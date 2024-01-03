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Военное обозрение

Президент: Украине поставили 450 танков, а мы произведём и отремонтируем 1600 и даже больше

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ВС России в зоне СВО
ВС России в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Президент России начал 2024 год с посещения наших раненых бойцов в клиническом госпитале им.Вишневского. И, по понятным причинам, львиная доля заявлений, сделанных главой государства, касалась проведения специальной военной операции.

Среди прочего Владимир Путин коснулся вопроса отношения к украинскому народу. Президент в очередной раз подчеркнул, что Россия не воспринимает украинцев как врагов. Основной противник – те, кто за счёт Украины хочет ослабить, раздробить Россию. Владимир Путин отметил, что у киевского режима в кабинетах давно висят карты, на которых Россия «поделена на 5 или даже больше частей».

Президент:

Видите ли, Россия в сегодняшних границах им угрожает, а когда раздробится, то будет иначе.

Глава государства отметил, что эти планы идут с Запада, где их вынашивают давно.

Коснулся Владимир Путин и украинских атак на Белгород и Донецк. Напомним, что в Белгороде в результате террористического удара по центру города одних раненых – больше сотни, более 20 человек погибли. Донецк подвергся обстрелу из РСЗО в новогоднюю ночь. Погиб журналист.

Президент Путин отметил, что украинский режим бьёт по площадям – туда, где нет никаких военных объектов. Российская же армия атакует конкретные военные цели.


Зашёл разговор и о соотношении объёмов западных поставок военной техники и боеприпасов Украине и производства этой военной продукции в России.

Владимир Путин:

Мы будем наращивать производство боеприпасов и техники кратно. Кратно! Вот им поставили 400 там с чем-то, 450... А мы за год произведём и капитально отремонтируем 1600. И это не государственная тайна. Даже побольше будет там. И так практически по каждой позиции.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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