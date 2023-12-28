Главы МИД Индии и РФ обсудили на переговорах ситуации на Украине и в секторе Газа

По словам Субраманьяма Джайшанкара, отношения Индии и России остаются надежными и стабильными

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и в секторе Газа. Об этом индийский министр заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы обсудили глобальную стратегическую ситуацию, говорили об Украине, Газе, Индо-Тихоокеанском регионе, АСЕАН, Афганистане", - сказал он.

"Отношения Индии и России остаются надежными и стабильными. Они базируются на стратегической близости, на геополитическом интересе, а также на том, что они взаимовыгодные", - оценил Джайшанкар.

По его словам, важной темой переговоров было обсуждение сотрудничества в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), председательство в котором Россия принимает в будущем году.

"Диалог был очень хорошим. Мы с министром Лавровым в этом году встречались регулярно. Это естественное взаимодействие между двумя странами, у которых такая длинная история близкого сотрудничества", - резюмировал глава МИД Индии.