствами радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации, электронных систем FPV-дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Бронетранспортер на базе БМП-1 с защитным экраном от атак сверху на форуме «Армия-2023»

Заводское производство антидроновой защиты привнесло в конструкцию серьезные дополнения по сравнению с кустарными конструкциями. В частности, показанные на форуме образцы защиты танков дают возможность быстрого демонтажа козырька, который не приваривается к броне, а крепится болтами. Наличие откидывающихся створок над люками наводчика и командира, снабженных металлической сеткой для снижения их массы, упрощают их подъем и опускание. В некоторых модификациях предусмотрена противокумулятивная сетка, которая защищает машину от прилета FPV-дронов с бортов.

Источник изображения: topwar.ru

Не отстает от механизированных формирований ВС РФ и пехота. Блиндажи, окопы, огневые точки и другие места расположения солдаты прикрывают металлическими и пластиковыми сетками, которые помимо защиты от БПЛА и ВОГ выполняют еще и роль маскировки. В тылу уральские умельцы вообще наладили выпуск антидроновых одеял. Такой вид экипировки применяется в зоне спецоперации для защиты бойцов от тепловизоров и дронов, а также маскировки блиндажей и позиций снайпера.

Накрывшись этим «плащом-невидимкой» в ночное время боец становится неразличимым для тепловизоров противника. Производство одеял волонтеры поставили на поток в одном из швейных предприятий Екатеринбурга, бойцам на фронт в зону СВО они поставляются бесплатно.

В интернете есть предложение от частной российской компании на продажу защитного ограждения для прикрытия объектов от дронов-камикадзе с эффектом радиоэкранирования и маскировки от обнаружения с помощью тепловизора. Устройство представляет собой растянутую вокруг защищаемого объекта сеть, поднимаемую на заданную высоту с помощью мощных телескопических мачт. Защитное сооружение может быть возведено как с применением веревочных, так и металлических сетей. В описании отмечено, что защитная сеть уже хорошо зарекомендовала себя при проведении специальной военной операции.

Источник изображения: topwar.ru

А вот буксируемые орудия, в отличие от САУ, до недавнего времени дополнительной стационарной защиты от атак беспилотников не имели. И это при том, что в случае обнаружения орудия аэроразведкой врага на смену позиции требуется значительное время, что повышает риски быть атакованными, в том числе дронами как типа камикадзе, так и оборудованными сбрасываемыми боеприпасами.

Однако прогресс, помноженный на смекалку, в условиях боевых действий не стоит на месте. Буквально вчера Минобороны РФ показало работу 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» с антидроновым козырьком из состава 1065-го гвардейского артиллерийского полка ВДВ, который громит врага в районе Артемовска.

Источник изображения: topwar.ru

В штатном исполнении орудие такой защиты не имеет. Помимо дополнительного металлического щита в верхней части, прикрывающего расчет гаубицы от лобовой воздушной атаки, орудие прикрыто мягкой сеткой. Ранее буксируемые орудия ВС РФ с такой дополнительной защитой от атак БПЛА противника замечены не были.