Российские ВКС впервые массово применили для ударов по объектам Украины гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

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Российские ВКС впервые массово применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", на данный момент насчитано уже одиннадцать пусков и это не предел, в воздухе находятся еще несколько МиГ-31К. Об этом сообщают российские ресурсы.

Начавшаяся сегодня утром комбинированная ракетная атака на Украину продолжилась пуском гиперзвуковых ракет "Кинжал". Вслед за стратегическими ракетоносцами Ту-95МС, атаковавшими со стороны Сумской и Херсонской областей, в воздух поднялись носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребители МиГ-31К. На данный момент сообщается о пуске не менее одиннадцати "Кинжалов" по целям в Киеве и Харькове. Украинская ПВО работает практически по всей Украине.

Пуски "Кинжалов" - каждые несколько минут. Столь массированное применение этого вида вооружения отмечается впервые

- пишет ТГ-канал "Два майора".

По имеющейся информации, под ударами российских ракет находятся Кропивницкий (Кировоград), Львов, Винниц, Киев, Харьков, Тернополь и Ровно. В украинской столице проблемы с электроэнергией и водой, в нескольких районах бушуют пожары после попадания ракет. Кличко заявляет, что украинская ПВО якобы сбила все российские ракеты, а пожары - это последствия падения "обломков". Мэр Харькова Терехов подтвердил несколько прилетов в центр города, но подробности приводить отказался.

Между тем, украинские паблики пишут о многочисленных падениях зенитных ракет на жилые дома в Киеве и Харькове, украинская ПВО снова "отличилась". В свою очередь, украинский Генштаб уже начинает отчитываться о якобы "отражении" ракетной атаки.