Президент: Украине поставили 450 танков, а мы произведём и отремонтируем 1600 и даже больше

Президент России начал 2024 год с посещения наших раненых бойцов в клиническом госпитале им.Вишневского. И, по понятным причинам, львиная доля заявлений, сделанных главой государства, касалась проведения специальной военной операции.

Среди прочего Владимир Путин коснулся вопроса отношения к украинскому народу. Президент в очередной раз подчеркнул, что Россия не воспринимает украинцев как врагов. Основной противник – те, кто за счёт Украины хочет ослабить, раздробить Россию. Владимир Путин отметил, что у киевского режима в кабинетах давно висят карты, на которых Россия «поделена на 5 или даже больше частей».

Президент:

Видите ли, Россия в сегодняшних границах им угрожает, а когда раздробится, то будет иначе.

Глава государства отметил, что эти планы идут с Запада, где их вынашивают давно.

Коснулся Владимир Путин и украинских атак на Белгород и Донецк. Напомним, что в Белгороде в результате террористического удара по центру города одних раненых – больше сотни, более 20 человек погибли. Донецк подвергся обстрелу из РСЗО в новогоднюю ночь. Погиб журналист.

Президент Путин отметил, что украинский режим бьёт по площадям – туда, где нет никаких военных объектов. Российская же армия атакует конкретные военные цели.

Зашёл разговор и о соотношении объёмов западных поставок военной техники и боеприпасов Украине и производства этой военной продукции в России.

Владимир Путин:

Мы будем наращивать производство боеприпасов и техники кратно. Кратно! Вот им поставили 400 там с чем-то, 450... А мы за год произведём и капитально отремонтируем 1600. И это не государственная тайна. Даже побольше будет там. И так практически по каждой позиции.