В Японии определили "вулканические зоны". Мировая война начнется здесь

Столкновение военно-политических тектонических плит Востока и Запада грозит мировым взрывом, пишет Toyo Keizai. Если катаклизм такого масштаба произойдет, человечеству хватит и 90 секунд, чтобы исчезнуть с лица Земли. Автор статьи изучил "сейсмически опасные зоны" и предложил свой прогноз.

Похоже, мир снова вступил в эпоху войн. Еще не видно конца конфликту на Украине, а уже началась очередная война между Израилем и палестинцами в секторе Газа. В сентябре 2023 года боевые действия также имели место в Нагорном Карабахе, который является буферной зоной между Азербайджаном и Арменией.

Такие конфликты не происходят случайно. Хотя их обстоятельства в каждом регионе различны, все они проистекают по одной общей причине: из-за противостояния между западным блоком во главе с США и новыми мировыми державами — Россией и Китаем.

Битва между Америкой и новыми державами

Мир, в центре которого находятся Соединенные Штаты, представляет собой западноевропейский блок, который являлся гегемоном с XVIII века и выступал той силой, которая выстроила мировой порядок, существующий вплоть до наших дней. Короче говоря, именно Западная Европа создала для планеты мировые стандарты ценностей.

После распада Советского Союза в 1991 году Соединенные Штаты управляли миром единолично и полностью доминировали в мировом порядке, используя оружие глобального капитализма. В связи с этим Америку стали называть "Империей".

Нынешний миропорядок определяется экономической системой МВФ (Международный валютный фонд), военной системой НАТО (Организация Североатлантического договора) и единоличной гегемонией Соединенных Штатов, то есть той империи, которая доминирует на международной арене.

С другой стороны, после падения Берлинской стены в мировой капиталистический рынок был включен и бывший социалистический блок. И спустя более чем 30 лет он стремительно набрал экономическую, политическую и военную силу.

Регионы, в которых сталкиваются интересы этих двух систем, и есть те самые территории, на которых в настоящее время происходят конфликты. Длинная и узкая линия, идущая с севера на юг между Россией и ЕС — это первая военная "вулканическая зона". Сверху она проходит через Финляндию, три страны Балтии, Белоруссию, Украину, Армению и Азербайджан на Кавказе, Сербию, Косово и Республику Сербскую (входящую в состав Боснии и Герцеговины) на Балканах, затем идет через Турцию, Ирак, Сирию, Ливан и Израиль и упирается в Палестину.

Далее от нее отходит вторая военная "вулканическая зона", которая простирается от Кавказа на западе до Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии и островов Спратли в Южно-Китайском море. Эта же "вулканическая зона" проходит на север от островов Спратли, через Тайваньский пролив и от Северной и Южной Кореи до Сахалина.

Япония расположена прямо в центре этой второй военной "вулканической зоны", которая разделяет Восток и Запад, находясь в ее Тихоокеанской части. И это очень прискорбно.

Территория от Ближнего Востока до Египта, Ливии, Туниса, Алжира и Марокко в Северной Африке, а также линия от Сомали до Южного Судана в Западной Африки также относится к этой нестабильной "зоне войны". Конечно, существует также разлом и между Центральной и Южной Америкой с одной стороны и Соединенными Штатами с другой.

Чем больше углубляются противоречия между Востоком и Западом, тем большее давление будет возникать в этих опасных зонах. Оно будет сталкивать военно-политические тектонические плиты, увеличивая вероятность мирового взрыва. Украинский конфликт изначально был проблемой между Россией и славянскими народами Украины, но встроившись в противостояние между Востоком и Западом, он обнажил конфликтную сущность нынешнего миропорядка.

Конфликт на Украине чем-то напоминает Крымскую войну XIX века (1853-1856), когда вопрос независимости украинской нации в конечном итоге превратился в проблему расширения западного капитализма (как сейчас НАТО), породив экзистенциальную битву Запада с Россией и оборонительную отечественную войну российского народа. Крымская война была военным конфликтом между Западной Европой и Россией, вызванным упадком турок-османов. Нечто похожее происходит сейчас и на Украине.

