Президент: Украине поставили 450 танков, а мы произведём и отремонтируем 1600 и даже больше

Президент России начал 2024 год с посещения наших раненых бойцов в клиническом госпитале им.Вишневского. И, по понятным причинам, львиная доля заявлений, сделанных главой государства, касалась проведения специальной военной операции.
Среди прочего Владимир Путин коснулся вопроса отношения к украинскому народу. Президент в очередной раз подчеркнул, что Россия не воспринимает украинцев как врагов. Основной противник – те, кто за счёт Украины хочет ослабить, раздробить Россию. Владимир Путин отметил, что у киевского режима в кабинетах давно висят карты, на которых Россия «поделена на 5 или даже больше частей».
Президент:
Глава государства отметил, что эти планы идут с Запада, где их вынашивают давно.
Коснулся Владимир Путин и украинских атак на Белгород и Донецк. Напомним, что в Белгороде в результате террористического удара по центру города одних раненых – больше сотни, более 20 человек погибли. Донецк подвергся обстрелу из РСЗО в новогоднюю ночь. Погиб журналист.
Президент Путин отметил, что украинский режим бьёт по площадям – туда, где нет никаких военных объектов. Российская же армия атакует конкретные военные цели.
Зашёл разговор и о соотношении объёмов западных поставок военной техники и боеприпасов Украине и производства этой военной продукции в России.
Владимир Путин: