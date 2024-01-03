Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений

МО: ВС РФ в 2023 году сформировали две армии, корпус и 50 соединений и частей

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года.

"В 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков", — говорится в публикации.

Первого декабря президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил на уровне 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Тем же указом он поручил правительству выделить на это соответствующие средства. На расширенной коллегии Минобороны, состоявшейся 19 декабря, Сергей Шойгу сообщил, что ведомство приступило к выполнению этой задачи.

В августе 2022-го штатная численность Вооруженных сил была определена в 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.