Проблемы, которые возникли в Азии в XIX веке

Проблема Ближнего Востока также была вызвана упадком Османской Турции, хотя в значительной степени остроты ей добавила колонизаторская политика Англии и Франции в регионе, против которой боролось местное население.

Так называемое движение за независимость Украины началось при поддержке Западной Европы как раз в то время, когда Россия была ослаблена Крымской войной. Что же касается Ближнего Востока, то еврейское заселение Палестины Западной Европой началось сразу после Первой мировой войны (1914-1918). Оно же и вызвало острые трения с мусульманами в регионе.

Таким образом, и украинцев, и евреев можно было бы назвать пешками в мировой экспансии Западной Европы. Это западные страны вынудили их играть роль "наблюдателей" за Россией, Ираном и Ближним Востоком.

Расширение могущества Западной Европы было той проблемой, которая также наблюдалась в XIX веке в Южной и Восточной Азии. Великобритания и Франция создали свои плацдармы в Индии, Японии и Китае и превратили Индию и Японию в "волнорезы" против продвижения России на юг. Что касается именно Страны восходящего солнца, то с точки зрения западноевропейских держав это было как бы "открытие" страны. Японцы использовали его для осуществления "Революции Мэйдзи" и модернизации. Однако для Западной Европы внутренние перемены в Японии были лишь субъективной проблемой. Главным было ее предназначение "буфера" на пути России.

Таким образом, еще в конце XIX века Япония стала одним из звеньев "осадной цепи" против России. В связи с этим она также была вынуждена взять на себя ведущую роль в опосредованных войнах Запада в Азии, которые привели к японо-китайской (1894-1895) и русско-японской (1904-1905) войнам, а затем к Первой и Второй мировым войнам (1939-1945). Японии пришлось пережить длительный период военных конфликтов вплоть до ее поражения в 1945 году.

В этом смысле в рамках русско-японской войны Япония уже имела опыт участия в опосредованной войне между Западом и Россией, подобной нынешнему конфликту на Украине.

На данном этапе можно сказать, что конец конфликта на Украине уже близок. "Контрнаступление" ВСУ, начавшееся 4 июня 2023 года по большому счету провалилось. А текущая ситуация такова, что Россия имеет подавляющее преимущество.

Захват Артемовска российской армией в мае 2023 года произошел как раз во время саммита G7 в Хиросиме, и тогда Россия давала странам "Большой семерки" шанс на прекращение огня и переговоры, но "Большая семерка" решила продолжить участие в конфликте на Украине. Сразу после этого и начался известный "контрнаступ" украинской армии.

Россия в настоящее время утверждает, что из-за ослабления украинской армии левый берег Днепра, включая Одессу и Харьков, в скором времени станет российской территорией. Вот теперь Украине, которая может понести еще бóльшие потери, если конфликт продолжится, и, возможно, придется готовиться к прекращению огня.

Проблема Газы как луч надежды на преодоление нынешней ситуации

Однако условиями для этого будут значительные территориальные потери Украины, ее нейтралитет и неучастие в НАТО, а также резкое сокращение военной мощи.

Более того, не исключено, что такие страны, как Польша, Словакия, Венгрия и Румыния, также могут претендовать на западную часть Украины, которая раньше была их территорией. Администрация Зеленского вскоре будет вынуждена принимать решение между прекращением огня и продолжением конфликта. При этом на карту будет поставлено выживание страны.

В этом контексте и произошли нападения ХАМАС на Израиль в секторе Газа. В конце июля 2023 года в Нигере (Западная Африка) произошел государственный переворот (также называемый революцией), который привел к выводу французских войск, а в сентябре продолжилась де-факто территориальная экспансия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Таким образом, Запад судорожно искал некую точку, чтобы прорваться сквозь сложившуюся ситуацию. Можно также сказать, что этой точкой стала проблема Израиля в секторе Газа.

