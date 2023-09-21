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Блинкен назвал главную угрозу для миропорядка. Но с ним не согласились

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Энтони Блинкен заявил, что альянс России и Китая – это угроза международному порядку, но это определение больше подходит США, сообщает Al Hadath. Именно они развязали конфликт, конец которому положит Россия, отмечает автор, а многополярность освободит мир от власти Вашингтона.

Рами ан-Шаер

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

"То, что мы переживаем сейчас, – это не просто испытание порядка, сложившегося после окончания холодной войны. Это его конец", – заявил американский политик.

Десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями "крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека" уступили, по его словам, место "активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами".

Блинкен охарактеризовал действия России на Украине как "наиболее острую, непосредственную угрозу международному порядку", а альянс России и Китая назвал "самой главной угрозой существующему миропорядку". Пекин и Москва вместе работают над тем, чтобы мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов.

Однако Блинкен забыл, что Соединенные Штаты в период холодной войны с СССР провели 64 операции по смене неугодных режимов. Он, вероятно, не помнит, как развивались события с 1990 года по сегодняшний день, которые и привели к так называемому концу мирового порядка. Блинкен также забыл упомянуть, что однополярный мир во главе с Соединенными Штатами/Западом заменяется многополярным.

Давайте вместе вспомним, заодно и напомним Блинкену, что привело к текущей ситуации. Сменявшие друг друга администрации США приложили руку к тому, что сегодня происходит. Именно они вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине.

В 1997 году вышла в свет знаменитая книга Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска". Для тех, кто не помнит, Бжезинский был архитектором "джихада против атеизма" в Афганистане и советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера (1977-1981 годы). В своей книге он пишет, что Украина – географическая ось Евразии, и поэтому американские военные должны быть размещены на Украине, в Румынии, Болгарии, Турции и Грузии.

14 июня 1783 года был основан город Севастополь, вскоре ставший базой российского Черноморского военного флота. И главная задача – осадить эту базу и, таким образом, лишить Россию доступа к Чёрному морю. Российское руководство было в курсе этого плана. Особенно отчетливо он начал прослеживаться в середине 90-х – начале 2000-х годов после того, как Запад нарушил своё обещание не расширять НАТО "ни на дюйм к востоку", данное в 1991 году. В 1999 году в НАТО вступили Чехия, Венгрия и Польша. Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения официально стали членами НАТО в 2004 году. В том же году США профинансировали "Оранжевую революцию", в результате которой к власти на Украине пришел прозападный президент Виктор Ющенко. Он пытался добиться вступления Украины в НАТО, что Россия, в свою очередь, считала и продолжает считать красной линией.

Президент России Владимир Путин в своей речи, произнесенной на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, раскритиковал однополярную модель мира и почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах.

"И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть: никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений", – отметил российский лидер.

Виктора Ющенко вскоре сменил Янукович. Новый президент отказался от вступления страны в НАТО и заявил, что Украина должна оставаться нейтральной. Запад узнал об этом на саммите НАТО в Бухаресте. Янукович также подписал закон о ратификации соглашения с Россией по продлению базирования Черноморского флота России в Крыму. Тогда Киев столкнулся с огромным давлением со стороны Запада. Евросоюз стремился начать интеграцию Украины в НАТО. Международный валютный фонд (МВФ) и западные финансовые институты усилили давление на украинскую экономику, страдавшую от последствий экономического кризиса, и "наказали" Януковича за балансирование между Востоком и Западом. Когда в начале 2014 года Янукович попытался отложить подписание экономического соглашения с Евросоюзом, Соединенные Штаты воспользовались этой возможностью и спровоцировали государственный переворот на Украине. Страна раскололась на две части: запад и восток. Одни назвали этот переворот революцией, подчинялись приказам американского посольства в Киеве и приветствовали челночные визиты заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, советника по национальной безопасности и тогдашнего вице-президента Джо Байдена, нынешнего советника по национальной безопасности Джейка Салливана, конгрессменов Джона Маккейна и Линдси Грэма, а другие не признали этот антиконституционный переворот и поддерживали законного президента Виктора Януковича. Я уверен, что Блинкен понимает, что та же банда, совершившая переворот в 2014 году, является нынешним политическим руководством, которое управляет сегодняшним конфликтом на Украине.

