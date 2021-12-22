Шойгу: В Восточной Европе размещены подразделения США численностью около 8 тысяч военных

США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе уже размещены подразделения американской армии численностью около восьми тысяч военнослужащих. Об этом на расширенной коллегии Минобороны России с участием президента России Владимира Путина заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Характерная деталь: напряженность наблюдается даже в тех европейских регионах, где присутствие Соединенных Штатов обозначено не армейским представительством, а всего-то работой частных военных компаний. На коллегии Шойгу рассказал, что, к примеру, в Донецкой области Украины достоверно установлено присутствие более 120 таких сотрудников.

В населенных пунктах Авдеевка и Приазовское они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку к активным боевым действиям украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок.

По данным наших военных, американцы также готовят на востоке Украины провокацию с использованием оружия массового уничтожения. Шойгу сообщил, что с этой целью в города Авдеевка и Красный Лиман были доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

С учетом того, что во всех неприятностях на Западе неизменно видят "руку Кремля", понятно, кого в Вашингтоне и Брюсселе заранее определили виновником еще не случившейся трагедии. В Москве о подобных сценариях хорошо осведомлены, поэтому серьезно занимаются обеспечением безопасности государства. И в первую очередь наращивают боеспособность Вооруженных сил.

Можно сказать, что на силовое давление Запада наша страна отвечает силовым приемом. Имея в виду, как много новейшего и модернизированного оружия и боевой техники было получено Вооруженными силами в нынешнем году. И сколько такого арсенала планируется поставить в армию и на флот в следующем году.

В 2022 году в Военно-морской флот России начнут поступать серийно производимые новейшие морские гиперзвуковые ракеты "Циркон"

На коллегии Шойгу доложил, что в 2022 году Военно-морской флот России начнет получать новейшие морские гиперзвуковые ракеты "Циркон". По словам министра, уже завершаются государственные испытания этого оружия и со следующего года начнутся его серийные поставки. Шойгу напомнил, что ВМФ в этом году получил очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Кроме того, в состав ВМФ вошли три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса.

В Военно-морском флоте России сформировали четыре новые воинские части, в том числе артиллерийский и морской инженерный полки. На учениях наш ВМФ впервые в новейшей российской истории провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана. Также, по словам Шойгу, на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция "Умка", которая не имеет аналогов в мире. В условиях аномальных холодов все образцы российских вооружений подтвердили свои технические характеристики.

В Сухопутных войсках - тоже штатное пополнение в виде четырех дополнительных соединений. "Развернуты две новые дивизии - мотострелковая и танковая, а также ракетная и зенитная ракетная бригады", - отметил Шойгу.

В будущем году на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения встанет 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами "Яр", "Авангард" и "Сармат". По оценке министра, эта задача является приоритетной в 2022-м. Также в приоритетах военного ведомства - поставить в авиационные стратегические ядерные силы два стратегических ракетоносца Ту-160М. Воздушно-космические силы должны получить пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

И еще про ВКС. Шойгу напомнил, что в России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Также минобороны передали четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-95МС. В целом Воздушно-космические силы получили более 150 образцов новой и модернизированной авиационной техники. А войска ПВО-ПРО - свыше 30 таких образцов, включая зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь".

За то же время в Сухопутные войска поставлено более 2400 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

Юрий Гаврилов, Александр Степанов