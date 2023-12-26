"Россия не боится НАТО". США окажутся перед выбором в случае победы России (Hürriyet, Турция)

Hürriyet: победа России поставит США перед выбором между РФ и КНР

Цена победы России на Украине может быть гораздо выше, чем кажется, пишет Hürriyet, ссылаясь на данные Института изучения войны. РФ не только увеличит свою военную мощь, но и заставит США выбирать, кого они боятся больше — Москву или Пекин.

Военный конфликт на Украине, продолжающийся уже почти два года, унес сотни тысяч человеческих жизней. В то время как Украина одним за другим сталкивается с ударами со стороны Запада, оказываясь в трудном положении, победа Путина поставит США перед чрезвычайно трудным выбором.

Остановка помощи Украине в Вашингтоне и Брюсселе на фоне провалившегося контрнаступления Киева сделала ситуацию на Украине еще более безвыходной.

По крайней мере для Киева. Что касается России, в Кремле настроение, кажется, лучше. Во всяком случае таков официальный посыл.

После сопротивления контрнаступлению, тогда как в начале военного конфликта Россия стремилась к "быстрой победе", Владимир Путин завершает 2023-й год победой, которую можно назвать меньшим из зол.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что нынешней зимой нужно готовиться к плохим новостям.

А это вызывает следующий вопрос: что, если Путин победит?

По данным Института изучения войны (ISW), цена победы России на Украине может быть гораздо выше, чем кажется.

Военная мощь России будет гораздо больше

ISW утверждает, что по итогам украинского конфликта победоносная российская армия обретет боевой опыт и будет намного больше, чем до 2022 года.

Победа России потенциально позволит ее силам расположиться гораздо ближе к границам Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Крым даст Кремлю господствующее положение в Черном море, и эта новая ситуация потребует от США значительных инвестиций в свои силы в Европе.

США, возможно, придется выбирать между Китаем и Россией

США придется перебросить в регион значительную часть своих сухопутных сил и большое количество авиации.

Это может заставить Белый дом выбирать между сохранением достаточных сил в Азии для защиты Тайваня от возможного нападения со стороны Китая или сдерживанием агрессии России в отношении НАТО.

В странах Балтии власти уже призывают людей быть готовыми к следующей войне.

Глава военного ведомства Эстонии Мартин Херем (Martin Herem) в интервью местному телеканалу на прошлой неделе заявил: "Россия не боится НАТО", – и допустил, что российская армия может быть готова атаковать НАТО в течение года после конфликта на Украине.

На днях лидеры ЕС договорились о начале переговоров с Украиной о членстве в союзе, а через несколько часов после этого шага Венгрия заблокировала помощь Евросоюза Киеву в размере 50 миллиардов евро.

Это стало вторым ударом для Украины со стороны Запада. Помощь США, которые больше всего поддерживали Украину в военном конфликте, также пала жертвой конфликта между демократами и республиканцами.

Законопроект о неотложных расходах для предоставления Украине и Израилю помощи в сфере безопасности на сумму 110 миллиардов долларов был заблокирован членами Сената США от Республиканской партии.

Автор: Илькер Кочаш (İlker Koçaş)