Затем, в 2014 году, Крым вместе с Севастополем вошел в состав России после проведения легитимного референдума, на котором большинство крымчан выразили желание снова оказаться в объятиях родной России. После воссоединения Крыма с Россией Черноморский флот обрел второе дыхание. Москва ещё раз предупредила Запад и НАТО о последствиях продолжения этой безрассудной и опасной авантюры.

В то же время Донецкая и Луганская Народные Республики провозгласили независимость. Часть вооруженных сил Украины также не поддержали этот переворот. Именно тогда произошел раскол и полились реки крови. Новый режим начал так называемую "борьбу с терроризмом" на востоке Украины. Он провел две военные операции против украинского народа (ДНР и ЛНР), единственная вина которого в том, что он говорит по-русски и живет в рамках русской культуры, и не согласился с исходом переворота против законно избранного правительства и конституции Украины.

Цель была ясна, как тогда, так и восемь лет спустя. Запад начал реализацию своих планов по расширению на восток. Он снабдил Украину оружием и военной техникой; разместил базы и аэропорты на территории этой страны; провел 10 военных маневров с ВСУ в 2021 году, то есть за год до начала российской специальной военной операции. Несмотря на подписание соглашений "Минск-1" и "Минск-2", киевский режим продолжал бомбить мирное население на Донбассе. Запад тем временем продолжал своё наступление и реализовывал злонамеренные планы по расширению на восток, к западным границам России, используя новый нацистский режим на Украине.

В декабре 2021 года Россия потребовала от США и НАТО предоставить ей гарантии безопасности. Запад должен заставить Киев выполнять соглашения "Минск-2" по урегулированию украинского кризиса; прекратить поставки оружия на Украину; вывести из страны всех западных советников и инструкторов; отказаться от любых совместных военных учений с ВСУ; вывести с территории страны все вооружение, появившееся там за последние годы.

Россия потребовала от США и НАТО предоставить конкретные предложения о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток и выполнить международные обязательства в области обеспечения международного мира и безопасности. Российские предложения носили пакетный характер и должны были рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих.

Москва ещё раз обратила внимание американской стороны, что Россия в представленных документах по гарантиям безопасности предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике.

Однако НАТО и Соединённые Штаты проигнорировали оба документа, а Киев продолжал мобилизовать свои силы на границе с Донбассом в рамках подготовки к третьей военной операции против ДНР и ЛНР, которые в одностороннем порядке провозгласили независимость от Украины. Россия до этого момента не признавала независимость Донбасса, ожидая, что Киев будет придерживаться соглашений "Минск-2".

Москва признала независимость Донбасса в феврале 2022 года, а затем главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны ВСУ. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса от нацистского режима в Киеве.

В апреле 2022 года, после начала российской специальной военной операции, по условиям соглашения между Москвой и Киевом при посредничестве Турции, Россия должна была отойти к границам от 23 февраля 2022 года, оставив территорию Донбасса Украине. В обмен на это Украина отзовет свою заявку на членство в НАТО и получит гарантии безопасности, предоставленные рядом стран. Москва и Киев согласились. Тогда на горизонте забрезжила надежда, что братоубийственное кровопролитие прекратится.

Но Борис Джонсон, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании, немедленно примчался в Киев, чтобы уговорить Зеленского не соглашаться на эти условия и прекратить переговоры с Путиным. По словам Джонсона, "нельзя вести с ним переговоры", и "Запад не готов прекратить военные действия". Не исключаю, что это было после телефонного разговора Джонсона с президентом США Джо Байденом.

Не прошло и двух месяцев, как премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил, что НАТО проинформировало Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем.

Хочется в очередной раз напомнить Блинкену, что слова о "наиболее острой, непосредственной угрозе международному порядку" относятся больше к Соединенным Штатам, чем к России, которая с февраля 2022 года пытается положить конец конфликту, развязанному Вашингтоном. Причем он начался не с 2014 года, а ещё с 90-х годов, когда американские спецслужбы и "ястребы" в сменявших друг друга администрациях США решили, что распад Советского Союза означает "победу" Америки в холодной войне, и что им открылся путь к неограниченной власти над судьбами этой страны и её народа.

Россия однозначно выйдет победителем из конфликта с Западом, а на смену однополярному миру придет многополярный. Процесс уже запущен. Мир постепенно отказывается от использования доллара. Многие страны снижают свои вложения в американские гособлигации. И то, что мы видим вокруг – явное изменение глобальных балансов. Новые центры силы стремятся усилить своё влияние на международных форумах и играть более активную роль в принятии решений в международных организациях, особенно в Совете Безопасности ООН.

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