Экономические санкции Израиля против сектора Газа действуют уже давно, и это само по себе создает серьезные проблемы, в том числе и с правами человека. Правительство Нетаньяху в Израиле стремится превратить страну в теократическое государство, внеся поправки в ее конституцию (хотя это и не такая конституция, как конституция Японии).

В Израиле Верховный суд обладает сильной властью, и идея Нетаньяху состоит в том, чтобы ослабить его авторитет и ввести еврейский закон в государственную политику. Если и конституция Израиля станет теократической, то все, кто не являются евреями, перестанут быть членами нации, потому что никогда не примут такой основной закон.

Так, в 2023 году правительство Нетаньяху вступило в противоречие с оппозиционными силами внутри страны и по всему Израилю прокатились демонстрации протеста. Современные государства не могут быть теократическими государствами. В этом смысле государство определяется конституцией, которая не имеет ничего общего с религией.

Когда же законы конкретной религии определяют конституцию, нация становится религиозным государством. Но ведь далеко не все израильтяне исповедуют иудаизм.

Сектор Газа не признан независимой страной. Израиль также контролирует многие районы Западного берега, которые можно назвать основной частью Палестины.

Уже 136 стран, включая Россию и Китай, признают Палестинскую автономию (Государство Палестина), но западное общество во главе с Соединенными Штатами этого не делает. Естественно, что многие из признавших Палестину — это исламские страны. И таких становится все больше. Таким образом, международное давление на теократическое государство Израиль будет только усиливаться.

Являются ли атаки ХАМАС на Израиль вызовом существующему порядку?

Последнее нападение на Израиль со стороны исламистской боевой группировки ХАМАС в Газе (считающейся на Западе террористической организацией, но эффективно контролирующей этот район с 2007 года) было спровоцировано израильскими политическими и экономическими репрессиями.

Если бы Израиль напал на Газу, оккупировал ее и сделал бы ее официальной израильской территорией, международное общественное мнение, конечно, не молчало бы. Идея ликвидации террористической организации ХАМАС бессмысленна, поскольку невозможно выделить в населении Газы и спасти 2 миллиона человек, зажатых на небольшой территории.

Примечательно, что нападение ХАМАС из сектора Газа на Израиль произошло именно в то время, когда распиаренное контрнаступление Украины провалилось, а в Пекине проводился большой международный форум по китайской мега-инициативе "Один пояс — один путь". Восточный мир, сконцентрированный вокруг Китая и России, больше не уступает западному миру во всех отношениях.

Этот незападный мир постепенно набирает мощь как сила, бросающая вызов международному порядку, долгое время господствовавшему в мире. С точки зрения западных стандартов те тезисы и призывы, которые выдвигают сейчас Китай и Россия, могут показаться неадекватными. Однако нельзя забывать, что мир сегодня неуклонно меняется.

Конечно, немыслимо, чтобы Запад вдруг внезапно отказался от своих ценностей и поддался бы давлению Востока. Поэтому вместо того, чтобы понять претензии своих оппонентов, Запад будет отрицать их и продолжать навязывать миру свои стандарты.

Однако система МВФ, основанная на долларе, уже явно шатается, а мощь вооруженных сил США как мирового полицейского снижается. Станут ли Соединенные Штаты "раненым тигром" и вступят в Третью мировую войну или же уступят свои позиции новому миропорядку, во многом зависит от развития событий в вышеупомянутых "военных вулканических зонах". Именно в них может быть нажат спусковой крючок Третьей мировой войны.

Существует утверждение, что человечество может исчезнуть с лица Земли всего за 90 секунд. Но его придумал сам Запад, и мы должны четко понимать, что за всем этим стоит именно Америка и западное сообщество.

Автор статьи: Акихиро Матоба (Akihiro Matoba)