Запад встал на скользкую дорожку. Его конец близок

Чей мир? Какой мировой порядок? Прошло время, когда Запад был главным

Претензии США и Запада на однополярный мир нелегитимны, пишет автор статьи SCMP. Ему на смену должен прийти многополярный мир во главе с БРИКС и другими крупнейшими незападными членами мирового сообщества. Читатели газеты делятся своими мнениями на этот счет.

НАТО когда-то взяла на себя роль верховного арбитра относительно "порядка, основанного на правилах". Но в сегодняшнем многополярном мире у БРИКС и других стран Глобального Юга могут быть другие идеи: что, если они захотят иметь собственную доктрину Монро?

Каждый день нам говорят, что мы должны защищать порядок, "основанный на правилах". Но чей это порядок? Какие такие правила? Почему мы должны защищать ту систему, в формировании которой мы не имеем права голоса?

Первым теоретиком так называемого "неолиберального порядка" был австрийский философ Фридрих Хайек (1899–1992). На практике же неолиберализм был реализован в 1980-х годах, когда президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер уничтожили кейнсианскую роль государства в управлении экономикой в пользу модели свободного рынка.

Но более глубоким мыслителем в области конституционного права, политики и международного порядка был немецкий юрист Карл Шмитт (1888-1985). Сегодня влияние Шмитта на консервативные политические круги почти во всех крупных державах, похоже, растет.

Я узнал о его идеях только тогда, когда журнал Noema написал редакционную статью о его книге Nomos of the Earth ("Мировые правила"), вышедшей в 1950 году. Теория Шмитта вызывает споры, потому что он, по сути, в 1920-х годах создал правовую основу нацизма, из-за чего десятилетиями подвергался остракизму в академических кругах.

Жесткий мыслитель-реалист, исследовавший правовые основы европейской политической теории, Шмитт утверждал, что никакой порядок не может функционировать без суверенной власти.

Шмитта считают сторонником авторитаризма, потому что он считал, что суверенная власть в конечном счете принадлежит исполнительной (а не законодательной или судебной) ветви власти — потому что суверен (то есть президент) в исключительных ситуациях один решает, когда действие закона должно быть приостановлено или применены чрезвычайные полномочия для восстановления порядка.

Исполнительные решения обуславливаются либо законом, либо моральными императивами лидера.

Сегодня мир спорит о том, несет ли бывший президент США Дональд Трамп моральную или юридическую ответственность за беспорядки 6 января 2021 года, в то время как НАТО "по моральным соображениям" поддерживает Украину, не являющуюся членом альянса, в конфликте против России.

Но, если конфликт перерастет в глобальное ядерное уничтожение, как мы сможем совместить индивидуальные права человека с коллективными правами всех других членов общества в вопросах выживания?

Шмитт проанализировал европейские конституционные законы и международный порядок, разделив их на три этапа: до 1500 года, 1648-1919 годы и после. До открытия Америки европейские державы воевали друг с другом по религиозным причинам, и споры о праве разрешались папой.

Действительно, именно папские буллы 1455 и 1493 годов разрешили португальцам и испанцам завоевывать чужие земли, а также захватывать и порабощать сарацин и нехристиан в Америке, Африке и Азии.

Религиозное обоснование этих захватов включало в себя кодекс господства, согласно которому христиане могут править нехристианами и владеть их собственностью, а также кодекс открытия, в соответствии с которым земли, принадлежащие неверующим, рассматриваются как terra nullius (пустая земля), что означало отсутствие у нехристианского коренного населения каких-либо прав.

Но когда голландцы и англичане начали войну с португальцами и испанцами из-за заморских территорий, то каким тогда было юридическое обоснование этих войн? Голландский юрист Гроций (1583–1645) представил уже неклерикальное обоснование, заключавшееся в том, что одного открытия недостаточно, и что, поскольку в морях царила свобода, оккупация чужих территорий суверенным государством подтверждалась правом, приобретенным в результате войны.

