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ТАСС

Главы МИД Индии и РФ обсудили на переговорах ситуации на Украине и в секторе Газа

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

По словам Субраманьяма Джайшанкара, отношения Индии и России остаются надежными и стабильными

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и в секторе Газа. Об этом индийский министр заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы обсудили глобальную стратегическую ситуацию, говорили об Украине, Газе, Индо-Тихоокеанском регионе, АСЕАН, Афганистане", - сказал он.

"Отношения Индии и России остаются надежными и стабильными. Они базируются на стратегической близости, на геополитическом интересе, а также на том, что они взаимовыгодные", - оценил Джайшанкар.

По его словам, важной темой переговоров было обсуждение сотрудничества в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), председательство в котором Россия принимает в будущем году.

"Диалог был очень хорошим. Мы с министром Лавровым в этом году встречались регулярно. Это естественное взаимодействие между двумя странами, у которых такая длинная история близкого сотрудничества", - резюмировал глава МИД Индии. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бразилия
Индия
Китай
Россия
Украина
ЮАР
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БРИКС
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