Шмитт утверждал, что jus publicum Europaeum (европейское публичное право) возникло после Вестфальского договора 1648 года, чтобы позволить суверенным странам иметь право начинать войну на основе их собственного суждения о справедливости и необходимости.

Такое положение изменилось после окончания Первой мировой войны, когда Версальский договор 1919 года рассматривал проигравшую сторону как преступников, а их права были аннулированы или конфискованы.

В то время как европейцы были заняты борьбой друг с другом, Соединенные Штаты приобрели мировую власть и навязали миру свою доктрину Монро 1823 года, утвердив свою собственную сферу влияния с правом вмешательства в государства Центральной и Южной Америки.

Эта сфера влияния охватывает эксклюзивные права Америки на культурную, экономическую, военную, политическую, а сегодня технологическую исключительность в том числе и за пределами законных суверенных границ страны.

Шмитт предвидел, что там, где война ведется на основе "добра против зла", в которой все права другой стороны "отменяются" (подобно тому, как замораживаются или конфискуются валютные активы Афганистана и России), ситуация будет нестабильной и может характеризоваться как "неустойчивое равновесие".

Нестабильная архитектура европейской безопасности была вроде бы скорректирована США в ходе двух мировых войн благодаря их подавляющей военной, экономической и промышленной мощи. Но кто определяет правила международного порядка в сегодняшнем многополярном мире? Если обе стороны обвиняют друг друга в том, что они представляют силы зла и не являются легитимными, то что может разрешить этот спор, кроме оружия?

И вот получается так, что военный альянс НАТО, в состав которого входят страны с населением менее миллиарда человек и где создается около 47% мирового ВВП, берет на себя роль верховного арбитра в вопросах "порядка, основанного на правилах".

Но проблема в том, что на страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) плюс Индонезия приходится 3,5 миллиарда и четверть мирового ВВП в рыночном выражении. Однако по ВВП на основе паритета покупательной способности (ППС, по экспертным оценкам, в БРИКС он составляет 31% от мирового. – Прим. ИноСМИ.) БРИКС почти равна НАТО, поэтому она может иметь свои взгляды на международный порядок. Что будет, если крупные незападные страны захотят иметь собственную версию доктрины Монро?

Моральный принцип, согласно которому мы все должны мирно жить на одной планете, должен преобладать над борьбой суверенных наций за мощь и влияние, особенно когда это означает, что человечество может сгореть в огне либо из-за опаснейших изменений климата, либо из-за ядерной войны.

Ради номоса (или порядка) на планете мы все должны разумно сотрудничать друг с другом. Если мы действительно верим в демократию, то разве не могут все восемь миллиардов человек в мире голосовать за мировой порядок, основанный на правилах, или мы по-прежнему оставляем это на усмотрение "Большой семерки"? Ни один порядок не может быть стабильным без истинной легитимности демократических принципов. Как добиться такого порядка, должно оставаться по-настоящему открытым вопросом.

Автор: Эндрю Шэн — бывший руководящий работник центральных банков и финансовых регуляторов, в настоящее время главный научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета. Много пишет об азиатских взглядах на глобальные проблемы, ведет колонки в журналах Project Syndicate, Asia News Network и Caijing/Caixin. Его последняя книга — "Теневой банкинг в Китае".

Комментарии читателей

Ven Z

Чей это мир? Чей это мировой порядок? Прошло время, когда Запад мог командовать миром. Раз за разом Запад предупреждают, что прошло то время, когда он командовал всеми делами на Земле.

Тем не менее поглощенный своими химерами и идиосинкразиями (идиосинкразия в психологии — психологическая несовместимость, непереносимость некоторыми людьми друг друга, болезненная реакция на раздражитель не физического, а эмоционального характера. — Прим. ИноСМИ.) Запад остается претенциозными, все еще веря, что отвечает за все.. Жалкое зрелище.

Donna M.

Западный порядок, основанный на правилах, устарел и не отражает тектонических сдвигов в экономической мощи, произошедших за последние 70 с лишним лет. Поскольку сам Запад избирательно подходит к выбору правил, которым он хочет следовать, идея набора правил, которым, как считают западники, должен подчиняться весь мир, воспринимается как навязывание двойных стандартов, которые в первую очередь служат интересам самого Запада.

Shun Wah L.

С подъемом Китая мировой порядок изменится. США потеряли доверие как гегемон, как моральный лидер и как хорошо управляемая страна. США, конечно, не могут сдержать Китай.

Roy N.

"Порядок, основанный на правилах", сводится к западному гегемонизму. Весь ход истории призывает нас к взаимной выгоде, взаимному уважению, территориальному суверенитету и мирному сосуществованию, а не к милитаризму НАТО и Пентагона, или тайным операциям ЦРУ или МИ-6. "Большая семерка" — это устаревший империалистический клуб. Кто хочет следовать за гангстерами и хулиганами? Времена меняются, и Запад должен принять перемены, верно? Но нет, Запад просто хочет создать правила, соответствующие его порядку (т.е. беспорядок, т. е. насилие с применением огнестрельного оружия, религиозный экстремизм, правило джунглей, бездомность, попадание в ловушку долгов перед медициной, судебный произвол и так далее, и так далее). Вашингтон печется только о деньгах и власти, его политика не имеет ничего общего с благосостоянием людей, здоровьем, социальным благополучием или свободой от страха и угнетения. Америка — страна печали, в которой отсутствуют основы морали и этики, отсутствует лидерство...

Sebastian M.

Международная система, основанная на правилах, которая у нас есть сейчас, была создана после двух разрушительных мировых войн, унесших 100 миллионов жизней, и мы никогда не должны забывать эту историю. Решающим моментом является не то, кто создал систему, а то, что является ей альтернативой. Если не считать общего недовольства некоторых стран БРИКС и грубой идеи "я хочу делать все, что захочу делать у себя дома", я мало что слышал о том, каким должен быть этот новый мировой порядок. Не будем повторять ошибок прошлого. Даже если страны (повторно) займут свое место в качестве мировых держав, это не означает, что мы должны вернуться к способу управления миром, существовавшему в XIX или начале XX века. В следующий раз такая попытка, скорее всего, не закончится 100 миллионами...

Raymond L.

Конфликт на Украине очень ясно показал, что обычная оценка ВВП вводит в заблуждение. Россия показала, что значение имеют не дутые показатели "финансового сектора" или "сферы услуг" западной экономики, а зерно, товары, энергия, настоящие промышленные товары, настоящие результаты труда.

Никто не пытается активно применять этот новый расчет реального ВНП. Но я бы сказал, исходя из реальной стоимости товаров, зерна, энергии и реальной продукции, производимой в том числе и Китаем, экономика БРИКС уже значительно больше, чем экономика Запада. Это объясняет, почему западные державы стали похожи на безголовых цыплят, пытающихся вербовать мир для создания "клик", чтобы дать отпор России и Китаю. Потому что многие уже могут видеть надпись на стене: Запад находится на скользкой дорожке заката и упадка.

Mark P.

Каждый Золотой Век в истории длится примерно два поколения или плюс-минус 60 лет. Соединенные Штаты потеряли свой золотой век, их лидеры уже не так умны, как раньше, а их рабочие не так квалифицированы. Будущее Америки определено: это упадок.

Fook Cow C.

Запад хочет сохранить то, что в его интересах, им нужно показать единство в очень раздробленном собственном мире, где каждый сам за себя. Их выживание не гарантировано. Нам нужно осознать, что наша система и интересы вряд ли будут процветать при таком колониальном мышлении. Нам нужно подлинное решение для улучшения нашей экономики и благосостояния людей. Китай представляет собой беспроигрышное предложение без политического принуждения и обеспечивает развитие без военных ограничений, как настаивает известная страна — США. Их помощь в основном заключается в том, чтобы продать оружие и заставить другие страны противостоять Китаю за их продолжающееся господство. Благополучие другой страны не является их проблемой. Достаточно посмотреть на страны, воюющие друг с другом, в том числе на Украину, воюющую с Россией, которой оказывается вся возможная помощь только ради одного — расширения НАТО.